Un atac armat produs în apropierea lacului Lake Arcadia, lângă Oklahoma City, a provocat panică și a lăsat în urmă mai multe victime. Autoritățile au declanșat o anchetă de amploare, însă suspecții sunt încă de negăsit.

O petrecere care trebuia să fie o seară de relaxare s-a transformat într-un episod violent, după ce focuri de armă au izbucnit duminică seară în apropierea lacului Arcadia, la nord de Oklahoma City. În urma atacului, doisprezece oameni au fost răniți, iar zece dintre aceștia au fost transportați de urgență la spital, scrie AP.com.

Anchetatorii încearcă acum să refacă firul evenimentelor și să stabilească exact cum s-a produs atacul, în timp ce forțele de ordine desfășoară operațiuni ample pentru identificarea celor implicați.

Suspecții sunt încă de negăsit

„Aceasta este evident o situație foarte terifiantă și înțelegem îngrijorarea publicului și a celor implicați și depunem eforturi mari pentru a-i găsi pe suspecți”, a declarat Emily Ward, purtătoarea de cuvânt a Poliției din Edmond, citată de Associated Press.

Reprezentanta autorităților a precizat că, până în acest moment, nu a fost operată nicio arestare în legătură cu atacul, iar ancheta este în plină desfășurare.

„Suntem cam peste tot, vorbind cu victimele și martorii”, a mai spus Emily Ward, purtătoarea de cuvânt a Poliției din Edmond.

Lake Arcadia, situat la aproximativ 21 de kilometri nord de Oklahoma City, este un lac artificial folosit pentru controlul inundațiilor, dar și una dintre cele mai populare zone de agrement din regiune, frecventată pentru camping, pescuit și activități recreative.

