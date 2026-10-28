Andrei Corlan, Garda de Mediu, la Gândul Euro Industry: „Protecția mediului poate contribui la dezvoltarea economică”

Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, a declarat, la cea de-a treia ediție a conferinței Gândul Euro Industry, că protecția mediului trebuie integrată în strategiile de dezvoltare economică ale României, nu tratată ca un obstacol administrativ. Acesta a evidențiat importanța colaborării dintre autorități și mediul de afaceri, dar și potențialul reciclării deșeurilor din construcții de a reduce costurile pentru companii, stat și contribuabili.

Andrei Corlan a subliniat necesitatea unei abordări integrate a politicilor de mediu, economie, finanțe și energie, în contextul în care aceste domenii sunt strâns legate și influențează dezvoltarea sustenabilă a României.

Potrivit comisarului general al Gărzii Naționale de Mediu, reuniunea reprezentanților mai multor sectoare, la conferința organizată de cotidianul online Gândul, a oferit un cadru pentru identificarea unor soluții și direcții de acțiune pentru viitor.

Acesta a atras atenția că multe dintre problemele de mediu nu pot fi rezolvate exclusiv prin inspecții și controale, ci necesită politici publice care să încurajeze comportamentele responsabile și investițiile sustenabile.

„Pactul Verde European, în esență, asta este: deschide un nou orizont”, a afirmat Andrei Corlan, referindu-se la necesitatea unor abordări care să depășească logica sancțiunilor și să stimuleze performanța de mediu.

În opinia sa, sectoarele construcțiilor, agriculturii, energiei și protecției mediului trebuie să fie abordate împreună, printr-o strategie coerentă a statului.

„În absența unei abordări integrate din partea statului, în aceste domenii în care toți actorii se așază la masă, protecția mediului va fi în continuare privită, așa cum este astăzi în mod greșit, ca un obstacol administrativ care trebuie să fie înlăturat”, a avertizat comisarul general.

Acesta a subliniat că mediul poate deveni un factor care susține creșterea economică, cu condiția să fie inclus în procesul de planificare și în deciziile de investiții.

Reciclarea deșeurilor din construcții poate reduce costurile statului

Un alt subiect abordat de Andrei Corlan a fost impactul economic al gestionării deficitare a deșeurilor și al neatingerii țintelor de reciclare. Potrivit acestuia, consecințele nu se limitează la degradarea mediului, ci se reflectă și în cheltuielile autorităților locale și în costurile suportate de contribuabili.

Comisarul general a explicat că sancțiunile aplicate de Garda Națională de Mediu și măsurile impuse operatorilor de tratare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice pot avea, la rândul lor, efecte asupra bugetelor locale și asupra cetățenilor, atunci când problemele de gestionare a deșeurilor persistă.

În acest context, valorificarea materialelor reciclate și utilizarea lor în proiectele de infrastructură ar putea reprezenta o alternativă la exploatarea resurselor naturale.

Andrei Corlan a făcut referire la creșterea cererii de materiale pentru construcții, pe fondul dezvoltării infrastructurii rutiere, și la presiunea exercitată asupra resurselor minerale.

„Dacă am avea alternativa utilizării materialelor rezultate din reciclare, a deșeurilor din construcții, atunci probabil costurile din viitor cu refacerea mediului și costurile pentru sănătate, efectele schimbărilor climatice ar fi mult reduse, atenuate sau poate chiar ar dispărea”, a declarat acesta.

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și a fost susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar, Tecnic, ALRO.