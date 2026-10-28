Laurențiu Păștinaru, la Gândul Euro Industry: Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, implicată în deblocarea proiectelor majore de infrastructură

Laurențiu Păștinaru, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, a declarat, la cea de-a treia ediție a conferinței Gândul Euro Industry, că instituția pe care o conduce contribuie la dezvoltarea economică prin emiterea acordurilor de mediu pentru proiecte din infrastructură, agricultură și energie. Acesta a evidențiat necesitatea reducerii birocrației și a prezentat demersurile pentru deblocarea unor acte de reglementare aferente proiectelor majore, inclusiv autostrada Sibiu–Pitești.

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate are un rol important în dezvoltarea proiectelor economice din România, prin reglementarea activităților cu impact asupra mediului, a exprimat Laurențiu Păștinaru. Totodată el a prezentat exemple de investiții pentru care instituția a emis acorduri de mediu.

Astfel, în domeniul infrastructurii rutiere, acesta a menționat proiecte de autostrăzi și drumuri expres, inclusiv tronsoane din A7, drumul expres Craiova–Târgu Jiu și proiectul Suceava–Siret.

Reprezentantul ANMAP a evidențiat, de asemenea, investiții din sectorul agricol, de la ferme zootehnice și ferme de găini ouătoare până la exploatații agricole de mari dimensiuni. În sectorul energetic, a oferit exemplul unui parc eolian cu 80 de turbine, cu o capacitate de producție estimată la aproximativ 576 MW, potrivit declarației sale.

Aceste exemple ilustrează diversitatea proiectelor pentru care reglementarea de mediu reprezintă o etapă importantă în procesul de dezvoltare și implementare a investițiilor.

Reducerea birocrației, o condiție pentru accelerarea investițiilor

Vicepreședintele ANMAP a subliniat că autoritățile de mediu trebuie să colaboreze cu oamenii de afaceri și antreprenorii, dar și cu celelalte instituții implicate în proiecte, în linie cu obiectivul european de consolidare a competitivității economice.

În opinia sa, dialogul dintre instituții, specialiști și companii poate contribui la identificarea soluțiilor necesare pentru accelerarea investițiilor, fără a pierde din vedere cerințele de protecție a mediului.

Unul dintre obiectivele menționate a fost reducerea birocrației în procesul de obținere a actelor de reglementare, astfel încât proiectele să poată avansa într-un ritm mai eficient.

„Suntem îndrumați de Uniunea Europeană pentru a scăpa de birocrația pe care trebuie să o eliminăm de zi cu zi”, a declarat acesta.

Autostrada Sibiu–Pitești, printre proiectele pentru care se caută soluții

Ca exemplu concret al colaborării instituționale, Laurențiu Păștinaru a menționat o întâlnire desfășurată în ziua conferinței, la care au participat reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, ministrul Natalia Intotero și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit declarației sale, discuțiile au vizat deblocarea unor acte de reglementare necesare proiectelor de infrastructură majoră, inclusiv autostrada Sibiu–Pitești.

Demersul evidențiază rolul coordonării dintre autoritățile de mediu și instituțiile responsabile de implementarea investițiilor publice, în condițiile în care obținerea documentațiilor necesare reprezintă una dintre etapele procesului de realizare a proiectelor.

„Agenția lucrează efectiv pentru bunăstarea României și pentru o economie cât mai bună”, a afirmat Laurențiu Păștinaru.

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și a fost susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar, Tecnic, ALRO.