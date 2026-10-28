Robert Turcescu susține că relația dintre Serbia și Rusia nu poate să fie influențată de presiunile venite din partea UE

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, jurnalistul Robert Turcescu a vorbit despre relația istorică dintre Serbia și Rusia și despre influența acesteia asupra politicii de la Belgrad. Acesta a explicat că naționalismul sârbesc are o forță greu de înțeles în România și că un lider politic nu își poate permite să ignore legăturile tradiționale cu Moscova, nici măcar în contextul tensiunilor internaționale și al presiunilor venite din partea Uniunii Europene sau a Statelor Unite. Urmărește întreaga emisiune aici.

În alegerile parlamentare anticipate din Serbia, din 25 octombrie, mișcarea susținută de studenți a obținut o victorie istorică, cu aproximativ 52,7% din voturi, în timp ce alianța condusă de Partidul Progresist Sârb, al lui Aleksandar Vučić, a obținut circa 39,2%.

Robert Turcescu: „Axa Belgrad-Moscova e o axă istorică”

Robert Turcescu a susținut că un politician sârb nu își poate permite să ignore sentimentele naționaliste ale populației, deoarece riscă să piardă nu doar sprijinul electoratului, ci chiar să își pună viața în pericol. Jurnalistul a subliniat că legăturile istorice dintre Serbia și Rusia nu pot fi ignorate din cauza conflictului cu Zelenski și că orice apropiere a Belgradului de Washington ar putea trece tot prin Moscova.

„În Serbia, naționalismul este la niște cote pe care noi nu le înțelegem în România. Sârbii au un tip de naționalism în care un politician nu își permite să joace după cum vrea UE sau SUA, pentru că nu își pierde electoratul, ci s-ar putea să își piardă viața.

Relația pe care sârbii o au în istorie cu Rusia nu poate fi pusă în paranteză pentru că se bate puțin cu Zelenski. Axa Belgrad-Moscova este o axă istorică. Sârbul nu o să zică: „Stai că mă reorientez, mă uit spre Berlin sau Washington”. Dacă va fi să se uite spre Washington, o să o facă via Moscova, deci tot spre Moscova se va uita și Moscova va discuta cu SUA, eventual pentru Serbia”, a subliniat Robert Turcescu la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Sfârșitul erei Vucic după 14 ani de dominație în Serbia

Claxoane, îmbrățișări, dansuri și lacrimi de bucurie au cuprins duminică seară centrul Belgradului, după anunțul prin care Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea electorală. Mii de susținători ai opoziției Liga Studenților au ieșit în stradă pentru a celebra victoria unei mișcări politice născute din protestele studențești care au marcat Serbia în ultimii doi ani.

Sârbii au simțit nevoia de schimbare, fapt dovedit și prin rezultatele scrutinului, dar și prin prezența mare la urne. Cu două ore înainte de închiderea secțiilor de votare, prezența se apropia de 65%, fiind cea mai mare din ultimii peste 30 de ani. Programul politic al platformei „Lista Studenților” se concentrează în special pe combaterea corupției sistemice de la vârful statului, eliminarea figurilor politice tradiționale și adoptarea unei structuri decizionale pe orizontală.

Programul „Listei Studenților”

I. SERBIA SAU MAFIA

Prin eradicarea corupției și confiscarea averilor dobândite ilegal vom încasa sute de milioane de euro pentru noi investiții publice.

1. Eliberarea instanțelor și a parchetelor, cu înființarea unei Poliții Speciale a Parchetului

Formarea unei unități de poliție verificate, care să investigheze în mod independent corupția și să-i aresteze pe cei responsabili fără obstrucții politice, concomitent cu eliberarea judecătorilor și procurorilor de presiunea politică. Un control cuprinzător și temeinic al activității Ministerului de Interne și îndepărtarea din serviciu a funcționarilor și a membrilor legați de mafie. Concedierea tuturor polițiștilor care au încălcat legile serviciului în confruntarea cu studenții și cetățenii revoltați.

2. Legea privind proveniența și confiscarea averilor dobândite ilegal și lustrația funcționarilor publici

Consolidarea Administrației Fiscale și dotarea ei cu personal, pentru verificarea fără compromis a averilor funcționarilor publici și pentru recuperarea în buget a banilor publici furați. Reexaminarea faptelor funcționarilor publici și tragerea la răspundere a tuturor celor care și-au folosit abuziv funcția, s-au afundat în corupție sau au încălcat drepturile omului, Constituția și legile. Astfel întrerupem continuitatea sistemului autoritar și corupt.

3. Transparența totală a achizițiilor publice și auditul proiectelor de stat

Deschiderea către public a tuturor contractelor și licitațiilor, consolidarea Instituției Supreme de Audit și auditarea tuturor proiectelor de infrastructură netransparente și supraplătite de până acum. Accentul cade în special pe acordurile secrete, pe legile speciale („lex specialis”) și pe proiectele cu termene de finalizare depășite. Trebuie să știm unde și la cine se duc banii noștri.

4. Eliberarea mass-mediei

Deblocarea și depolitizarea REM (Autoritatea de Reglementare pentru Media Electronice), care va începe fără întârziere să funcționeze conform legii și va readuce mass-media în cadrul legal. Eliberarea RTS (Radioteleviziunea Serbiei). Cercetarea răspunderii jurnaliștilor și a conducerilor tuturor televiziunilor de stat și private pentru discriminarea de mulți ani și pentru răspândirea discursului instigator la ură. Retragerea și atribuirea din nou a frecvențelor naționale și întărirea rolului Consiliului de Presă în controlul legalității activității presei scrise.

II. ÎN CUNOAȘTERE STĂ PUTEREA

Readucem profesioniștii la conducerea statului prin aplicarea cunoașterii, depolitizarea instituțiilor și educație gratuită. Oprim atacurile asupra universităților și școlilor de stat și reformăm educația ținând cont de opiniile specialiștilor și de nevoile secolului XXI.

5. Angajarea pe criterii profesionale și depolitizarea sectorului public

Desființarea plasării pe criterii de partid, trecerea la concursuri stricte și numirea unor specialiști dovediți în fruntea întreprinderilor publice, în locul slugilor de partid. Desființăm numirea directorilor pe criterii de partid și introducem un control financiar strict al activității.

6. Inovații în învățare și manuale gratuite

Investim în programe educaționale moderne, în gândirea critică și în cunoștințe practice adaptate secolului XXI. Pentru ca educația de top să fie accesibilă tuturor, asigurăm manuale gratuite pentru toți elevii din școlile primare, gimnaziale și din liceu, indiferent de locul de domiciliu. Excursiile de specialitate și activitățile extrașcolare devin accesibile financiar.

7. Economia cunoașterii și sprijin pentru antreprenorii și agricultorii autohtoni

Conectarea universităților, institutelor și asociațiilor profesionale cu economia. Granturi și subvenții consistente pentru startup-uri, inovații, antreprenori și agricultori autohtoni. Scopul este trecerea de la modelul forței de muncă ieftine la o economie modernă cu valoare ridicată.

III. SERBIA CREȘTE CU NOI

O economie așezată pe baze sănătoase și o dezvoltare mai echilibrată și planificată a unei economii de piață competitive. Aceasta se va baza pe interesele Serbiei și ale cetățenilor ei, nu pe aranjamentele individuale ale puterii și ale colaboratorilor ei. Punem accent pe cunoaștere în domeniile și ramurile economice de înaltă productivitate în care Serbia poate concura cu economia europeană și mondială. Banii confiscați de la toate structurile care i-au dobândit ilegal îi vom direcționa direct către dezvoltarea economică și către creșterea calității serviciilor care asigură un trai demn cetățenilor Serbiei. Serbia nu trebuie să fie o țară a forței de muncă ieftine și a resurselor naturale exploatate de companii străine.

8. Contracte pe durată nedeterminată după 12 luni

Modificarea Codului Muncii: reducerea duratei maxime a muncii pe perioadă determinată de la 24 la 12 luni. Astfel se pune capăt șantajului de ani de zile asupra angajaților și se asigură siguranța locului de muncă.

9. Desființarea monopolului lobby-ului importatorilor și asigurarea securității alimentare

Menținând monopolurile și profitând de poziția privilegiată pe piață, lobby-ul importatorilor și grupurile de interese deformează ilegal raportul dintre prețurile din magazine și prețurile de producție. Terenurile agricole și apa vor deveni bunuri naționale protejate, care garantează securitatea alimentară a tuturor familiilor noastre și a generațiilor viitoare.