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Ponta demolează mandatul lui Kovesi în fruntea EPPO: „Timp de șase ani, a fugărit tot niște firme din Bulgaria sau România, neavând curaj să se atingă de cineva mai mare din Vest”

Ponta demolează mandatul lui Kovesi în fruntea EPPO: „Timp de șase ani, a fugărit tot niște firme din Bulgaria sau România, neavând curaj să se atingă de cineva mai mare din Vest”
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Într-o postare pe Facebook, Victor Ponta demolează mandatul de 7 ani al Laurei Codruța Kovesi în fruntea Parchetului European (EPPO). Fostul premier acuză că aceasta ar fi anchetat oameni de afaceri și politicieni din România din motive politice. El susține că acțiunile acesteia au afectat cariere, companii și destine și o acuză că ar fi servit interese străine.

„Kövesi a făcut prăpăd în România; toți oamenii de afaceri români și toți politicienii care nu se «căciuleau» la Bruxelles au fost anchetați și blocați ani de zile cu dosare politice. A distrus destine, cariere și companii românești, lucrând mereu pentru străinii care au pus-o în funcție și au folosit-o pentru spolierea României. A „mușcat” chiar și mâna lui Băsescu, cel care a «inventat-o», atunci când nu a mai avut nevoie de el”, spune Ponta.

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Mesajul lui Victor Ponta. Sursă foto: Facebook.

Ponta: „Rezultatul «circului» lui Kövesi a fost că românii au fost dezamăgiți și dezgustați”

Victor Ponta susține că activitatea Laurei Codruța Kövesi ar fi compromis imaginea luptei anticorupție și afirmă că România ar fi mai coruptă decât înainte. El o acuză că a instrumentat dosare politice și că, în mandatul european, a vizat doar companii din România și Bulgaria. Ponta critică și lipsa unei analize personale a greșelilor pe care i le impută. Fostul premier mai spune că „au mai rămas USR-iștii care o laudă și oamenii care au avut de suferit direct”.

Laura Codruța Kovesi. Foto: Mediafax Foto.

„Rezultatul «circului» lui Kövesi a fost că românii au fost dezamăgiți și dezgustați, iar «lupta anticorupție» a devenit o idee total demonetizată. După Kövesi, în România este mai multă corupție, mult mai bine instituționalizată decât înainte! Cu excepția dosarelor Elenei Udrea și Alinei Bica, pe care le-a urmărit cu ferocitate doar din frustrare feminină și din dorință oarbă de răzbunare, niciunul dintre miile de dosare făcute de Kövesi și de «unitatea de elită» de la Ploiești nu a rezistat în instanțe!

A plecat în Europa cu același stil de a face circ și dosare politice, dar acolo a fost rapid «pleznită» de cei mari și puternici. Timp de șase ani, a fugărit tot niște firme din Bulgaria sau România, neavând curaj să se atingă de cineva mai mare din Vest. A încasat lunar salariile babane și a dat interviuri cu aceleași panglici și povești ca în România.

Acum pleacă de la Bruxelles cum a plecat și din România. Cu reproșuri pentru alții și fără nicio analiză proprie, obiectivă, asupra greșelilor și relelor făcute intenționat, doar pentru promovarea propriei cariere și a egoului nemeritat!

Au mai rămas USR-iștii care o laudă (și ei sunt la fel de răi și incapabili de altceva decât de scandal) și oamenii care au avut de suferit direct. Restul, însă, se uită la Kövesi doar cu obișnuita «lehamite românească»!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Sursă foto: Facebook Victor Ponta, Mediafax Foto

Comentarii 1
  • Cristian Iacib

    Ea trebuia să-și dea demisia dacă a fost împiedicată administrativ sau politic să instrumenteze cazurile implicând cercurile de conducere UE. A preferat să stea să beneficieze de avantajele funcției. N-o plânge nimeni.

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