Mihaela Frăsineanu, la Gândul Euro Industry: „Singura soluție este parteneriatul public-privat”. Sistemul de Garanție-Returnare, exemplu de bună practică

Mihaela Frăsineanu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, a subliniat, la cea de-a treia ediție a conferinței Gândul Euro Industry, importanța colaborării dintre autorități, mediul de afaceri și sectorul public de mediu pentru dezvoltarea unor proiecte relevante pentru economia României. În contextul reducerii fondurilor europene disponibile și al creșterii nevoii de cofinanțare, aceasta a pledat pentru accelerarea proiectelor în parteneriat public-privat, indicând Sistemul de Garanție-Returnare drept un exemplu de bună practică.

Mihaela Frăsineanu, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, a evidențiat necesitatea integrării problemelor de mediu în toate sectoarele economice și a unei colaborări constante între factorii implicați în dezvoltarea proiectelor strategice.

Cu o experiență în domeniul mediului începută în 1990, ea a punctat ca orice activitate economică trebuie să respecte mediul.

„Orice s-ar întâmpla în țara asta, orice tip de activitate am desfășurat, trebuie să vorbim despre mediu”, a declarat Mihaela Frăsineanu.

Oficialul a subliniat că dezvoltarea economică trebuie să se bazeze pe un dialog real între autorități, companii și reprezentanții sectorului public de mediu, astfel încât proiectele propuse pentru finanțare să fie bine pregătite și să răspundă nevoilor economiei naționale.

„Este foarte important acest parteneriat în care stakeholderii, factorii interesați, se așază la aceeași masă și vorbesc și își fac planuri, în așa fel încât proiectele pe care vor să le finanțeze pe mai departe să fie mature și să fie cu adevărat relevante în economia națională a României”, a explicat consilierul de stat.

Fondurile europene, tot mai limitate. Parteneriatul public-privat, o soluție pentru investiții

Unul dintre mesajele centrale ale intervenției a vizat nevoia de accelerare a proiectelor realizate în parteneriat public-privat. Mihaela Frăsineanu a atras atenția asupra presiunilor generate de diminuarea resurselor europene disponibile și de creșterea contribuției necesare pentru cofinanțarea proiectelor.

În același timp, România trebuie să găsească soluții pentru probleme structurale și pentru investiții majore care nu mai beneficiază de surse de finanțare suficiente.

„Și atunci singura soluție este parteneriatul public-privat, pentru că acesta poate să fie un exemplu de proiect care să funcționeze pe baze economice reale și care să aducă beneficii”, a afirmat Mihaela Frăsineanu.

Potrivit acesteia, eficiența investițiilor trebuie evaluată prin rezultatele pe care le generează în economie, fiecare sumă cheltuită trebuind să producă beneficii concrete.

„Pentru că orice leu investit trebuie să aducă într-adevăr beneficii în economie”, a punctat consilierul de stat.

Sistemul de Garanție-Returnare, un model de colaborare între stat și mediul privat

Mihaela Frăsineanu a indicat Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) drept unul dintre cele mai relevante exemple de parteneriat public-privat, evidențiind modul în care mai multe categorii de actori pot contribui la funcționarea unui proiect comun.

Sistemul reunește producătorii, retailerii și statul român, însă implicarea nu se limitează la aceste categorii. Colectorii, reciclatorii și cetățenii au, la rândul lor, un rol important în funcționarea mecanismului.

„Cred că cel mai relevant proiect în parteneriat public-privat este Sistemul de Garanție-Returnare, în condițiile în care în acest sistem sunt parteneri, efectiv parteneri, producători, retaileri și statul român”, a declarat aceasta.

Oficialul a subliniat că succesul unui astfel de proiect depinde nu doar de colaborarea instituțională și economică, ci și de implicarea oamenilor și de înțelegerea avantajelor pe care sistemul le oferă.

„Un proiect în parteneriat public-privat funcționează cu adevărat în momentul în care oamenii înțeleg despre ce este vorba și care sunt avantajele”, a explicat Mihaela Frăsineanu.

În opinia sa, Sistemul de Garanție-Returnare reprezintă un exemplu de bună practică ce poate demonstra utilitatea parteneriatelor public-private și capacitatea acestora de a genera rezultate concrete prin cooperarea dintre stat, mediul de afaceri și cetățeni.

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și a fost susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar, Tecnic, ALRO.