Sute de credincioși s-au închinat la racla cu un fragment din lemnul Sfintei Cruci, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a organizat luni, 14 septembrie 2026, slujba arhierească de Înălțarea Sfintei Cruci, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolit al Ardealului. Credincioșii din Sibiu dar și din împrejurimi au participat la unul dintre cele mai importante praznice ale Bisericii Ortodoxe. Din soborul de preoți și diaconi au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, precum și slujitori ai Catedralei Mitropolitane, potrivit oradesibiu.ro.

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Semnificația teologică a Sfintei Cruci

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a subliniat importanța jertfei Mântuitorului pe Cruce și actualizarea acesteia în viața credincioșilor prin Sfânta Liturghie.

„Praznicul Înălţării Sfintei Cruci este serbat prin post, prin nevoinţă, nu prin dezlegare, pentru că, în primul rând, Crucea a fost pentru Mântuitorul Iisus Hristos mijlocul dureros prin care El a săvârşit o lucrare pentru mântuirea întregii omeniri”, a spus ierarhul.

Mitropolitul a explicat că firea omenească a Mântuitorului s-a unit cu firea dumnezeiască, iar Hristos a venit să plătească pentru păcatul omenirii, aducând o jertfă pe care omul nu ar fi putut-o aduce singur.

„Din iubire nemărginită, Dumnezeu S-a făcut Om, a venit pe pământ, a suferit pentru noi, dar a transformat toată suferinţa omenească preluată asupra Sa şi păcatele omenirii şi mai ales moartea, omorând-o prin moartea Sa, dăruind lumii biruinţă”, a subliniat Înaltpreasfințitul Laurențiu.

Ierarhul a amintit că, la răstignire, crucea era un semn de ocară, rezervat răufăcătorilor, dar Hristos a transformat-o într-un semn de biruință.

„Astăzi, la Sfânta Liturghie, am ascultat Evanghelia Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că trebuie să ne aducem aminte de ceea ce a făcut El pentru mântuirea noastră, dar în acelaşi timp, trebuie să ne dăm seama că a rânduit Dumnezeu să rămână pentru noi o actualizare a Pătimirilor Sale prin Sfânta Liturghie”, a mai spus Mitropolitul Ardealului.

Credincioșii s-au închinat la racla cu fragment din lemnul Sfintei Cruci

La finalul slujbei, cei prezenți au avut posibilitatea să aducă cinstire Sfintei Cruci, atât prin închinarea la crucea așezată în mijlocul locașului de cult, conform rânduielii acestui praznic, cât și prin închinarea la racla în care se păstrează un fragment din lemnul Sfintei Cruci. Racla va rămâne spre închinare în mijlocul Catedralei Mitropolitane din Sibiu până în duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci.

Evenimentul de la Sibiu se înscrie în tradiția marilor sărbători ortodoxe care adună numeroși credincioși la Catedrala Mitropolitană, așa cum s-a întâmplat și la alte ocazii importante, precum procesiunea și Sfânta Liturghie de Florii sau la sărbătorile de Bobotează și Crăciun. Racla cu fragmentul din lemnul Sfintei Cruci va putea fi venerată de credincioși până la finalul săptămânii, oferind astfel ocazia unei întâlniri spirituale deosebite pentru comunitatea ortodoxă din Sibiu și împrejurimi.