Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost găsit sâmbătă, 12 septembrie, sub pasajul rutier de pe Șoseaua Pipera din capitală. Polițiștii Secției 6 au fost alertați prin apel 112, în jurul orei 08:00, cu privire la faptul că tânărul este întins pe carosabil și ar putea avea nevoie de îngrijiri medicale. Echipajul care s-a deplasat la fața locului au constatat că tânărul este conștient, însă că se află într-o stare de confuzie și acuză dureri la nivelul corpului. În cele din urmă, acesta a fost preluat de medici cu o ambulanță SMURD și transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca.

„Prezenta o stare de confuzie și acuza dureri la nivelul corpului” / „Polițiștii efectuează verificări”

„Astăzi, 12 septembrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 6 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 08.00, cu privire la faptul că, pe Șos. Pipera, sub pasajul rutier, se află o persoană întinsă pe carosabil.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au identificat un bărbat, în vârstă de 26 de ani. La momentul sosirii echipajelor, acesta era conștient, prezenta o stare de confuzie și acuza dureri la nivelul corpului.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, persoana în cauză fiind preluată și transportată la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca, în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

În continuare, polițiștii Secției 6 Poliție efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, sub supravegherea unității de parchet competente”, au transmis reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Tânărul suferă după o despărțire sentimentală / Nu este la primul episod depresiv

Autoritățile au precizat că, cel mai probabil, tânărul în vârstă de 26 de ani s-a aruncat de pe pod. Din fericire, impactul nu i-a fost fatal.

De asemenea, familia tânărului a explicat că acesta a mai trecut prin cel puțin un episod depresiv și că suferă după o despărțire sentimentală.