Aproape trei milioane de pensii ar putea fi recalculate greșit. Pensionarii ar putea fi nevoiți să dea banii înapoi

Un raport al Curții de Conturi arată suspiciuni privind recalcularea eronată a pensiilor pentru peste 2,7 milioane de beneficiari.

În aproximativ 2,2 milioane de cazuri, punctajele ar fi fost stabilite sub nivelul cuvenit, în timp ce pentru 574.060 de pensionari auditorii au estimat punctaje mai mari decât cele prevăzute de lege.

Misiunea de audit la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) s-a desfășurat în perioada 18 august 2025 – 27 februarie 2026 și a analizat inclusiv modul în care au fost recalculate pensiile în baza Legii nr. 360/2023. Auditorii au identificat mai multe tipuri de probleme, printre care preluarea unor punctaje anuale mai mari sau mai mici decât cele cuvenite, scrie antena3.ro.

574.060 de pensionari, în categoria în care s-ar fi plătit prea mult

Situația cea mai delicată îi privește pe pensionarii pentru care recalcularea ar fi produs un punctaj mai mare decât cel legal. Curtea de Conturi indică 574.060 de cazuri în această categorie.

Fosta președintă a CNPP Doina Pârcălabu a explicat că situația devine mai complicată atunci când autoritățile constată că au plătit o sumă mai mare decât cea datorată.

”Complicația vine și prin faptul că orice eroare care trebuie îndreptată trebuiesc corectate aspectele de natură financiară. În cazul pensiilor care au fost calculate mai mici decât prevedea legea, atunci trebuiesc acordate drepturile, diferențele. Și aici procesul este unul mult mai complicat, pentru că trebuie să te întorci înapoi la momentul la care legea a produs efect și să ajungi până în momentul în care tu calculezi diferența care trebuie acordată. Iar complicația și mai mare este în situația în care trebuie să recuperezi sumele acordate mai mult decât prevedea legea și atunci trebuie să te raportezi la Codul Fiscal și să mergi pe prevederile din Codul Fiscal”, a explicat Doina Pârcălabu.

Curtea de Conturi a scris în raportul de audit că s-a acordat un „punctaj anual mai mare decât cel cuvenit conform legislației în vigoare” pentru un număr de 574.060 de pensionari. Aceștia s-ar putea trezi cu poprire pe o treime din pensie.

„Atunci când trebuie să plătești pensionarului lucrurile sunt mai simple, că poți să plătești într-o singură tranșă și ai plătit drepturile curente și diferențele o singură dată. Complicația mai mare este atunci când trebuie să recuperezi, pentru că nu pot să reții mai mult decât de o treime din veniturile pe care le are persoană și atunci trebuie să urmărești lună de lună cât mai ai de recuperat”, a spus Doina Pârcălabu.