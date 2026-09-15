O bicicletă istorică din perioada în care Brașovul purta numele de „Orașul Stalin”, dotată cu plăcuță de înmatriculare și autorizație de circulație din anul 1953, este readusă în atenția opiniei publice la Muzeul de Etnografie Brașov.

Reprezentanții Muzeului de Etnografie Brașov scriu că, de-a lungul timpului, condițiile de practicare a ciclismului s-au îmbunătățit permanent, în același timp cu progresul tehnic al vehiculelor pe două roți.

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Dacă astăzi cicliștii poartă echipamente speciale moderne, precum și cască de protecție, ei bine, în trecut, lucrurile arătau altfel.

La pedală, prin „Orașul Stalin”

Mesul pe bicicletă se realiza atunci în haine elegante sau costum. Un obicei firesc pentru domnii din „Orașul Stalin”: erau îmbrăcați în costum, cu cămașă, cravată și pălărie.

Doamnele purtau rochii lungi sau fuste, când pedalau.

Muzeografii prezintă fotografiile făcute de Viktor Schebesta la sfârșitul anilor 1930, în care sunt înfățișați locuitori din Hărman și bicicletele lor cumpărate chiar din magazinul din localitatea fotografului.

Un alt moment din istoria bicicletei la Brașov l-a constituit autorizația de circulație.

Documentul era obligatoriu pentru biciclete în perioada de dinainte de al Doilea Război Mondial și în primele decenii de după marele conflict.

În prezent, puțini știu că, atunci, bicicletele trebuiau înregistrate la autoritățile locale și să poarte o plăcuță metalică de identificare (cu un număr) pentru a putea circula în legalitate pe drumurile publice.

De abia atunci posesorul bicicletei primea mult așteptata autorizație de circulație.

Reprezenta o formă de reglementare ce permitea identificarea bicicletei în caz de furt sau de accident.

Taxă de 100 de lei pentru bicicliști

Înainte de război, se plătea și o taxă de 100 de lei, o sumă deloc de neglijat pentru acea vreme.

Muzeul de Etnografie Brașov se poate lăuda că deține o astfel de bicicletă rară cu plăcuță de identificare, alături de autorizația de circulație.

Bicicleta „Veltrandt” (Germania) a primit numărul de ordine 95, prezent pe plăcuța de pe furca din față, de la primăria Orașului Stalin (denumirea Brașovului între 1950-1960), în data de 15.02.1953, fiind astfel admisă pe drumurile publice, spun reprezentanții Muzeului de Etnografie Brașov.

Sursa foto: Facebook / Muzeul de Etnografie Brașov