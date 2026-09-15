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Ce mesaj le-a transmis George Simion protestatarilor din Piața Victoriei

Cristian Lisandru
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Fermierii din mai multe sectoare ale agriculturii protestează, marţi, în faţa Guvernului României. Aceștia vor să tragă un semnal de alarmă în legătură cu situaţia dificilă în care se află zootehnia românească, dar şi agricultura. Protestul a început la ora 10:00.

În această dimineață, la sediul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a fost organizată „Ziua Porților Deschise”.

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George Simion, liderul AUR, a transmis un mesaj către cei care au venit la sediul partidului, dar – totodată – a avut un mesaj și pentru fermierii din Piața Victoriei.

„Oricând pe parcursul zilei sunteți bineveniți să faceți turul sediului, să vorbiți cu colegii parlamentari. Dar istoria se face în fiecare zi. Și mă bucur că sunteți și de partea fermierilor, celor care produc hrană. Mă bucur că sunteți solidari și suntem de fiecare dată alături acolo unde contează”, le-a spus George Simion participanților.

O acțiune similară a avut loc anterior, în data de 19 aprilie 2026, în toate filialele AUR din țară. Atunci, reprezentanții partidului au declarat că mii de persoane au vizitat sediile pentru adeziuni.

Simion: „Aud că statul totalitar încearcă să facă diferite scheme”

Liderul AUR a avertizat că există semnale potrivit cărora „statul totalitar” ar încerca dă facă „diferite scheme”.

George Simion i-a îndemnat pe protestatari să fie pașnici și să nu răspundă unor eventuale provocări.

„Aud, ca de fiecare dată, că statul totalitar încearcă să facă diferite scheme. Aveți grijă să nu fiți implicați și să nu vă lăsați cuprinși de diferite provocări făcute de infiltrați. În timpul zilei sunteți bineveniți la sediu. E un protest care va dura și pe parcursul zilei, o să fie de anduranță, așa că suntem foarte aproape”, a mai spus George Simion.

Poliția Capitalei dezminte informația potrivit căreia autocare cu protestatari sunt oprite la intrarea în Capitală

Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, cu privire la faptul că autocarele cu protestatari sunt oprite la intrarea în București, Serviciul de Informare și Relații Publice din cadrul Poliției Capitalei este abilitat să comunice următoarele:

Menționăm faptul că aspectele apărute în spațiul public nu se confirmă. Totodată, polițiștii nu interzic accesul autocarelor, în Capitală.

  • La acest moment, pe bulevardul Iuliu Maniu, circulația se desfășoară în condiții specifice intervalului orar. Polițiștii rutieri sunt prezenți în zonă pentru fluidizarea traficului și pentru asigurarea desfășurării acestuia în condiții de siguranță.
  • Polițiștii rutieri derulează permanent activități pentru siguranța și fluența traficului rutier.
  • Sunt efectuate verificări în trafic, în vederea asigurării respectării normelor legale privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente negative.

Polițiștii rutieri acționează în mod similar și pe celelalte artere de intrare în Capitală, în funcție de valorile de trafic și de situația existentă în teren.

Poliția Capitalei este prezentă în teren pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică, precum și pentru desfășurarea în condiții de siguranță a manifestației”, a transmis Poliția Română.

Sursa video: HotNews

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