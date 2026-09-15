Au început tensiunile în Piața Victoriei. Jandarmii au dat cu gaze lacrimogene. Se strigă: „Căline, Căline, țara e cu tine”

În Piața Victoriei și-au făcut apariția trupele speciale ale jandarmilor, celebrele „țestoase”. Sunt tensiuni la această oră în fața Guvernului. Se aruncă cu obiecte, se aud petarde, jandarmii au dat cu gaze

Ciobanii scandează numele lui Călin Georgescu.

La ora transmiterii acestui articol, ciobanii au intrat în conflict cu jandarmii care au dat cu gaze lacrimogene.

Ciobanii își strigă disperarea în fața Guvernului, acolo unde protestează de marți dimineață. Crescătorii de animale spun că nu vor pleca din Piața Victoriei și îi acuză pe guvernanți că vor să le omoare micile afaceri prin deciziile pe care le iau. Protestatarii au blocat traficul de la Șoseaua Kiseleff, dar și artera din fața Guvernului.

Fermierii din mai multe sectoare ale agriculturii protestează, marţi, în faţa Guvernului. Se aşteaptă un număr mare de agricultori, aceștia vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la situaţia dificilă în care se află zootehnia românească, dar şi agricultura.