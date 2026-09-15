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Premierul Bolojan şi şefa CCR lipsesc nemotivat de la a doua rundă de audieri a Comisiei de Constituţionalitate. Abrudean are scutire medicală

Luiza Dobrescu
Premierul Bolojan şi şefa CCR lipsesc nemotivat de la a doua rundă de audieri a Comisiei de Constituţionalitate. Abrudean are scutire medicală
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Comisia de Constituţionalitate din cadrul Parlamentului României a reluat activităţile în cadrul audierilor  din Senat în legătură cu întâlnirea premierului demis Ilie Bolojan cu președinta CCR Simina Tănăsescu.

UPDATE Audierea consilierului preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, a scos la iveală faptul că angajatul îi cunoaşte pe şefa CCR, Simina Tănăsescu, şi pe premierul Ilie Bolojan. Acesta a povestit că cei doi au intrat în secretariatul biroului preşedintelui.

„Una din cerintele funcţiei e discreţia, eu m-am retras că nu m-a interesat”, spune consilierul lui Abrudean. Acesta a mai adăugat şi faptul că nu a mai participat nimeni la discuţii şi că nu a fost informat în prealabil de întâlnire.

Singurul care a transmis documente medicale şi a anunţat că nu poate fi prezent, şi motivul, este şeful Senatului-Mircea Abrudean, care a transmis că este bolnav. La ora 12.30 urmează să fie audiat consilierul acestuia, după cum s-a transmis cu o zi înainte.

Însă, angajatul a solicitat ca declaraţia sa să nu fie publică. Membrii comisiei au votat în unanimitate ca depoziţia sa să rămână publică.

Până la momentul începerii audierilor din comisie, premierul Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, nu au transmis un răspuns cu privire la prezenţa acestora la audieri.

Aleșii le cer explicații despre natura întâlnirii neanunțate care a avut loc în luna august, în biroul presedintelui Senatului. La prima rundă de audieri, nici Bolojan și nici Tănăsescu nu s-au prezentat în fața senatorilor.

Bolojan a spus, într-un interviu pentru B1TV, că nu ştie dacă va fi prezent la audieri şi că totul depinde de ce cuprinde agenda sa de lucru.

Săptămâna trecută, Ilie Bolojan a mai transmis, la B1 TV, că nu știe dacă va participa la audierile de marți. Întrebat din nou de jurnaliști, luni seara, dacă se va prezenta în fața comisiei, premierul demis a evitat să ofere un răspuns.

Vor fi retransmise invitaţii către Bolojan şi şefa CCR

La precedenta rundă de audieri, premierul demis nu s-a prezentat, invocând că agenda întâlnirilor nu i-a permis să ajungă și în fața Comisiei pentru constituționalitate a Senatului.

„Am fost invitat în cursul acestei săptămâni. Am avut o zi plină de întâlniri pe componenta de nuclear, pe componenta de energie, pe fondul de modernizare și nu am reușit să mă duc”, a explicat Bolojan.

Preşedinta Comisiei, Cosmina Cerva, a declarat că raportul întocmit în urma audierilor va fi trimis plenului Curţii Constituţionale, care îl va pune pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare, iar colegii Siminei Tănăsescu vor decide ce sancţiune este potrivită pentru aceasta.

Cerva a mai spus că se vor retransmite invitaţii, la audierile Comisiei, către Simina Tănăsescu şi Ilie Bolojan.

Cu majoritate, şedinţa de marţi, 22 septembrie, va fi invitată persoana cu atribuţii administrative a CCR, la Comisia de Constituţionalitate, a anunţat Cosmina Cerva.

Comisia a suplimentat ordinea de zi de săptămâna viitoare cu încă un punct şi anume audierea judecătorului CCR, Cristian Deliorga, în dosarul cu zborul spre Mykonos. 

Ancheta Comisiei cu privire la zborul spre Mykonos este publicată în Monitorul Oficial

Ancheta Comisiei este publicată în Monitorul Oficial.

„Curţii Constituţionale Cristian Deliorga la Mykonos, la data de 8 iulie 2026, semnalată public ca fiind efectuată cu o aeronavă privată de tip Embraer Legacy 600, pe ruta Bucureşti-Mykonos. În acest scop, Comisia pentru constituționalitate urmăreşte următoarele obiective suplimentare:

a) clarificarea circumstanţelor și a scopului deplasării judecătorului Cristian Deliorga la Mykonos, la data de 8 iulie 2026;

b) clarificarea naturii relaţiilor dintre persoanele participante la deplasare şi judecătorul Cristian Deliorga;

c) clarificarea modalității de organizare și de acoperire a costurilor deplasării, inclusiv identificarea persoanei sau a entității care a achitat transportul judecătorului Cristian Deliorga;

d) identificarea eventualelor beneficii materiale sau de altă natură primite de judecătorul Cristian Deliorga în legătură cu această deplasare;

e) clarificarea altor împrejurări legate de această deplasare, relevante pentru independența, imparţialitatea și integritatea judecătorului Cristian Deliorga și de natură să afecteze încrederea publică în actul jurisdicţional al Curții Constituţionale.

(2) Verificările prevăzute la alin. (1) se realizează în limitele competenţelor constituționale și regulamentare ale comisiei, cu respectarea independenței Curţii Constituționale și a judecătorilor acesteia, fără examinarea ori cenzurarea soluțiilor jurisdicționale și fără substituirea autorităților competente să stabilească forme de răspundere juridică.

(3) Concluziile privind obiectivele supl raportul prevăzut la art. 3.”

2. Articolul 3 se modifică și va avea „Art. 3. Concluziile anchetei parla Comisia pentru constituționalitate se care se prezintă Biroului permanent al 30 de zile de la data intrării în vigoare”, reiese din Monitorul Oficial.

Cu majoritate de voturi, parlamentarii vor demara procedura de anchetă aşa cum a decis plenul Senatului. Membrii anchetei au decis, fiecare, ce îşi doresc să afle în cadrul audierilor. Senatorul Corneliu Negru, de la AUR, a decis ca, prima dată, să se afle despre ce companie aeriană este vorba, destinaţiile şi componenţa fiecărui zbor efectuat în ziua respectivă.

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