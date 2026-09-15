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Ciobanii își strigă disperarea în fața Guvernului: „Vor să ne omoare, la fel ca în «Miorița»”. Traficul de pe Kiseleff, blocat

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Ciobanii își strigă disperarea în fața Guvernului, acolo unde protestează de marți dimineață. Crescătorii de animale spun că nu vor pleca din Piața Victoriei și îi acuză pe guvernanți că vor să le omoare micile afaceri prin deciziile pe care le iau. Protestatarii au blocat traficul de la Șoseaua Kiseleff. 

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„Ne confruntăm cu probleme din sector. Piață de desfacere nu avem la animale. E blocată, iar seceta este foarte mare. Guvernanții știu să ne bage doar taxe și impozite. Nu ne lasă să muncim corect, cinstit. Ne trezim la 3 dimineața. I-aș ruga pe gurnenați să vină la noi la 4 dimineața când mulgem noi oile. Noi îi ținem pe ei acolo sus, nu ei pe noi. Sunt puși țintă, ca să ne omoare, ca în Miorița, spune unul dintre ciobanii de la protest.

Traficul de pe Șoseaua Kiseleff a fost blocat

Ciobanii  mai spun că bolile animalelor nu ar fi reale.

„Când vrem să vindem și noi mieii, ne bagă câte o boală”

„Când vrem să vindem și noi mieii, după ce muncim toată iarnă, ne bagă câte o boală (…) Dacî e nevoie stăm în stradă o săptămână, mai vin și alți colegi”, spune unul dintre oierii de la protest, care a venit tocmai din Timiș.

Fermierii din mai multe sectoare ale agriculturii protestează, marţi, în faţa Guvernului. Se aşteaptă un număr mare de agricultori, aceștia vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la situaţia dificilă în care se află zootehnia românească, dar şi agricultura.

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