Bănci tapițate cu vinil negru, dedicate comunității LGBTQ+, într-un parc din Timișoara. Reacția dură a judecătoarei Stoicescu

O instalație artistică amplasată în Parcul Botanic din Timișoara a stârnit controverse. Mai multe bănci au fost tapițate cu vinil negru în cadrul proiectului „The Bench”, realizat de artistul spaniol Carlos Pena și dedicat istoriei comunității queer din oraș.

Printre cei care au reacționat dur se numără judecătoarea Adriana Stoicescu, care a publicat pe Facebook un mesaj extrem de critic.

Proiectul pornește de la rolul pe care Parcul Botanic l-ar fi avut, în trecut, ca spațiu discret de întâlnire pentru persoane LGBTQ+, înainte ca zona să fie iluminată. Potrivit prezentării artistului, faptul că parcul a rămas mult timp fără iluminat ar fi făcut ca unele dintre zonele sale să fie folosite pentru „cruising”, termen utilizat pentru căutarea unor întâlniri intime, în special în spații publice.

De ce au fost tapițate băncile cu vinil negru

Instalația „The Bench”, semnată de artistul spaniol Carlos Pena, folosește tapițerie din vinil, material ales pentru asocierea sa cu estetica unor cluburi gay leather. Autorul explică faptul că proiectul urmărește să readucă în atenție istoria mai puțin vizibilă a Parcului Botanic și modul în care spațiul public a fost folosit, de-a lungul timpului, de comunitatea queer.

Băncile sunt amplasate atât în zone mai vizibile, cât și în locuri retrase ale parcului. În viziunea artistului, instalația reprezintă un omagiu adus rolului pe care spațiile publice l-au avut în viața persoanelor queer, înainte ca aplicațiile de dating să schimbe radical modul în care oamenii se întâlnesc.

„Proiectul readuce în atenţie rolul istoric pe care Parcul Botanic l-a avut în vieţile persoanelor queer. Deşi Timişoara a fost primul oraş european care a introdus iluminatul public electric, parcul a fost iluminat abia în urmă cu câţiva ani. Lipsa iluminatului l-a transformat într-un loc discret de cruising, unde persoanele queer puteau găsi intimitate şi conexiuni. Odată cu apariţia aplicaţiilor de dating, activitatea din parc s-a diminuat, iar când parcul a fost în cele din urmă iluminat, cruising-ul părea să fi dispărut. Instalaţia lui Carlos Pena porneşte de la băncile mutate în zonele mai întunecate ale parcului şi de la felul în care spaţiul public a fost produs în practică, spre deosebire de „în teorie”. Băncile aflate pe mica „colină” ocupă locuri deopotrivă intime şi vizibile. Cele din „vale” se află în zone mai retrase, care şi astăzi rămân locuri preferate pentru iubire şi intimitate. Folosind tapiţerie din vinil, un material întâlnit frecvent în cluburile gay leather din întreaga lume, proiectul aduce un omagiu rolului istoric al spaţiului public în viaţa queer, reafirmându-l, totodată, într-un mod discret”, descrie Carlos Pena proiectul său.

Adriana Stoicescu, reacție extrem de dură

Proiectul a provocat o reacție vehementă din partea judecătoarei Adriana Stoicescu, cunoscută și pentru pozițiile critice exprimate anterior în legătură cu teme LGBTQ+. Într-o postare pe Facebook, magistratul a atacat dur inițiativa și direcția în care consideră că se îndreaptă orașul.

„Când nesimțirea, jegoșenia, mizeria nu au limite. Când niște ființe subumane, ce se pretind reprezentative, scuipă pe tot ce înseamnă Timișoara si timișoreni. Când absolut orice urmă de normalitate dispare din ceea ce a fost, cândva, un simbol al Libertății si Orașul devine simbol al libertății queer si atât. Scârbă e un cuvânt prea blând”, scrie Stoicescu pe Facebook.