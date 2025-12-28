Prima pagină » EXCLUSIV » Dezvăluiri cutremurătoare despre violatorul de băieți care lucra la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”. „Intra peste elevi la dușuri”

Andrei Dumitrescu
28 dec. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Unii dintre foștii elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, detalii uluitoare legate de comportamentul comisarului șef Ion Laurențiu Iordan. Derapajele sale ar fi fost tolerate, ani la rând, de către conducerea instituției.  

Comisarul șef Ion Laurențiu Iordan a fost arestat preventiv, duminică, de magistrații Judecătoriei Ploiești, pentru tentativă de viol. Acesta a fost acuzat că ar fi atins un elev în zonele intime după ce, mai întâi, i-ar fi descheiat pantalonii cu forța. Ca să scape, băiatul în vârstă de 20 de ani l-a păcălit pe Iordan, care ocupa postul de ofițer de serviciu, că revine altă dată pentru ai oferi favoruri sexuale. Bărbatul l-a lăsat să plece, iar acesta a fugit în cameră, unde le-a povestit colegilor ce i s-a întâmplat și le-a arătat că nasturele de la pantaloni fusese rupt în timpul agresiunii. Ulterior, elevii și-au anunțat diriginta care, la rândul ei, l-a pus în temă pe directorul instituției, chestorul Vasile Tache.

Surse din rândul elevilor care au terminat cursurile Școlii de Agenți „Vasile Lascăr” și s-au încadrat în Poliție, au declarat, sub protecția anonimatului, că derapajele de comportament ale comisarului șef Iordan erau cunoscute printre cursanți. Aceștia povestesc faptul că atunci când îi venea rândul să fie ofițer de serviciu pe școală, acesta obișnuia să intre peste băieți la dușuri. Totodată, ar fi fost situații când intra peste ei în cameră după ora de stingere, dar și peste elevii care învatau în camera de bagaje, unde aceștia se refugiau deoarece era liniște.

Ofițerul „alegea” băieți din fiecare promoție

Sursele Gândul au mai precizat că, din fiecare promoție, ofițerul alegea unii elevi cărora ajungea să le trimită mesaje în privat și să glumească cu ei, pe tele sexuale, chiar și de față cu alte persoane.

Surse judiciare au declarat că Iordan a fost inițial subofițer și a ajuns la școala de la Câmpina după ce, inițial, ar fi lucrat la un Post de poliție din județul Prahova. Inițial, el ar fi păzit mașinile din parcarea instituției după care ar fi intrat în corpul ofițerilor, iar directorul Vasile Tache iar fi oferit chiar funcția de profesor de tactică polițienească.

