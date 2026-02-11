Prima pagină » Video » Andrei Niculae, vicepreședinte ADR, la Conferința România Digitală:”Am făcut cele mai mari progrese din UE la digitalizare. Trebuie să continuăm”

Andrei Niculae, vicepreședinte ADR, la Conferința România Digitală:”Am făcut cele mai mari progrese din UE la digitalizare. Trebuie să continuăm”

Oana Zvobodă
11 feb. 2026, 17:48, Video

Transformarea digitală reprezintă una dintre cele mai importante priorități strategice ale Uniunii Europene și implicit ale României, într-un context geopolitic aflat într-o continuă schimbare și accelerare tehnologică.

Vezi galeria foto
5 poze

Andrei Niculae, vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României, a precizat, pentru Gândul, că România a făcut progrese vizibile în domeniul digitalizării.

„În digitalizare, în România, facem progrese vizibile pe infrastructură. Vorbim despre cadrul guvernamental, vorbim despre migrarea sistemelor în cloud guvernamental, vorbim despre o creștere a aplicației Ghișeul.ro, deci o creștere, o dezvoltare a infrastructurii digitale pe care o punem la dispoziție oamenilor. Vedem, și este îmbucurător, o creștere în ceea ce privește competențele digitale ale cetățenilor.

Pe statistici europene, România are cea mai mare creștere procentuală față de anul trecut. Acestea sunt lucruri care ne bucură. Sunt lucruri care ne arată că suntem pe drumul cel bun pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să continuăm aceste eforturi pe care le facem pentru că, iată, acestea dau roade”, a declarat Andrei Niculae.

Conferința „România Digitală”

Totodată, acesta a explicat că deși nu ocupăm un loc fruntaș în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană, România a evoluat mult în ultimii ani.

„România s-a apucat un pic cam târziu de acest proces de transformare digitală. Asta se vede și în clasamentale europene, unde știm foarte bine că nu suntem pe un loc fruntaș, însă asta ne aduce, pe de altă parte, o oportunitate: să învățăm din bunele practici pe care alții le-au implementat în alte state, să învățăm din greșelile lor. Și facem această chestiune atât la OECD, cât și la Comisia Europeană suntem prezenți, discutăm cu colegii noștri din alte țări, astfel încât să importăm acele modele de bune practici, cum spuneam, să evităm greșelile care s-au făcut și, de ce nu, să ne aducem și noi imputul vis a vis de cum se vor mișca chestiunile generale la nivel european în legislații pe digital, în pașii care se vor face la nivelul Uniunii în viitor”, a explicat acesta pentru Gândul.

Despre proiectul „EUROPA CONNECT”

Proiectul „EUROPA CONNECT” are ca scop promovarea și înțelegerea aprofundată a politicilor europene în rândul decidenților din București și facilitarea dialogului cu instituțiile europene. Seria include monitorizarea inițiativelor UE, comunicare prin Gândul.ro și organizarea de evenimente anuale la București, Bruxelles și Strasbourg.

Partenerii conferinței Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul au fost:
Vodafone
Banca Transilvania
Erbasu Constructii
Hidroelectrica
Transgaz

RECOMANDAREA AUTORULUI:

România Digitală – Digitalizarea României în context european

Recomandarea video

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Cristian Bușoi, la conferința România Digitală: „Transformarea digitală trebuie să devină o prioritate strategică pentru competitivitatea României”
18:01
Cristian Bușoi, la conferința România Digitală: „Transformarea digitală trebuie să devină o prioritate strategică pentru competitivitatea României”
FLASH NEWS O barză a oprit încălzirea cu lemne în postul de poliţie din Călăţele. Şi-a făcut cuib pe coşul de fum
17:59
O barză a oprit încălzirea cu lemne în postul de poliţie din Călăţele. Şi-a făcut cuib pe coşul de fum
EXCLUSIV VIDEO Dragoș Pîslaru:”Voi propune Guvernului un model 1-1-1 pentru dezvoltare – bani europeni, naționali și investiții private”
17:42
Dragoș Pîslaru:”Voi propune Guvernului un model 1-1-1 pentru dezvoltare – bani europeni, naționali și investiții private”
EXCLUSIV Andrei Marga intervine în scandalul SUA-Groenlanda: Trump are dreptate/Groenlanda nu e într-un tratat, e într-o cutumă/Noi ne mișcăm într-o Europa a aranjamentelor
17:35
Andrei Marga intervine în scandalul SUA-Groenlanda: Trump are dreptate/Groenlanda nu e într-un tratat, e într-o cutumă/Noi ne mișcăm într-o Europa a aranjamentelor
CONTROVERSĂ Unul dintre susţinătorii lui Nicuşor Dan, Valeriu Nicolae, pune la îndoială capacitatea acestuia de a conduce ţara: „Sigur vrei să fii preşedinte? Nu pare că vrei sau nu pare că știi cum”
14:58
Unul dintre susţinătorii lui Nicuşor Dan, Valeriu Nicolae, pune la îndoială capacitatea acestuia de a conduce ţara: „Sigur vrei să fii preşedinte? Nu pare că vrei sau nu pare că știi cum”
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, la Curtea de Apel Bucureşti: „Sistemul nu s-a răzbunat pe mine. S-a răzbunat pe poporul român”
10:41
Călin Georgescu, la Curtea de Apel Bucureşti: „Sistemul nu s-a răzbunat pe mine. S-a răzbunat pe poporul român”
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
După concedierea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Ioana Ginghină aruncă bomba: 'Nu mai scap de Ciucu'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce apare durerea de spate după mișcări banale și cum poate fi prevenită
ACTUALITATE BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate
18:04
BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate
INEDIT Top zece locuri de pe Pământ unde oamenii pot găsi „liniștea absolută”
17:50
Top zece locuri de pe Pământ unde oamenii pot găsi „liniștea absolută”
INEDIT Țările în care Ziua Îndrăgostiților „nu există”. Care sunt motivele pentru care sărbătoarea Sfântului Valentin este interzisă
17:39
Țările în care Ziua Îndrăgostiților „nu există”. Care sunt motivele pentru care sărbătoarea Sfântului Valentin este interzisă
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:37
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
TRANSPORT Ciprian Șerban s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem. „Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România”
17:36
Ciprian Șerban s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem. „Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România”
CONTROVERSĂ Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia
17:24
Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia

Cele mai noi

Trimite acest link pe