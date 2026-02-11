Andrei Niculae, vicepreședinte ADR, la Conferința România Digitală:”Am făcut cele mai mari progrese din UE la digitalizare. Trebuie să continuăm”

Transformarea digitală reprezintă una dintre cele mai importante priorități strategice ale Uniunii Europene și implicit ale României, într-un context geopolitic aflat într-o continuă schimbare și accelerare tehnologică.

Andrei Niculae, vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României, a precizat, pentru Gândul, că România a făcut progrese vizibile în domeniul digitalizării.

„În digitalizare, în România, facem progrese vizibile pe infrastructură. Vorbim despre cadrul guvernamental, vorbim despre migrarea sistemelor în cloud guvernamental, vorbim despre o creștere a aplicației Ghișeul.ro, deci o creștere, o dezvoltare a infrastructurii digitale pe care o punem la dispoziție oamenilor. Vedem, și este îmbucurător, o creștere în ceea ce privește competențele digitale ale cetățenilor.

Pe statistici europene, România are cea mai mare creștere procentuală față de anul trecut. Acestea sunt lucruri care ne bucură. Sunt lucruri care ne arată că suntem pe drumul cel bun pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să continuăm aceste eforturi pe care le facem pentru că, iată, acestea dau roade”, a declarat Andrei Niculae.

Totodată, acesta a explicat că deși nu ocupăm un loc fruntaș în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană, România a evoluat mult în ultimii ani.

„România s-a apucat un pic cam târziu de acest proces de transformare digitală. Asta se vede și în clasamentale europene, unde știm foarte bine că nu suntem pe un loc fruntaș, însă asta ne aduce, pe de altă parte, o oportunitate: să învățăm din bunele practici pe care alții le-au implementat în alte state, să învățăm din greșelile lor. Și facem această chestiune atât la OECD, cât și la Comisia Europeană suntem prezenți, discutăm cu colegii noștri din alte țări, astfel încât să importăm acele modele de bune practici, cum spuneam, să evităm greșelile care s-au făcut și, de ce nu, să ne aducem și noi imputul vis a vis de cum se vor mișca chestiunile generale la nivel european în legislații pe digital, în pașii care se vor face la nivelul Uniunii în viitor”, a explicat acesta pentru Gândul.

Despre proiectul „EUROPA CONNECT”

Proiectul „EUROPA CONNECT” are ca scop promovarea și înțelegerea aprofundată a politicilor europene în rândul decidenților din București și facilitarea dialogului cu instituțiile europene. Seria include monitorizarea inițiativelor UE, comunicare prin Gândul.ro și organizarea de evenimente anuale la București, Bruxelles și Strasbourg.

Partenerii conferinței Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul au fost:

Vodafone

Banca Transilvania

Erbasu Constructii

Hidroelectrica

Transgaz

RECOMANDAREA AUTORULUI:

România Digitală – Digitalizarea României în context european