Prima pagină » EXCLUSIV » Dragoș Pîslaru:”Voi propune Guvernului un model 1-1-1 pentru dezvoltare – bani europeni, naționali și investiții private”

Dragoș Pîslaru:”Voi propune Guvernului un model 1-1-1 pentru dezvoltare – bani europeni, naționali și investiții private”

Bogdan PavelOana Zvobodă
11 feb. 2026, 17:42, EXCLUSIV

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, în cadrul conferinței Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul, necesitatea ca România să își regândească strategia de dezvoltare financiară și digitală, în contextul finalizării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și al pregătirii pentru următorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034.

Vezi galeria foto
5 poze

Potrivit ministrului Dragoș Pîslaru, prioritatea imediată a autorităților rămâne implementarea integrală a PNRR, însă Guvernul trebuie să înceapă rapid pregătirea pentru noua perioadă bugetară europeană. România beneficiază deja de o prealocare estimată la aproximativ 60 de miliarde de euro în cadrul capitolului destinat politicilor de coeziune, iar din luna mai ar trebui demarat procesul de programare pentru noul Plan de Parteneriat Național și Regional.

Pîslaru propune o schimbare majoră de paradigmă, care presupune combinarea fondurilor europene cu resurse naționale și investiții private.

„Ceea ce am propus este să ridicăm ambiția de la ne concentra strict pe banii europeni, la un model în care avem bani europeni, banii naționali și evident o participare privată, 1-1-1. Deci un fel de a banilor pe partea următoare”, a explicat Pîslaru.

Conferința „România Digitală”

În opinia sa, această abordare ar permite multiplicarea impactului fondurilor europene.

„Trebuie să ridicăm ambiția României de la a cheltui un euro la un euro, la a putea multiplica practic fondurile europene într-un plan mult mai ambițios”, a adăugat ministrul.

Dragoș Pîslaru a evidențiat că digitalizarea reprezintă unul dintre domeniile în care această strategie poate avea un impact major.

„Contextul este extrem de favorabil pe o discuție pe care am avut-o pe digitalizare, pentru că dacă discuți de modernizare și digitalizare, atunci trebuie cu adevărat să ai un parteneriat între instituțiile europene, lanțurile valorice europene, banii naționali, bugetul național și sectorul privat. Nu văd altfel cum poți să discuți de digitalizare serios”, a afirmat el.

Ministrul a susținut că România are încă avantaje competitive în sectorul digital, atât în ceea ce privește infrastructura, cât și performanțele companiilor IT.

„Digitalul este încă un avantaj competitiv, atât ca infrastructură, care este mai modernă decât în alte părți, cât și ca importanță a sectorului digital. Observăm o creștere remarcabilă, cu internaționalizarea mai multor firme și cu campioni precum Bitdefender sau UiPath”, a spus Pîslaru.

Totuși, acesta a atras atenția că sectorul privat s-a dezvoltat adesea independent de politicile guvernamentale, iar următorul pas trebuie să fie o mai bună coordonare între autorități și mediul de afaceri.

„Cred că firmele private mai degrabă au supraviețuit sau s-au descurcat pe cont propriu decât într-o aliniere cu politicile guvernamentale”, a declarat ministrul.

Pîslaru consideră că România trebuie să depășească rolul de simplu beneficiar al fondurilor europene și să participe activ la proiectele strategice ale Uniunii Europene.

„Este un moment important ca România nu doar să primească bani europeni pentru a-și moderniza ceva la noi acasă, ci să înceapă să participe la marile proiecte europene care țin de digitalizarea Uniunii”, a spus acesta.

Ministrul a subliniat că aceste proiecte includ dezvoltarea politicilor privind datele, inteligența artificială și extinderea accesului populației la servicii digitale. În același timp, el a atras atenția asupra nivelului scăzut de competențe digitale din România.

„Știm că România este pe ultimele locuri în DESI, deci nu cred că poate coexista o ambiție de modernizare a țării cu ideea că România este încă codașă la folosirea tehnologiilor digitale”, a concluzionat Pîslaru.

Despre proiectul „EUROPA CONNECT”

Proiectul „EUROPA CONNECT” are ca scop promovarea și înțelegerea aprofundată a politicilor europene în rândul decidenților din București și facilitarea dialogului cu instituțiile europene. Seria include monitorizarea inițiativelor UE, comunicare prin Gândul.ro și organizarea de evenimente anuale la București, Bruxelles și Strasbourg.

Partenerii conferinței Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul au fost:
Vodafone
Banca Transilvania
Erbasu Constructii
Hidroelectrica
Transgaz

RECOMANDAREA AUTORULUI:

România Digitală – Digitalizarea României în context european

Recomandarea video

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Cristian Bușoi, la conferința România Digitală: „Transformarea digitală trebuie să devină o prioritate strategică pentru competitivitatea României”
18:01
Cristian Bușoi, la conferința România Digitală: „Transformarea digitală trebuie să devină o prioritate strategică pentru competitivitatea României”
EXCLUSIV VIDEO Andrei Niculae, vicepreședinte ADR, la Conferința România Digitală:”Am făcut cele mai mari progrese din UE la digitalizare. Trebuie să continuăm”
17:48
Andrei Niculae, vicepreședinte ADR, la Conferința România Digitală:”Am făcut cele mai mari progrese din UE la digitalizare. Trebuie să continuăm”
EXCLUSIV Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
06:00
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
EXCLUSIV Devenit om al străzii, criminalul Marian Clită a fost primit înapoi la pușcărie. Ucigașul disidentului Gheorghe Ursu a rugat instanța să-i dea adăpost
05:00
Devenit om al străzii, criminalul Marian Clită a fost primit înapoi la pușcărie. Ucigașul disidentului Gheorghe Ursu a rugat instanța să-i dea adăpost
EXCLUSIV Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
06:00, 10 Feb 2026
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
EXCLUSIV Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
05:00, 10 Feb 2026
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
După concedierea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Ioana Ginghină aruncă bomba: 'Nu mai scap de Ciucu'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce apare durerea de spate după mișcări banale și cum poate fi prevenită
ACTUALITATE BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate
18:04
BMW recheamă în service peste o jumătate de milion de mașini. Pericol de incendiu. Care sunt modelele vizate
FLASH NEWS O barză a oprit încălzirea cu lemne în postul de poliţie din Călăţele. Şi-a făcut cuib pe coşul de fum
17:59
O barză a oprit încălzirea cu lemne în postul de poliţie din Călăţele. Şi-a făcut cuib pe coşul de fum
INEDIT Top zece locuri de pe Pământ unde oamenii pot găsi „liniștea absolută”
17:50
Top zece locuri de pe Pământ unde oamenii pot găsi „liniștea absolută”
INEDIT Țările în care Ziua Îndrăgostiților „nu există”. Care sunt motivele pentru care sărbătoarea Sfântului Valentin este interzisă
17:39
Țările în care Ziua Îndrăgostiților „nu există”. Care sunt motivele pentru care sărbătoarea Sfântului Valentin este interzisă
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:37
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
TRANSPORT Ciprian Șerban s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem. „Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România”
17:36
Ciprian Șerban s-a întâlnit cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem. „Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe