Doru Pelivan, fondator eduKiwi: un mixt între o idee și frustrare a stat la baza aventurii mele în antreprenoriat

Ce înseamnă să fii antreprenor? De unde pornește acest drum? În cât timp se dezvoltă o afacere de succes? Care sunt condițiile esențiale pentru a devenit un antreprenor de succes? Sunt numai câteva întrebări la care Doru Pelivan, antreprenor și fondatorul eduKiwi, a răspuns în cadrul ediției Gândul Exclusiv din această seară.

Viața de antreprenor nu este deloc una ușoară, iar pentru Doru Pelivan a reprezentat și reprezintă aventura vieții.

“Este mai mult decât o aventură. Este ceva care te solicită din toate punctele de vedere, psiho-emoțional”, s -a destăinuit Doru Pelivan.

Deși mulți pun la baza antreprenoriatului ideea, alții banii, alții motivația, adevărul nu a fost decodificat, consideră fondatorul eduKiwi.

“În cazul meu a fost un mixt între o idee de a face ceva bun și totodată o frustrare. Dacă ne uităm la foarte mulți antreprenori, o să realizați că în spate ei au avut o frustrare, ceva i-a supărat, de genul nu le-a plăcut cum arată un produs, cum se simte un anumit produs, un serviciu. Ceva i-a deranjat foarte tare, iar ei au considerat că pot să facă lucrurile mai bine. Toate astea, evident combinate și cu o motivație personală.

În cazul meu, motivația personală a fost faptul că mi-am dat seama că tatăl meu se duce către faliment. A fost și el antreprenor. Când aveam 17 ani am văzut că avea firmă de construcții și am văzut că scade și eu mi-am dorit pur și simplu să-mi ajut familia. Mi-am mi-am dorit să aduc prosperitate și banii în casă din nou, astfel încât să putem să ducem o viață bună și liniștită în continuare. Deci motivația inițială a fost să-mi ajut familia”, a precizat Doru Pelivan.

De la idee la success însă drumul este lung și anevoios

“N-am de unde să știu în cât timp visul devine realitatea altcuiva. Dar am eu am o glumă între prieteni care mă întreabă tot așa cât timp durează dacă fac asta, în cât timp o să am un succes și eu le răspund deseori primii 10 ani sunt mai grei. După ce trec primii 10 ani lucrurile devin mai ușoare. Depinde de la caz la caz. Acuma, într-adevăr, cu toate uneltele disponibile pe care le avem în prezent în online, cu toată tehnologia, cu faptul că social media ne conectează instantaneu ca oameni, a apărut și chestiunea asta cu inteligența artificială, avem și cursuri de dezvoltare care să ne ajute pe direcția asta. Cumva, într-adevăr s-a comprimat timpul. Dacă pe vremuri putea dura 20 de ani să clădești o afacere de succes, acuma probabil că poți s-o clădești în 2-3-4-5 ani de zile”, a mai menționat antreprenorul și fondatorul eduKiwi.

În același timp, Doru Pelivan a mai menționat și care sunt cele trei condiții esențiale pentru a avea o afacere de success.

“Trebuie să vrei, să poți și să ți se dea ocazia. Dacă se îndeplinesc aceste trei condiții, atunci ai toate șansele să ai succes. Să vrei să poți și să ți se dea ocazia. În vremurile pe care noi le trăim acum în România se poate, ți se d[ ocazia, trebuie doar și tu să vrei un pic. Ok, poate nu ți se dă ocazia în cel mai bun sistem, în cea mai bună variantă economică, în toate astea, dar ți se dă ocazia, că dacă ne uităm înainte de anii 90 nu ți se dădea ocazia, acuma ți se dă. Mai trebuie să vii tu cu partea, asa vrei un pic”, a conchis Doru Pelivan, antreprenor și fondator eduKiwi.

EduKiwi a raportat la sfârșitul lui 2024 afaceri de peste 11 milioane de euro.