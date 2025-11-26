După dezvăluirile Gândul, Ministerul Muncii oprește mutarea direcțiilor pentru Tineret și Familie în clădirea cu bulină roșie. Se caută urgent un nou sediu, după expirarea chiriei în decembrie

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a renunțat la planul de a reloca angajații din sediul din Piața Montreal nr. 10 în imobilul de pe Strada George Vraca nr. 9. Decizia vine în urma dezvăluirilor făcute de Gândul cu privire la riscurile majore ale clădirii în care urmau să fie mutate două dintre cele mai importante structuri ale fostului Minister al Tineretului, Familiei și Egalității de Șanse.

Așa cum Gândul a semnalat AICI, imobilul din George Vraca — construit între 1900 și 1910 — este încadrat în grupa I de risc seismic, potrivit expertizelor tehnice din anii 1997 și 2008. Documentația publicată pe SICAP arată că fațada clădirii se află într-o stare avansată de degradare, cu zone unde tencuiala riscă să cadă pe trotuar și pe carosabil.

Administratorul imobilului, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), recunoaște în documentație că avertismentul „Atenție, cade tencuiala!”, folosit până acum, reprezintă doar o măsură provizorie. Panourile sunt frecvent îndepărtate de persoane necunoscute, iar în cazul unor eventuale accidente, instituția nu poate fi exonerată de răspunderea legală pentru daunele provocate de desprinderea tencuielii.

Decizia ministerului de a opri relocarea vizează în special Direcția Generală Politici și Programe pentru Tineret și Direcția Generală pentru Politici și Programe pentru Familie, două structuri-cheie pentru politicile publice în domeniile Tineretului și Familiei. Direcția Generală pentru Politici de Familie gestionează în prezent Programul FIV, unul dintre cele mai sensibile și solicitate programe derulate de minister, ceea ce face cu atât mai problematică relocarea într-o clădire nesigură.

În urma situației prezentate de Gândul, Ministerul Muncii a suspendat procesul de mutare și a demarat căutarea de urgență a unui alt sediu, întrucât contractul de închiriere pentru actualul spațiu din Piața Montreal expiră în luna decembrie. Surse din minister susțin că se analizează mai multe variante imobiliare, însă presiunea timpului face dificilă identificarea rapidă a unei soluții corespunzătoare.

