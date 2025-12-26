Fiul liderului interlop Gheorghe Ilie, zis Gigi Geamănu, ar fi vândut, la un an de la moartea acestuia, aproape toată averea tatălui său. Majoritatea bunurilor pe care le-a agonisit de-a lungul anilor ar fi ajuns tocmai în ograda celui mai mare dușman al său.

Gheorghe Ilie a fost cel mai mare dintre frații săi, Alexandru, Marin și Petre. Numele clanului a fost dat de primii doi, Alexandru și Marin, care sunt gemeni și care s-au dovedit a fi cei mai violenți dintre frați. Cu toate că nu ocolea bătăile, Gheorghe, zis Gigi, s-ar fi ocupat în tinerețe mai mult cu furturile, însă, spre deosebire de restul fraților săi, a ales să și muncescă. Bărbatul avea o căruță și se pricepea la agricultură. În plus, porivit unor surse din anuturajul acestuia, Gigi Geamănu era cunoscut drept un om gospodar, care și-ar fi investit banii în diferite proprietăți și într-o fermă pe care a înființat-o în comuna dâmbovițeană Poiana. Liderul interlop creștea acolo animale și ajunsese să dețină, spun sursele Gândul, în jur de 100 de oi. Totodată, în curte fermei, bărbatul avea inclusiv un heleșteu cu o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, unde creștea pește.

Cine era principalul dușman al liderului interlop

Spre sfârșitul vieții, acesta l-a luat la el la fermă pe Marin, care se liberase din penitenciar și s-a certat rău cu fratele său Petre Ilie. Totodată, Gigi Geamănu se afla și într-un conflict cu membrii unui clan violent din Chiajna, ai cărui lideri dețin și ei o fermă, la Florești, în vecinătatea comunei Poiana.

În vara lui 2023, între Gigi Geamănu și interlopul Alexandru Iordan s-au certat. Geamănu l-a acuzat pe liderul interlop din Chiajna că l-ar fi ademenit pe unul dintre angajații lui să lucreze pentru el, după care l-ar fi bătut, sechestrat și obligat să lucreze gratis, ca sclav. Mai mult, acuzațiile s-au concretizat inclusiv într-o plângere care a ajuns în instrumentarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari.

Moștenirea lui Gigi Geamănu, scoasă la vânzare

La jumătatea șunii ianuarie a acestui an, Gigi Geamănu a suferit un infarct și a fost internat, de urgență, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Cu probleme cardiace mai vechi, acesta nu a supraviețuit, iar întreaga lui avere ar fi intrat în posesia fiului său, Florin Geamănu.

Sursele Gândul au afirmat că băiatul lui Gheorghe Ilie i-ar fi vândut animalele de la fermă chiar lui Alexadru Iordan, cel mai mare dușman al tatălui său. De altfel, băiatul fostului lider interlop ar fi vândut, până acum, aproximativ toată moștenirea rămasă de pe urma tatălui său.