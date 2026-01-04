Prima pagină » EXCLUSIV » Ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul

Oana Zvobodă
04 ian. 2026, 12:14, EXCLUSIV
Meteorologii au emis mai multe atenționări cod portocaliu și cod galben de ninsori abundente, valabile până în data de 6 ianuarie. În zonele vizate, stratul de zăpadă poate ajunge până la 30 de centimetri.

Administrația Națională de Meteorologie anunță ninsori abundente în majoritatea zonelor țării.

„Pe parcursul zilei de astăzi ne așteptăm la precipitații în majoritatea zonelor țării. În acest sens au fost emise și noi atenționări cod portocaliu și cod galben. Va ninge mult în zonele vizate și la munte”, precizează, pentru Gândul, meteorologii ANM.

Până mâine, la ora 10:00, ANM a emis o atenționare cod portocaliu de ninsori pentru zona de munte a a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara.

„În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, temporar ninsoarea va fi abundentă și se va depune strat de zăpadă de 25-30 cm (echivalent în apă de 25-30 l/mp), iar la altitudini mari vor fi rafale de 80-90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă”,potrivit ANM.

Totodată, este în vigoare și o atenționare cod galben de ninsori pentru Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, Carpații Meridionali și Occidentali.

„În intervalul menționat, în Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, în Carpații Meridionali și Occidentali vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 15-25 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 20-25 cm, iar în zonele joase de relief, de 10-20 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70-85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută”, transmite ANM.

FOTO: meteoromania.ro

Până în data de 6 ianuarie, ora 10:00, ANM a emis alte două atenționări cod galben și cod portocaliu de ninsori.

„Pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș. Se vor acumula 10-20 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10-20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3-10 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70-85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută”, transmite ANM.

FOTO: meteoromania.ro

O atenționare cod portocaliu de ninsori este valabilă pentru zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara până în data de 6 ianuarie.

„În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 m, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20-30 cm (echivalent în apă de 20-30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80-90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă”, potrivit ANM.

Cum va fi vremea în București

În București, temperaturile scad ușor, iar la noapte se înregistrează 0 grade.

„În zona Capitalei ne așteptăm la precipitații pe parcursul zilei de astăzi. Acestea vor fi mai ales seara și noaptea, când vor fi și condiții de polei, iar valorile termice vor fi în scădere usoră față de ziua precedentă. Temperatura maximă astăzi va fi de 4-5 grade, iar în cursul nopții care urmează, minima se va situa în jurul valorii de 0 grade”, au precvizat meteorologii ANM pentru Gândul.

Cele mai noi