Cozi de kilometri pe DN1, în Prahova. Zeci de polițiști încearcă să fluidizeze traficul. Autoritățile recomandă rute alternative

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova a anunţat, sâmbătă, că traficul este aglomerat pe DN 1. Cozi de klilometri sunt în zonele Comarnic, Bușteni și Sinaia. Mai multe echipaje sunt în zonele aglomerate pentru a preveni producerea evenimentelor rutiere.

”Poliţiştii Serviciului Rutier Prahova sunt prezenţi, încă de la primele ore ale dimineţii, în punctele cheie de pe DN 1 – E60. Peste 30 de poliţişti rutieri dirijează circulaţia şi depun eforturi constante pentru a asigura fluenţa traficului şi pentru a preveni producerea evenimentelor rutiere. Echipajele comunică permanent între ele, intervin prompt şi îi sprijină pe conducătorii auto să circule în siguranţă, adaptând măsurile în timp real, în funcţie de evoluţia valorilor de trafic”, a transmis, sâmbătă, IPJ Prahova.

Zonele în care se înregistrează valori ridicate de trafic:

DN 1 – E60, în judeţul Prahova, în special pe sensul de deplasare către Braşov;

pe tronsonul Centura de Vest a municipiului Ploieşti – sensul giratoriu Strejnicu, traficul se desfăşoară intens pe ambele sensuri de deplasare;

în oraşul Comarnic, valorile de trafic sunt crescute, iar pe sensul către Braşov s-a format o coloana de aproximativ 7 kilometri;

în localitatea Sinaia circulaţia se desfăşoară în coloană de aproximativ 4 km;

în localitatea Buşteni circulaţia se desfăşoară în coloană de aproximativ 3 km, pe sensul de deplasare către Braşov.

Polițiștii îi îndeamnă pe participanții la trafic să fie prudenți, să păstreze distanţa de siguranţă între vehicule şi să evite manevrele riscante

”Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudenţă sporită, să păstreze distanţa de siguranţă între vehicule şi să evite manevrele riscante, mai ales în zonele unde se circulă în coloană. Având în vedere temperaturile negative, este esenţială verificarea stării tehnice a autovehiculelor şi utilizarea anvelopelor de iarnă conforme. Pentru reducerea timpilor de deplasare, şoferii sunt rugaţi să îşi planifice traseul din timp şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în teren”, transmit poliţiştii.

