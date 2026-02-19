Prima pagină » EXCLUSIV » Ar trebui România să se gândească la un program nuclear? Fostul șef al Statului Major: Să nu ne comparăm cu polonezii / Analist militar: Așa ar trebui să facem și noi / Analist politic: Avem un sindrom de inferioritate

Ar trebui România să se gândească la un program nuclear? Fostul șef al Statului Major: Să nu ne comparăm cu polonezii / Analist militar: Așa ar trebui să facem și noi / Analist politic: Avem un sindrom de inferioritate

Cristian Lisandru
19 feb. 2026, 05:00, EXCLUSIV
Ar trebui România să se gândească la un program nuclear? Fostul șef al Statului Major: Să nu ne comparăm cu polonezii / Analist militar: Așa ar trebui să facem și noi / Analist politic: Avem un sindrom de inferioritate

La Conferința de Securitate de la München s-a dezbătut viitorul apărării nucleare europene în raport cu Statele Unite ale Americii. Atât cancelarul german Friedrich Merz – care a anunțat că se desfășoară negocieri cu Franța pentru crearea unui mecanism european comun de descurajare nucleară -, cât și premierul Letoniei, Evika Silini, au punctat că descurajarea nucleară este un factor esențial într-un scenariu care deschide noi „oportunități de securitate” pentru Europa.

„Umbrela nucleară” oferită de SUA nu mai este singura protecție posibilă pentru europeni, iar Karol Nawrocki – președintele Poloniei – a spus cu subiect și predicat că țara sa vrea să dezvolte capacități nucleare civile și militare pentru a contracara „agresivitatea” unei Rusii „imperiale”.

„Calea către un proiect polonez, către capacitatea nucleară poloneză – desigur, cu respectarea deplină a tuturor reglementărilor internaționale – este o cale pe care trebuie să o urmăm. Suntem un stat situat chiar la granița unui conflict armat. Este bine cunoscută atitudinea Rusiei agresive, imperiale, față de Polonia”, a declarat Karol Nawrocki, președintele Poloniei.

Karol Nawrocki, președintele Poloniei: „Este bine cunoscută atitudinea Rusiei agresive, imperiale, față de Polonia” | Foto – Mediafax

Polonia este semnatară a Tratatului de neproliferare nucleară

Totuși, dincolo de ambițiile nucleare exprimate clar de președintele Nawrocki, trebuie menționat că Polonia este semnatară a Tratatului de neproliferare nucleară.

  • 188 state suverane sunt părți ale tratatului. Două dintre cele 8 puteri nucleare confirmate – India și Pakistan – și o putere nucleară neconfirmată (Israel) nu au semnat și nici nu au ratificat acest tratat. O altă putere nucleară – Coreea de Nord – s-a retras.

Test de lansare a unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) Hwasong-17, într-o locație nedivulgată din Coreea de Nord, pe 24 martie 2022 | Foto – Mediafax

  • În Europa are loc o amplă dezbatere despre o consolidare a descurajării nucleare, în contextul conflictului din Ucraina și al amenințărilor formulate de Rusia.
  • Țările europene ar dori crearea unui sistem propriu de apărare nucleară – pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece -, iar Statele Unite nu mai sunt privite ca un partener militar de încredere.

O astfel de inițiativă ridică numeroase semne de întrebare pe termen mediu și lung, „modelul polonez” reprezintă un precedent care nu poate fi trecut cu vederea, iar „mutările” pe care le va face România în acest scenariu sunt necunoscute încă.

Gândul prezintă, în exclusivitate, punctele de vedere formulate de generalul (r) Ștefan Dănilă, expertul militar Hari Bucur-Marcu și de analistul politic Vladimir Ionaș.

Generalul (r) Ștefan Dănilă: „Să ne comparăm cu polonezii începe să devină mult prea mult”

La solicitarea Gândul, generalul (r) Ștefan Dănilă – fost șef al Marelui Stat Major al Armatei Române în perioada 1 ianuarie 2011 – 1 ianuarie 2015, fiind primul general din arma aviație care a ocupat această funcție – a comentat aceste ambiții nucleare” ale Poloniei.

În același timp, generalul (r) Ștefan Dănilă a explicat de ce România nu se poate compara cu Polonia și a scos în evidență punctele principale din acest scenariu.

Să ne comparăm cu polonezii începe să devină mult prea mult. E bine să ne raportăm, să vedem ce fac polonezii, dar nu putem să facem similitudini între Polonia și România.

  • Polonia este o țară cu o capacitate mai mare economic, cu o capacitate mai mare demografică – are de două ori populația României.
  • Polonia are și o capacitate militară care o poziționează, acum, printre cele mai puternice state din Europa, din punct de vedere militar, al echipamentelor pe care le are.
  • Nu știm exact care este capacitatea reală a armatei poloneze, dar aș înclina să spun că este printre cele mai pregătite și mai bine dotate armate din Europa.

Este următorul pas (n.red.  – ambiția nucleară a Poloniei) pe care și-l propun polonezii, ținând cont că, la granița Poloniei, au venit în Belarus arme nucleare ale Federației Ruse. Polonia poate să solicite – și eu cred că demersul în sensul acesta este, nu pentru a avea propriile arme nucleare neapărat – găzduirea de arme nucleare ale statelor care dețin deja armament nuclear, în primul rând din Statele Unite.

  • Declarația vine de la președintele Poloniei și aș înclina să cred că este pe ideea ca Polonia să găzduiască armament nuclear pre-poziționat de Statele Unite.
  • Până să ajungi să fabrici arme nucleare este mult mai ușor să ai poziționarea armelor nucleare deja existente, ale Statelor Unite. Să nu uităm că SUA au poziționare arme nucleare în Germania.

Dacă Polonia spune că ar putea să găzduiască, la rândul ei, arme nucleare, se iese din acordul NATO-Rusia. Vorbim despre ieșirea din acel consiliu NATO-Rusia, cu regulile stabilite atunci, în 1997”, a explicat generalul (r) Ștefan Dănilă, în exclusivitate pentru Gândul.

Generalul (r) Ștefan Dănilă: „Să ne comparăm cu polonezii începe să devină mult prea mult”

Analistul militar Hari Bucur-Marcu: „Așa ar trebui să facem și noi, noi nu facem”

Hari Bucur-Marcu – expert în Apărare, ofițer de aviație, fost membru în Statul Major General al Armatei – a făcut și o incursiune în istorie, cu accent pe drama prin care a trecut Polonia, sfâșiată în urma pactului Ribentrop-Molotov. Totodată, acesta a atras atenția că nu este vorba despre ambiția Poloniei de a deveni o putere nucleară, ci doar de a găzdui, pe teritoriul său, arme nucleare, așa cum se întâmplă în cazul Germaniei.

Trebuie să înțelegem un lucru. Polonia este una din țările europene care a suferit cel mai mult în secolul trecut, de pe urma faptului că nu a înțeles mersul istoriei.

În secolul trecut, mai ales în perioada interbelică, Polonia a crezut că – cu demnitate, onoare și credință – poate să supraviețuiască unei noi ordini mondiale pe care o propuneau Hitler și Stalin, cei care au semnat și pactul Ribentrop-Molotov și au distrus Polonia, au împărțit-o între ei.

Asta în condițiile în care era evident că așa se va întâmpla, dar Polonia crede că va putea să supraviețuiască.

  • O asemenea lecție a istoriei, pentru un popor care este unul demn și conștient de sine, cu identitate clară, nu se mai repetă.
  • Ca urmare, polonezii se uită în jur, văd cum este mersul lucrurilor în momentul de față.
  • Absolut toată lumea serioasă vorbește că, dacă nu ne luăm măsuri din timp, în următorii 5 – 10 ani, dar mai degrabă 5 decât 10, s-ar putea să avem un război european, deci nu un război local, cum este cel din Ucraina.

Dacă va fi să fie, este clar că Moscova ne amenință. Și, în asemenea condiții, statele de graniță cu Rusia sau cu fostul imperiu rusesc își iau măsuri.

Așa ar trebui să facem și noi, noi nu facem. Dar Polonia nu este un stat militarist, care se înarmează doar de dragul de a merge la război împotriva cuiva. Polonia este prima țară din Europa care a ajuns la 5% din PIB alocat pentru apărare, este țara care și-a dat seama că există o șansă de prosperitatea în pregătirea pentru război.

  • Națiunile care investesc în apărarea națională investesc, de asemenea, și în oameni și în educație, și în industrie…
  • În acest context, ideea de înarmare nucleară nu este o idee absurdă. Europa, în momentul de față, are două state înarmate nuclear – Franța și Marea Britanie. Doar Franța este membră UE.
  • Dacă Uniunea Europeană ar deveni Statele Unite ale Europei, atâta putere militară cât are Franța atât ar fi pentru toți.

Franța, încă de acum 20 de ani și mai bine, de 30 de ani, mergea pe ideea de a deveni puterea militară nucleară a Europei.

  • Eu l-am întrebat, la Paris, în 1997, pe șeful Statului Major al Apărării al armatei franceze dacă este dispusă Franța să împartă butonul nuclear cu alte state din Europa. În special cu Germania, care fusese un inamic istoric în secolul trecut.
  • Mi-a răspuns că da, fără niciun fel de îndoială.
  • Dar Germania a fost cea care a spus că nu vrea să își asume o astfel de responsabilitate.

Polonia zice că și-ar asuma o astfel de responsabilitate, nu suntem în faza în care s-ar decupla de la mersul istoriei și ar vrea să devină o mare putere nucleară, așa cum vrea să fie Iranul sau cum este Coreea de Nord”, a declarat analistul militar Hari Bucur-Marcu, în exclusivitate pentru Gândul.

Analistul militar Hari Bucur-Marcu: „Statele de graniță cu Rusia sau cu fostul imperiu rusesc își iau măsuri”

Vladimir Ionaș: „Noi nu avem opinii, nu vrem să fim vocali și nu vrem să ieșim în față, probabil dintr-un sindrom de inferioritate”

Analistul politic Vladimir Ionaș a atras atenția – în contextul declarațiilor tranșante făcute de președintele Poloniei – că acest „model polonez” nu va putea fi „copiat” de politicienii din România.

Aceștia, la momentul de față, au un „sindom de inferioritate” față de partenerii externi, nu au „opinii” și nu vor să „iasă în față”, a punctat analistul.

Polonia vorbește de foarte mult timp despre necesitata unei umbrele nucleare, mai ales în condițiile în care la ei există o unitate totală când vine vorba despre poziția oamenilor politici vizavi de Rusia și ce reprezintă Rusia pentru stabilitatea Poloniei.

  • Din punctul meu de vedere, atunci când se vorbește despre necesitatea unei umbrele nucleare pentru Polonia referirea se face la un parteneriat cu Statele Unite.
  • Îmi aduc aminte, pe la mijlocul anului trecut polonezii vorbeau despre mesaje transmis către SUA, pentru a muta o parte din armele nucleare de pe teritoriul european pe teritoriul Poloniei, tocmai pentru a oferi această umbrelă nucleară.

Pe de altă parte, mai există și această strategie pe care Germania încearcă să o aplice în momentul de față, să convingă Franța ca armele nucleare pe care le deține să fie arme nucleare care să ofere securitate – din punct de vedere nuclear – întregii Europe.

Analistul politic Vladimir Ionaș: „Noi nu avem opinii, nu vrem să fim vocali”

  • E puțin mai complicat, pentru că inclusiv Constituția Franței prevede că armele nucleare sunt doar pentru protecția propriului teritoriu. Și atunci este greu de crezut cum se poate transforma, peste noapte, într-o umbrelă de securitate pentru toată Europa.
  • Celălalt stat care are arsenal nuclear, Marea Britanie, este dependent – din punct de vedere tehnologic în ceea ce privește armele nucleare – de SUA. Este greu de crezut că poate avea loc această ruptură de Statele Unite peste noapte, sub nicio formă.

În ceea ce privește România, noi nu avem opinii. Din păcate, cred eu, este în primul rând strategia clasei politice, a establishmentului, în general. Nu vrem să fim vocali și nu vrem să ieșim în față, probabil dintr-un sindrom de inferioritate pe care îl au oamenii politici din România față de partenerii noștri internaționali.

Întotdeauna așteptăm să facă alții un pas în față, pentru ca, ulterior, fie să ne raliem, fie să încercăm să ocolim drumul pe care îl iau ceilalți”, a declarat analistul politic Vladimir Ionaș, în exclusivitate pentru Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Conferința Europa Connect – România digitală: de la slogan la reforma reală a statului
18:22
Conferința Europa Connect – România digitală: de la slogan la reforma reală a statului
EXCLUSIV Emil Gânj, criminalul care a învins un sistem. După nesfârșite căutări cu câini de urmă, drone și camere cu termoviziune și după sute de ore suplimentare neplătite, polițiștii s-au lăsat păgubași
05:00
Emil Gânj, criminalul care a învins un sistem. După nesfârșite căutări cu câini de urmă, drone și camere cu termoviziune și după sute de ore suplimentare neplătite, polițiștii s-au lăsat păgubași
VIDEO EXCLUSIV Cătălin Caragea, Banca Transilvania: România are potențial ridicat de dezvoltare, dar are nevoie de colaborare mai strânsă între stat și mediul privat
15:54, 17 Feb 2026
Cătălin Caragea, Banca Transilvania: România are potențial ridicat de dezvoltare, dar are nevoie de colaborare mai strânsă între stat și mediul privat
VIDEO EXCLUSIV Călin Rangu (CIO Council), la Europa Connect – România Digitală:”Nu ducem lipsă de bani sau IT-iști, ci de management al digitalizării”
14:03, 17 Feb 2026
Călin Rangu (CIO Council), la Europa Connect – România Digitală:”Nu ducem lipsă de bani sau IT-iști, ci de management al digitalizării”
EXCLUSIV Detalii înspăimântătoare din rechizitoriul „antrenorului de genii” pedofil. Bărbatul nu știa că este filmat
05:00, 17 Feb 2026
Detalii înspăimântătoare din rechizitoriul „antrenorului de genii” pedofil. Bărbatul nu știa că este filmat
EXCLUSIV Alexandra Olaru, Vodafone România: 5G poate aduce României 4,7 miliarde de euro anual și 250.000 de locuri de muncă
16:45, 16 Feb 2026
Alexandra Olaru, Vodafone România: 5G poate aduce României 4,7 miliarde de euro anual și 250.000 de locuri de muncă
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Rușii din prima linie se plâng de o alternativă internă la Starlink: „Sunt de tot rahatul”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Click
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Ce se întâmplă doctore
Destinul a 'lucrat' pentru cele două handbaliste de la CSM București care și-au oficializat relația! Detalii neștiute despre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Experiment: Bonobo, capabil de „jocuri imaginare”
EXCLUSIV A apărut asistentul AI care îți gestionează viața digitală și poate răspunde la mailuri și mesaje. Care sunt avantajele și dezavantajele? Expert AI, pentru Gândul: „Riscurile sunt reale și deja demonstrate”
06:00
A apărut asistentul AI care îți gestionează viața digitală și poate răspunde la mailuri și mesaje. Care sunt avantajele și dezavantajele? Expert AI, pentru Gândul: „Riscurile sunt reale și deja demonstrate”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nicușor Dan se duce la Trump de teamă de a nu mai putea susține ideea parteneriatului strategic „
00:30
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan se duce la Trump de teamă de a nu mai putea susține ideea parteneriatului strategic „
IMOBILIARE Care sunt cele mai căutate cartiere din București pentru cumpărarea unui apartament, în 2026
00:04
Care sunt cele mai căutate cartiere din București pentru cumpărarea unui apartament, în 2026
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Europenii vor să se rupă de americani, dar le este frică de Trump”
00:02
Dan Dungaciu: „Europenii vor să se rupă de americani, dar le este frică de Trump”
FLASH NEWS 🚨 Președintele Nicușor Dan a ajuns la Washington, cu avionul privat Bombardier Global 6000. Ce program are în SUA
23:59
🚨 Președintele Nicușor Dan a ajuns la Washington, cu avionul privat Bombardier Global 6000. Ce program are în SUA
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Observator se duce Ministrul de Externe. În niciun caz nu se duce un președinte pe post de observator”
23:52
Dan Dungaciu: „Observator se duce Ministrul de Externe. În niciun caz nu se duce un președinte pe post de observator”

Cele mai noi

Trimite acest link pe