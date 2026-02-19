Ar trebui România să se gândească la un program nuclear? Fostul șef al Statului Major: Să nu ne comparăm cu polonezii / Analist militar: Așa ar trebui să facem și noi / Analist politic: Avem un sindrom de inferioritate

La Conferința de Securitate de la München s-a dezbătut viitorul apărării nucleare europene în raport cu Statele Unite ale Americii. Atât cancelarul german Friedrich Merz – care a anunțat că se desfășoară negocieri cu Franța pentru crearea unui mecanism european comun de descurajare nucleară -, cât și premierul Letoniei, Evika Silini, au punctat că descurajarea nucleară este un factor esențial într-un scenariu care deschide noi „oportunități de securitate” pentru Europa.
„Umbrela nucleară” oferită de SUA nu mai este singura protecție posibilă pentru europeni, iar Karol Nawrocki – președintele Poloniei – a spus cu subiect și predicat că țara sa vrea să dezvolte capacități nucleare civile și militare pentru a contracara „agresivitatea” unei Rusii „imperiale”.
„Calea către un proiect polonez, către capacitatea nucleară poloneză – desigur, cu respectarea deplină a tuturor reglementărilor internaționale – este o cale pe care trebuie să o urmăm. Suntem un stat situat chiar la granița unui conflict armat. Este bine cunoscută atitudinea Rusiei agresive, imperiale, față de Polonia”, a declarat Karol Nawrocki, președintele Poloniei.
Totuși, dincolo de ambițiile nucleare exprimate clar de președintele Nawrocki, trebuie menționat că Polonia este semnatară a Tratatului de neproliferare nucleară.
O astfel de inițiativă ridică numeroase semne de întrebare pe termen mediu și lung, „modelul polonez” reprezintă un precedent care nu poate fi trecut cu vederea, iar „mutările” pe care le va face România în acest scenariu sunt necunoscute încă.
La solicitarea Gândul, generalul (r) Ștefan Dănilă – fost șef al Marelui Stat Major al Armatei Române în perioada 1 ianuarie 2011 – 1 ianuarie 2015, fiind primul general din arma aviație care a ocupat această funcție – a comentat aceste ambiții nucleare” ale Poloniei.
În același timp, generalul (r) Ștefan Dănilă a explicat de ce România nu se poate compara cu Polonia și a scos în evidență punctele principale din acest scenariu.
„Să ne comparăm cu polonezii începe să devină mult prea mult. E bine să ne raportăm, să vedem ce fac polonezii, dar nu putem să facem similitudini între Polonia și România.
Este următorul pas (n.red. – ambiția nucleară a Poloniei) pe care și-l propun polonezii, ținând cont că, la granița Poloniei, au venit în Belarus arme nucleare ale Federației Ruse. Polonia poate să solicite – și eu cred că demersul în sensul acesta este, nu pentru a avea propriile arme nucleare neapărat – găzduirea de arme nucleare ale statelor care dețin deja armament nuclear, în primul rând din Statele Unite.
Dacă Polonia spune că ar putea să găzduiască, la rândul ei, arme nucleare, se iese din acordul NATO-Rusia. Vorbim despre ieșirea din acel consiliu NATO-Rusia, cu regulile stabilite atunci, în 1997”, a explicat generalul (r) Ștefan Dănilă, în exclusivitate pentru Gândul.
Hari Bucur-Marcu – expert în Apărare, ofițer de aviație, fost membru în Statul Major General al Armatei – a făcut și o incursiune în istorie, cu accent pe drama prin care a trecut Polonia, sfâșiată în urma pactului Ribentrop-Molotov. Totodată, acesta a atras atenția că nu este vorba despre ambiția Poloniei de a deveni o putere nucleară, ci doar de a găzdui, pe teritoriul său, arme nucleare, așa cum se întâmplă în cazul Germaniei.
„Trebuie să înțelegem un lucru. Polonia este una din țările europene care a suferit cel mai mult în secolul trecut, de pe urma faptului că nu a înțeles mersul istoriei.
În secolul trecut, mai ales în perioada interbelică, Polonia a crezut că – cu demnitate, onoare și credință – poate să supraviețuiască unei noi ordini mondiale pe care o propuneau Hitler și Stalin, cei care au semnat și pactul Ribentrop-Molotov și au distrus Polonia, au împărțit-o între ei.
Asta în condițiile în care era evident că așa se va întâmpla, dar Polonia crede că va putea să supraviețuiască.
Dacă va fi să fie, este clar că Moscova ne amenință. Și, în asemenea condiții, statele de graniță cu Rusia sau cu fostul imperiu rusesc își iau măsuri.
Așa ar trebui să facem și noi, noi nu facem. Dar Polonia nu este un stat militarist, care se înarmează doar de dragul de a merge la război împotriva cuiva. Polonia este prima țară din Europa care a ajuns la 5% din PIB alocat pentru apărare, este țara care și-a dat seama că există o șansă de prosperitatea în pregătirea pentru război.
Franța, încă de acum 20 de ani și mai bine, de 30 de ani, mergea pe ideea de a deveni puterea militară nucleară a Europei.
Polonia zice că și-ar asuma o astfel de responsabilitate, nu suntem în faza în care s-ar decupla de la mersul istoriei și ar vrea să devină o mare putere nucleară, așa cum vrea să fie Iranul sau cum este Coreea de Nord”, a declarat analistul militar Hari Bucur-Marcu, în exclusivitate pentru Gândul.
Analistul politic Vladimir Ionaș a atras atenția – în contextul declarațiilor tranșante făcute de președintele Poloniei – că acest „model polonez” nu va putea fi „copiat” de politicienii din România.
Aceștia, la momentul de față, au un „sindom de inferioritate” față de partenerii externi, nu au „opinii” și nu vor să „iasă în față”, a punctat analistul.
„Polonia vorbește de foarte mult timp despre necesitata unei umbrele nucleare, mai ales în condițiile în care la ei există o unitate totală când vine vorba despre poziția oamenilor politici vizavi de Rusia și ce reprezintă Rusia pentru stabilitatea Poloniei.
Pe de altă parte, mai există și această strategie pe care Germania încearcă să o aplice în momentul de față, să convingă Franța ca armele nucleare pe care le deține să fie arme nucleare care să ofere securitate – din punct de vedere nuclear – întregii Europe.
În ceea ce privește România, noi nu avem opinii. Din păcate, cred eu, este în primul rând strategia clasei politice, a establishmentului, în general. Nu vrem să fim vocali și nu vrem să ieșim în față, probabil dintr-un sindrom de inferioritate pe care îl au oamenii politici din România față de partenerii noștri internaționali.
Întotdeauna așteptăm să facă alții un pas în față, pentru ca, ulterior, fie să ne raliem, fie să încercăm să ocolim drumul pe care îl iau ceilalți”, a declarat analistul politic Vladimir Ionaș, în exclusivitate pentru Gândul.
