Cătălin Caragea, Banca Transilvania: România are potențial ridicat de dezvoltare, dar are nevoie de colaborare mai strânsă între stat și mediul privat

Cătălin Caragea, Banca Transilvania: România are potențial ridicat de dezvoltare, dar are nevoie de colaborare mai strânsă între stat și mediul privat

Bogdan PavelOana Zvobodă
17 feb. 2026, 15:54, Video

România dispune de resursele necesare pentru dezvoltare economică și investițională, însă diferențele dintre dinamica mediului privat și cea a sectorului public rămân o provocare majoră. Declarația îi aparține lui Cătălin Caragea, Director general adjunct risc la Banca Transilvania, și a fost făcută la Conferița Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul. Oficialul bancar consideră că progresul depinde de un cadru legislativ favorabil și de un dialog mai eficient între autorități și companii.

Cătălin Caragea susține că economia românească este marcată de un contrast evident între inițiativa mediului privat și ritmul de adaptare al sectorului public.

„Cred că sunt două lumi la ora actuală în România, lumea privată și lumea publică. Lumea privată investește, este curajoasă, statul cred că poate să ne urmeze”, a declarat reprezentantul Băncii Transilvania.

În opinia sa, România are perspective solide de dezvoltare, chiar dacă nu consideră utile comparațiile directe cu alte state membre ale Uniunii Europene.

„O văd cu un potențial foarte mare. Nu neapărat aș face comparații că suntem în urmă sau înainte, dar potențialul nostru este cu adevărat de explorat”, a afirmat Caragea.

Europa Connect – România Digitală

Acesta a subliniat că avantajele României sunt multiple, de la resurse umane și financiare până la poziția geostrategică favorabilă.

„Cred că avem tot ce ne trebuie. Avem resurse umane, cred că avem și resurse financiare, atât resurse interne, cât și fondurile disponibile, și cred că avem și o poziție geostrategică și efectul de bază, adică avem unde să creștem”, a explicat oficialul bancar.

Pentru valorificarea acestui potențial, Caragea consideră esențială îmbunătățirea cadrului legislativ și intensificarea colaborării între instituțiile statului și mediul privat.

„În primul rând, crearea unui cadru legislativ propice, care să faciliteze dezvoltarea, apoi un dialog mult mai strâns între actorii statali și mediul privat și, ulterior, acțiuni concrete pe ceea ce se planifică”, a concluzionat acesta.

Despre proiectul „EUROPA CONNECT”

Proiectul „EUROPA CONNECT” are ca scop promovarea și înțelegerea aprofundată a politicilor europene în rândul decidenților din București și facilitarea dialogului cu instituțiile europene. Seria include monitorizarea inițiativelor UE, comunicare prin Gândul.ro și organizarea de evenimente anuale la București, Bruxelles și Strasbourg.

Partenerii conferinței Europa Connect – România Digitală, comunicată de Gândul au fost:
Vodafone
Banca Transilvania
Erbasu Constructii
Hidroelectrica
Transgaz

