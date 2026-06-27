Șeful Investițiilor Rurale Constanța, cu buget de sute de milioane de lei, arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de doi procurori de la Parchetul Curții de Apel Constanța. Nume sonore pe lista întâlnirilor lui Learciu, facilitate de procurori

Dumitru-Daniel Learciu – director executiv al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) Constanța – a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată. În urma anchetei de proporții, Daniel Learciu este acuzat că ar fi remis direct suma totală de aproximativ 110.000 euro și bunuri unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. În același dosar au mai fost arestați preventiv doi procurori – Gigi Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul Curții de Apel Constanța.

AFIR Constanța nu are un buget propriu, pentru că finanțările sunt gestionate de la nivel central. Bugetul total al AFIR se ridică la 13 miliarde de lei anual și rezultă cel puțin 300 de milioane de lei, în medie, pentru fiecare județ în parte.

Sentința pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) nu este definitivă.

Potrivit surselor Gândul, în cazul în care Dumitru-Daniel Learciu va contesta acestă sentință, contestația va intra in atenția unui complet de doi judecatori de la aceeași instanță de judecată.

„În baza art. 226 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, cu privire la inculpatul Learciu Dumitru Daniel. (…) Dispune arestarea preventivă a inculpatului Learciu Dumitru Daniel (…), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, în formă continuată (4 acte materiale), (…) pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 27 iunie 2026 până la data de 26 iulie 2026, inclusiv. (…) Dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă a inculpatului Learciu Dumitru Daniel”, se arată în decizia pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Social-democratul Daniel Dumitru Learciu s-a autosupendat din PSD

Social-democratul Dumitru-Daniel Learciu, director al AFIR Constanța, s-a autosuspendat din PSD. A demisionat din funcția de consilier județean, în urma perchezițiilor făcute de procurori, a transmis organizația județeană PSD Constanța.

Inițial, Dumitru-Daniel Learciu a fost chemat pentru audieri la Parchetul General în calitate de suspect.

După perchezițiile efectuate la Constanța de procurori au fost arestați preventiv și procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul Curții de Apel Constanța.

Procurorul Gigi Ștefan este inculpat pentru trafic de influență și trafic de influență în formă continuată (multiple acte materiale).

este inculpat pentru trafic de influență și trafic de influență în formă continuată (multiple acte materiale). Procurorul Teodor Niță este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu și șantaj.

Lista întâlnirilor lui Learciu, facilitate de procurorul Gigi Ștefan. Direcții de acțiune pentru cumpărarea de influență

Potrivit datelor existente în dosarul aflat la instanța supremă, procurorul Gigi Ștefan ar fi întreprins o serie de „demersuri de relaționare cu o parte din funcționarii publici plasați în angrenajul birocratic” din mai multe județe.

Aceștia aveau un rol decizional important. Procurorul Gigi Ștefan i-ar fi facilitat lui Daniel Learciu întâlniri cu persoanele respective.

„Țintele” activau în mediul economic, politic și administrativ. Mai mult, aveau o influență reală și/sau atribuții în diverse sfere de interes.

Dumitru-Daniel Learciu ar fi avut o serie de întâlniri și conversații telefonice cu mai multe persoane.

Munteanu George (șeful Serviciului Siguranță Rutieră din cadrul I.P.J. Constanța)

Ion Eugen (primarul comunei Jurilovca)

Horia Teodorescu (președintele Consiliului Județean Tulcea)

Costel Fotea (președintele Consiliului Județean Galați)

Florin Mitroi (președintele Consiliului Județean Constanța)

Suciu Mihaela (director general al companiei Distribuție Energie Electrică România S.A)

Niculescu George (președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei).

Conform datelor existente în dosarul aflat pe masa magistraților, toate discuțiile ar fi vizat „direcțiile de acțiune” vizate de cumpărarea de influență. Numai că demersurile lui Learciu nu ar fi fost încununate de succes, potrivit surselor Gândul.

Daniel Learciu a recurs la „legea tăcerii”

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, Dumitru-Daniel Learciu s-a prevalat de dreptul la tăcere în timpul anchetei.

A fost audiat în data de 27 iunie 2026.

Ar fi susținut – potrivit documentelor aflate la instanța supremă – că nu ar fi avut acces la studiul dosarului.

Conform acelorași documente, în zilele de 12 decembrie 2025, 20 aprilie, 23 aprilie și 27 aprilie 2026, Dumitru-Daniel Learciu i-ar fi dat procurorului Gigi Ștefan suma totalăde 110.000 euro și bunuri.

Procurorul Gigi Ștefan ar fi lăsat impresia că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul unor instituții sau autorități publice ori asupra altor persoane cu atribuții decizionale.

Cumpărare de influență în formă continuată

Pentru ce s-a cumpărat influență, conform documentelor aflate la instanța supremă:

urgentarea demersurilor la nivelul factorilor din conducere din cadrul I.P.J. Constanța privind redobândirea permisului de conducere

facilitarea unui transfer profesional al unui funcționar public din cadrul unei primării comunale la Curtea de Conturi Constanța

obținerea unui post în Consiliul de administrație al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A ( S.A.P.E. S.A) – din subordinea Ministerului Energiei

obținerea unui tratament preferențial în relațiile cu Ministerul Energiei și compania Distribuție Energie Electrică România S.A.

În timpul anchetei, s-au găsit 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ștefan și 30.000 de euro în mașina acestuia.

Procurorul Teodor Niță ar fi exercitat demersuri de influențare a unui ofițer din cadrul ISUJ Constanța

În ceea ce îl privește pe procurorul Teodor Niță, Parchetul General susține că, la data de 15 ianuarie, în prezența a două persoane, ar fi exercitat demersuri de influențare a unui ofițer din cadrul ISUJ Constanța, în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată procurorului.

„Concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea și influența conferite de funcția de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, i-a solicitat ofițerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancțiunii încetării activității comerciale față de societatea controlată și să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri”, au transmis reprezentanții Parchetului General.