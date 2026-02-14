Prima pagină » Știri externe » Știință » Imagini, captate în premieră de NASA, cu o stea care se transformă în gaură neagră. Fenomenul i-a uimit pe astronomi

Imagini, captate în premieră de NASA, cu o stea care se transformă în gaură neagră. Fenomenul i-a uimit pe astronomi

Ruxandra Radulescu
14 feb. 2026, 06:00, Știință
Imagini, captate în premieră de NASA, cu o stea care se transformă în gaură neagră. Fenomenul i-a uimit pe astronomi
Galerie Foto 5

Astronomii care au analizat imagini, colectate de-a lungul anilor, de telescopul spațial al NASA, NEOWISE, au descoperit dovada existenței unei stele care se transformă direct într-o gaură neagră, fără a trece prin stadiul de supernovă. Specialiștii au găsit, și în trecut, indicii ale acestui fenoment, dar acum se pare că acest fenomen putea fi observat de oricine care deține un telescop, notează iflscience.com.

Găurile negre cu masă stelară s-au dovedit a fi un fenomen comun încă de la descoperirea primei găuri în 1973. Știm că supernovele lasă în urmă fie găuri negre, fie stele neutronice, în funcție de masa și compoziția stelei anterioare.

Telescopul spațial NEOWISE

Modelarea sugerează că, atunci când unele stele se prăbușesc, neutrinii (n.r. – particule elementare subatomice cu masă infimă) nu sunt capabili să declanșeze o supernovă, ci creează în schimb un colaps direct al unei găuri negre. Cu toate acestea, găsirea unui exemplu care să dovedească această teorie s-a dovedit a fi dificil, până acum puțin timp.

Norul molecular Monoceros R2, locul unde se nasc stelele, captat de telescopul NEOWISE

Norul molecular Monoceros R2, locul unde se nasc stelele, captat de telescopul NEOWISE

Deși rolul principal al NEOWISE a fost de a căuta asteroizi și comete, a surprins și imagini ale Galaxiei Andromeda. O echipă condusă de profesorul Kishalay De de la Universitatea Columbia a analizat aceste imagini și a observat ceva fără precedent.

Începând cu 2014, o stea masivă, cândva una dintre cele mai luminoase din Andromeda, a strălucit în partea de infraroșu a spectrului și a rămas așa timp de doi ani. Apoi s-a estompat rapid până la zero în lumina vizibilă și a dispărut. Iată, susține echipa, dovada pe care astronomii o căutau.

„California Nebula” captată de telescopul NEOWISE

„Aceasta a fost probabil cea mai surprinzătoare descoperire din viața mea”, a spus profesorul Universității Columbia, Kishalay De, într-un comunicat. „Dovezile dispariției stelei se aflau în arhive publice și nimeni nu le-a observat ani de zile până când le-am descoperit.”, a precizat profesorul.

Obiectul din dreapta este CWISE J1249, o stea care a explodat ca o supernovă

Obiectul din dreapta este CWISE J1249, o stea care a explodat ca o supernovă

Andromeda este cea mai apropiată galaxie, vizibilă cu ochiul liber sub cerul nopții.

Steaua în cauză a fost numită M31-2014-DS1. Imaginile dinaintea colapsului indică faptul că inițial avea de 13 ori masa Soarelui, în limitele tipice ale supernovelor.

„Declinul dramatic și susținut al acestei stele este foarte neobișnuit și sugerează că o supernovă nu a reușit să se producă, ceea ce a dus la colapsul miezului stelei direct într-o gaură neagră”, a spus De. „S-a presupus mult timp că stelele cu această masă explodează întotdeauna ca supernove.

o gaură neagră care se alimentează rapid și emite fluxuri puternice de gaz

o gaură neagră care se alimentează rapid și emite fluxuri puternice de gaz

Faptul că nu s-a întâmplat acest lucru sugerează că stelele cu aceeași masă pot sau nu exploda cu succes, posibil datorită modului în care gravitația, presiunea gazelor și undele de șoc puternice interacționează haotic între ele în interiorul stelei pe moarte.” a mai adăugat profesorul de la Universitatea din Columbia.

Planeta Halla ar fi putut orbita cândva două stele care au interacționat una cu cealaltă prin transfer de masă, așa cum este ilustrat. Fuziunea finală dintre stele a permis apariția planetei Halla.

Planeta Halla ar fi putut orbita cândva două stele care au interacționat una cu cealaltă prin transfer de masă, așa cum este ilustrat. Fuziunea finală dintre stele a permis apariția planetei Halla.

S-ar putea să avem deja un alt caz de studiat. În 2010, o stea supergigantă a dispărut în ceea ce a fost considerat un posibil caz de colaps direct. Totuși, aceasta se află la 22 de milioane de ani-lumină distanță, de 10 ori mai departe decât Andromeda, și nu am avut o vedere la fel de clară.

Unii astronomi au crezut că procesul ar fi ca și cum stingerea unei lumini, ceea ce ar face dificilă găsirea unor astfel de evenimente, cu excepția cazului în care o stea deosebit de vizibilă ar dispărea. Imaginile pot fi văzute AICI.

FOTO: Profimedia

Recomandarea video

Citește și

ȘTIINȚĂ Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții
10:28, 10 Feb 2026
Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții
STUDIU Secretul cutremurului din 2011 din Japonia care a dus la închiderea centralei nucleare Fukushima, descoperit la aproape 8.000 de metri sub apă
14:00, 05 Feb 2026
Secretul cutremurului din 2011 din Japonia care a dus la închiderea centralei nucleare Fukushima, descoperit la aproape 8.000 de metri sub apă
ȘTIINȚĂ Imagini rare surprinse de NASA pe Marte. Roverul Curiosity a fotografiat „aurora spațială”, găuri forate și comete interstelare de pe Planeta Roșie
10:05, 03 Feb 2026
Imagini rare surprinse de NASA pe Marte. Roverul Curiosity a fotografiat „aurora spațială”, găuri forate și comete interstelare de pe Planeta Roșie
MISTER VIDEO. Momentul în care apare o undă de lumină misterioasă pe cerul Noii Zeelande. Care sunt teoriile
06:00, 02 Feb 2026
VIDEO. Momentul în care apare o undă de lumină misterioasă pe cerul Noii Zeelande. Care sunt teoriile
ISTORIE O descoperire arheologică macabră scoate la iveală prima atestare a unei pandemii
18:50, 01 Feb 2026
O descoperire arheologică macabră scoate la iveală prima atestare a unei pandemii
ȘTIINȚĂ Descoperire geologică rară. Un nou mineral a fost recunoscut de comunitatea științifică internațională
08:10, 28 Jan 2026
Descoperire geologică rară. Un nou mineral a fost recunoscut de comunitatea științifică internațională
Mediafax
Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski „să se grăbească” cu demersurile pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați”
Mediafax
Un cunoscut oraș turistic, aflat lângă România, a interzis comerțul de alcool după ora 20.00
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Descopera.ro
Arma secretă cu care dacii dădeau fiori inamicilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Templu al artei şi culturii româneşti, ATENEUL ROMÂN a fost construit din leul primit de la fiecare român. „Trebuia oare neapărat ales acest loc la marginea oraşului?”
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 861. SUA trimit un al doilea portavion în Golful Persic. Trump avertizează Iranul
07:14
Război în Orientul Mijlociu, ziua 861. SUA trimit un al doilea portavion în Golful Persic. Trump avertizează Iranul
MARIUS TUCĂ SHOW H. D. Hartmann: „Băncile n-au explicat cum a avut Epstein acces la bani. Făcea transferuri de sute de milioane de dolari lunar”
07:00
H. D. Hartmann: „Băncile n-au explicat cum a avut Epstein acces la bani. Făcea transferuri de sute de milioane de dolari lunar”
ECONOMIE Lovitură pentru Ilie Bolojan. Agenția de rating Fitch menține România aproape de „junk”, deşi deficitul a scăzut. Economia scade
06:36
Lovitură pentru Ilie Bolojan. Agenția de rating Fitch menține România aproape de „junk”, deşi deficitul a scăzut. Economia scade
ACTUALITATE Valentin Stan: Există 5 anexe la raportul american. Cea mai scurtă are aproape 300 de pagini, iar cea mai lungă are 1.100 de pagini
06:00
Valentin Stan: Există 5 anexe la raportul american. Cea mai scurtă are aproape 300 de pagini, iar cea mai lungă are 1.100 de pagini
EXCLUSIV Zac gunoaiele pe șantierul „Elie Saab Towers”, cel mai umflat proiect imobiliar din București. Blocurile construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții au nevoie de altă autorizație. „La fața locului nu se găsește ce era prevăzut în documente”
05:00
Zac gunoaiele pe șantierul „Elie Saab Towers”, cel mai umflat proiect imobiliar din București. Blocurile construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții au nevoie de altă autorizație. „La fața locului nu se găsește ce era prevăzut în documente”
FLASH NEWS Oana Țoiu s-a întâlnit cu veteranii ucraineni și cu oficiali din domeniul securității. Exclusă de la întâlnirea cu liderii europeni despre Ucraina
23:53
Oana Țoiu s-a întâlnit cu veteranii ucraineni și cu oficiali din domeniul securității. Exclusă de la întâlnirea cu liderii europeni despre Ucraina

Cele mai noi

Trimite acest link pe