Gândul a avut dreptate. Firma care construiește turnurile de lux Elie Saab, deținute de Metropolitan, a cerut intrarea în concordat preventiv

Așa cum publicația Gândul a relatat, încă din 2023, firma de proiectare deținută de dezvoltatorul Metropolitan Group care construiește un proiect de lux ce urma să poarte numele renumitului creator de modă Elie Saab, a cerut deschiderea procedurii de concordat preventiv, transmite Economica.ro.

Class Enterprise Invest a cerut deschiderea procedurii de concordat preventiv. Informația a fost publicată prima dată de Supervizor.ro.

La termenul din 21 noiembrie, instanța a decis amânarea cauzei pentru data de 5 decembrie, „pentru ca debitorul să depună la dosarul cauzei situația anuală financiară pentru anul 2024 și balanțele de verificare pentru ultimele șase luni și extrase de carte funciară privind toate bunurile imobile deținute de societatea debitoare și note scrise”, se arată în motivarea instanței.

În plus, Libra Internet Bank apare ca petent în acest dosar.

Firma este deținută de Daniel-Ionel Drăgulin și Radu Hergehlijiu, în procente egale, potrivit Termene.ro. În 2024 a marcat afaceri de 19,6 milioane de lei, în scădere cu 53% față de anul precedent și a marcat un profit de 247.000 de lei, în creștere cu 15%.

Metropolitan Group, care a construit peste 4.000 de locuințe low-cost în București, a anunțat în urmă cu trei ani colaborarea cu renumitul creator de modă Elie Saab și spunea că se așteaptă la vânzări de 200 de milioane de euro.

La momentul anunțului alături de creatorul de modă Elie Saab (foto), proiectul se afla în construcție, pe strada Danielopolu nr. 90, iar finalizarea era programată pentru primul trimestru din 2024, dată fiind ulterior modificată pentru 2025.

Anterior acestui plan, Metropolitan avea gândit pentru acest teren proiectul Crown Towers, cu 230 de apartamente.

Acuzații grave la adresa afaceriștilor care conduc grupul Metropolitan

În martie, 2023, Gândul scria cum proiectul imobiliar, prezentat cu mare fast, intrase într-o fază de blocaj, ce prevesteau un eșec inevitabil. Grupul internațional de modă Haute Couture Elie Saab – deținut de celebrul designer de origine libaneză Elie Saab – și dezvoltatorul imobiliar Metropolitan, controlat de oamenii de afaceri Dan Drăgulin și Robertino Georgescu, acuzați că au deversat dejecții în rețeaua de apă potabilă de la Popești-Leordeni, în anul 2011 – s-au asociat pentru a lansa mult-lăudatul proiect rezidențial Elie Saab Towers.

Termenul limită pentru finalizarea turnurilor de lux era 2024. Reporterii Gândul au găsit o priveliște dezolantă pe șantier

În 2023, Gândul a luat pulsul șantierului unde se desfășurau lucrările pentru proiectul ”Eli Saab Towers”, iar atmosfera era cel puțin descurajatoare, în contextul în care termenul de finalizare era fixat pentru primul trimestru al anului 2024.

Șantierul ”Elie Saab Towers” părea mai degrabă ca o platformă abandonat temporară, cu o singură macara tronând, nemișcată, deasupra întregului decor scheletic. Reporterii nu au găsit nimic din agitația specifică marilor șantiere, iar structura turnurilor de lux, anunțate cu atâta pompă, așteptau, și atunci, , declanșarea lucrărilor de amploare promise.