Valentin Stan: Există 5 anexe la raportul american. Cea mai scurtă are aproape 300 de pagini, iar cea mai lungă are 1.100 de pagini

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat modul în care a fost prezentat public raportul TikTok privind alegerile din România. El spune că documentul invocat în spațiul public a fost folosit selectiv și fără anexele esențiale, ceea ce a generat concluzii false despre presupusa influență rusă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Există vreo cinci anexe ale acestui raport

Valentin Stan pornește de la intervenția de la Antena 3 în care este invocat un raport TikTok ca probă a influenței ruse în alegerile din România. El spune că problema nu este existența raportului, ci modul în care acesta a fost prezentat public, fără anexele tehnice care conțin detaliile reale ale investigației.

Antena 3: Haideți să vedem chiar acum raportul. Este un întreg raport dat de TikTok. Nu ceea ce ei au livrat la această comisie, dezinformând comisia din Congresul Statelor Unite. Difuzăm chiar acum raportul, doamnelor și domnilor, cu privire la România, al TikTok, numai că nu e trunchiat. TikTok recunoaște influența rusă în alegerile din România. Valentin Stan: Orice om cu o jumătate de creier în cap poate să spună următorul lucru: Bine, și unde e influența rusă? Există vreo cinci anexe ale acestui raport. Cea mai scurtă are în jur de 200 și ceva de pagini spre 300, iar cea mai amplă are cam vreo 1100. În afară de alea mai sunt vreo 3–4 mii de pagini pe care ei n-au știut să le găsească. Pentru că atunci când au citit raportul, jos, nu erau adăugate anexele, erau doar titlurile. Au crezut că se regăsesc în text ca și cum ar fi niște trimiteri în aparatul critic.

