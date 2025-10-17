Prima pagină » Explozie » Bucăți din „blocul groazei” cad pe pompierii ISU, în live pe Instagram: „Uite, cade, cade! Poate să cadă tot blocul! Dați-vă la o parte, nu mai filmați!”

18 oct. 2025, 02:13, Explozie
Clipele teribile de ieri dimineață, din cartierul Rahova, au fost surprinse chiar și live pe rețelele de socializare. Instagram, TikTok, Facebook – media alternative – abundă de detalii despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat pe strada Vicina.

Un internaut a surprins live pe Instagram momentul când blocul evacuat, dar șubred după masiva explozie, începe să se prăbușească și pe oamenii de la ISU.

Aceea a fost clipa decisivă.

De atunci, tot perimetrul a fost securizat rapid, s-a închis și nimeni n-a mai avut voie să se apropie de zonă.

„Ia uitați, fraților! A aruncat-o! Ia uitați, fraților! Doamne, Dumnezeule! Și pe partea cealaltă e? Doamne, Dumnezeule! Opriți circulația! Dați-vă la o parte! Măi, fraților, măi! Fraților, bubuitură mare, fraților! Ia uitați-vă fraților, în ce hal! Nu se poate așa ceva, fraților! Vine sfârșitul lumii! Evacuați zona că nu-i de joacă! Uite, cade, cade! Poate să cadă tot blocul! Dați-vă la o parte, nu mai filmați! Nu mai filmați! Rămâneți cât mai în spate! Nu vă mai apropiați!”

Alte imagini surprinse de vecini, curioși sau locatarii din zonă arată victime sub dărâmături, dezastrul din jur, suflul exploziei și prăpădul din interior.

Bilanțul nenorocirii arată că au fost 3 morți, inclusiv o tânără mămică gravidă în 6 luni, minimum 13 răniți și sute de oameni evacuați. Au trecut aproape 24 de ore de la momentul teribil. Statul român nu a oferit nicio explicație, niciun răspuns credibil, niciun vinovat.

