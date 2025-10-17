Prima pagină » Actualitate » Cei 10 ani de NEPĂSARE de la incendiul din Colectiv au explodat astăzi în Rahova. Două tragedii, aceleași greșeli, aceleași acuze, aceleași scuze

17 oct. 2025, 18:03, Actualitate
După zece ani de la tragedia de la Colectiv, Capitala rămâne în continuare un oraș în care se moare cu zile. Explozia blocului din Rahova ne reamintește cât de fină și subțire este granița dintre viață și moarte în acest oraș sufocat de corupție, de nepăsare, de incompetență a autorităților. Iar după zece ani de la Colectiv, avem pe buze aceleași nume. Avem același Raed Arafat, avem același nume de primar, pe Piedone de la Sectorul 5. Și da! Tot în străinătate ne ducem răniții pentru tratament. Pentru că nici după zece ani de la incendiul de la fosta fabrică Pionierul nu avem o secție de mari arși. Nu avem nimic, decât explicații lamentabile ale autorităților, care dau vina pe oameni.

Cine este de vină pentru tragedia de vineri, în care trei oameni au murit într-o groaznică explozie? Cu greu vom afla, și cu siguranță o anchetă se va lungi pe mulți ani de aici, la fel ca în cazul incendiului de la Colectiv.

Au trecut zece ani de atunci, era tot o lună de octombrie. După zece ani vedem aceleași fețe, auzim aceleași voci, ne confruntăm cu aceeași incompetență din partea autorităților.

La fel ca la Colectiv, verificările de dinainte de tragedie au fost extrem de superficiale.

Un simplu sigiliu nu pune în siguranță un bloc unde există scurgeri de gaze

Și Raed Arafat, și prefectul Capitalei, și primarul general interimar Stelian Bujduveanu, insistă să ne spună că un locatar din blocul groazei a rupt sigiliul pus joi de oamenii de la Distrigaz.

Dar niciunul dintre ei nu ne spune de ce măsurile celor de la Distrigaz sunt atât de superficiale?!

Un simplu sigiliu și închiderea unei vane nu pun în siguranță un bloc unde există scurgeri de gaze.  Mai mult, potrivit unui locatar al blocului care a explodat, chiar o firmă care ar fi autorizată de Distrigaz ar fi rupt joi seară sigiliul de pe robinet. Practic, firma ar fi dat drumul la gaze fără să facă verificările necesare în astfel de situații.

Tot Arafat numără utilajele de intervenție…

Și azi, la fel ca acum 10 ani, ne ducem răniții în alte țări, pentru că în Capitala României nu există o secție de mari arși, nu există suficiente paturi. Iar spitalele sunt în continuare înțesate de bacterii.

După zece ani, tot Raed Arafat ne spune cât de bine au intervenit autoritățile să-i salveze pe răniți…

„10 ani fără schimbări: tot octombrie, aceleași instituții, aceiași oameni, aceleași legi, din nou foc, din nou morți. Statul Român în toată splendoarea lui”, este postarea celor de la Asociația Colectiv GTG 3010.

Trei oameni au murit în explozia de vineri, din Rahova.

Oamenii povestesc că explozia a fost atât de puternică, încât geamurile de la balcon au fost sparte, iar multe uși de la intrarea în apartamentele din bloc au fost pur și simplu smulse.

ANRE a făcut vineri, un control la Distrigaz Sud Reţele, pentru a verifica dacă intervenţia la blocul afectat de o explozie, în Sectorul 5 al Capitalei, a respectat prevederile legale, dar şi la firmele care au verificat echipamentele care consumă gaze.

Alimentarea cu gaze fusese sistată, joi, de operatorul de distribuţie, în urma unei sesizări, şi fusese pus sigiliu, dar vineri, cu puţin înainte de explozie, în urma unei noi sesizări, s-a constatat că sigiliul era rupt.

