Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu. Oamenii trăiesc o adevărată dramă și se gândesc cu groază unde vor locui de azi înainte, după ce locuințele le-au fost distruse. Imaginile blocului din Rahova pus la pământ arată ca după cutremur sau după un bombardament în forță, iar mărturiile oamenilor sunt absolut cutremurătoare. Potrivit informațiilor, până în prezent 3 persoane – printre care și o tânără de 24 de ani însărcinată – și-au pierdut viața, iar 13 persoane sunt rănite.

„Blocul groazei” din Rahova lasă în urmă lacrimi și durere

Reamintim că o explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar imaginile filmate la fața locului arată că blocul este în colaps. O dronă a fost trimisă în zonă, pentru ca salvatorii să poată identifica mai ușor victimele. De asemenea, a fost adus și un câine de căutare, cu același scop.

Din primele informații, o acumulare masivă de gaze ar fi dus la producerea tragediei din Rahova. Ancheta autorităților este în desfășurare. (CITIȚI AICI)

ANRE face un control la Distrigaz Sud Reţele

UPDATE 13.08. ANRE face, vineri, un control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă intervenţia la blocul afectat de o explozie, în Secrorul 5 al Capitalei, a respectat prevederile legale, dar şi la firmele care au verificat echipamentele care consumă gaze.

Alimentarea cu gaze fusese sistată, joi, de operatorul de distribuţie, în urma unei sesizări, şi fusese pus sigiliu, dar vineri, cu puţin înainte de explozie, în urma unei noi sesizări, s-a constatat că sigiliul era rupt.

”Preşedintele ANRE, George Niculescu, a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă modalitatea de acţiune/intervenţie a operatorului de distribuţie a respectat prevederile legale, precum şi asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum. Echipele de control se află pe teren în acest moment”, a transmis, vineri, ANRE.

Cele două ipoteze pe care merg anchetatorii după tragedia din Rahova

UPDATE 12.56. În acest moment, anchetatorii ar avea două piste de anchetă în lucru în ceea ce privește cauzele exploziei din blocul din București, potrivit unor surse judiciare. O primă ipoteză urmărită ar fi aceea aceea că un locatar din bloc ar fi dat drumul la instalația generală de gaze, fără să aibă acest drept, după ce alimentarea a fost oprită de Distrigaz.

O altă variantă după tragedia din Rahova ar fi aceea a neglijenței în serviciu din partea echipei de la gaze care a fost joi chemată la bloc de locatarii îngrijorați de mirosul puternic de gaz.

Potrivit ANRE, o echipă a Distrigaz a constatat joi dimineață, în jurul orei 09.30, că sigiliul instalat cu o zi înainte la alimentarea cu gaze a fost rupt.

Circulația RATB deviată după explozia din Rahova

UPDATE 12.41 – Serviciul de Transport Public Bucureşti informează că, urmare a intervenţiei autorităţilor în zona Calea Rahovei, după explozia extrem de violentă care a zduduit cartierul, a modificat traseele a patru linii de autobuz şi a unei linii de tramvai.

STB informează că, urmare a intervenţiei autorităţilor în zona Calea Rahovei, circulaţia mijloacelor de transport STB se desfăşoară pe trasee modificate, astfel:

Linia 32 – tramvaiele funcţionează pe un traseu modificat de la intersecţia Calea Rahovei cu Calea Ferentari, pe Calea Ferentari, până la capătul de linie Zeţarilor. Tramvaiele liniei 32 circulă între Piaţa Unirii şi Zeţarilor.

– tramvaiele funcţionează pe un traseu modificat de la intersecţia Calea Rahovei cu Calea Ferentari, pe Calea Ferentari, până la capătul de linie Zeţarilor. Tramvaiele liniei 32 circulă între Piaţa Unirii şi Zeţarilor. Liniile 139, 226 şi 484 – autobuzele care circulă pe sensul spre Str. Mărgeanului sunt deviate de la Drumul Sării / Bd. Ghencea / Str. Antiaeriană, pe Str. Antiaeriană, Şos. Alexandriei, apoi revin pe traseele de bază.

– autobuzele care circulă pe sensul spre Str. Mărgeanului sunt deviate de la Drumul Sării / Bd. Ghencea / Str. Antiaeriană, pe Str. Antiaeriană, Şos. Alexandriei, apoi revin pe traseele de bază. Linia 232 – autobuzele care circulă spre sensul Valea Ialomiţei sunt deviate de la Şos. Viilor / Calea Rahovei, pe Str. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi revin pe traseul de bază.

Trei pacienți cu arsuri ar putea fi transferați la spitale din Europa

UPDATE 12.38. Doi pacienți prezintă arsuri

Potrivit surselor Gândul, se așteaptă evaluarea celor doi pacienți cu arsuri grave, care sunt momentan intubați. După evaluarea acestora, urmează să fie transferați, unul în Belgia și celălalt în Germania.

„După evaluarea pacienților cu arsuri se va solicita transfer în spitalele de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul”, potrivit Ministerului Sănătății.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că cele 13 victime internate la patru spitale din Capitală vor fi transferate către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul.

„Planul alb de urgență de la nivelul spitalelor aflate în celula de criză a fost dezactivat!”, adaugă ministrul.

15 săli de clasă de la Liceul Bolintineanu au fost afectate de explozie / Instituția de învățământ a fost închisă

UPDATE 12.34. O şedinţă a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă a fost convocată de către prefectul Capitalei, Andrei Nistor, pentru vineri, la ora 13:00, în urma exploziei din Sectorul 5. Nistor a menţionat că este posibil ca instituţia de învăţământ din proximitate să fie închisă pe parcursul săptămânii următoare.

„La ora 13:00 am convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă. Vor veni acolo toate instituţiile, inclusiv un reprezentant al ISC-ului, să înţelegem care este stadiul structurii actuale a acestui bloc, pentru că este încă un pericol”, a spus prefectul într-o declaraţie acordată presei la locul incidentului.

Președintele Nicușor Dan s-a trezit după trei ore de la explozie

UPDATE 12.20. Potrivit informațiilor Gândul, după mai bine de trei ore de la explozie, președintele Nicușor Dan l-a sunat pe Raed Arafat și pe Ilie Bolojan, pentru a fi pus la curent cu evenimentul. Au decis să râmănă în contact permanent.

Până în prezent, autoritățile au anunțat trei morți și 13 răniți după explozie. O femeie însărcinată, în vârstă de 24 de ani, și-a pierdut viața în explozie. Căutările continuă. Raed Arafat a lansat avertismentul ca nimeni, în afară de salvatori, să nu intre în „blocul groazei” din Rahova.

Primarul interimar al Capitalei: „Vor avea asigurate absolut toate nevoile”

UPDATE 11.42. Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a transmis că Primăria Capitalei va ajuta oamenii afectați de explozia din Rahova.

„Avem locuințe, toată lumea care va fi evacuată în acest moment vor primi și li se vor asigura toate nevoile de bază. Vor avea asigurate absolut toate nevoile”, a precizat oficialul.

Autoritățile monitorizează situația și cu drona

UPDATE 11.35. În sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o aeronavă fără pilot (dronă) din dotarea ISU B-IF.

Echipajul specializat utilizează acest sistem pentru efectuarea recunoașterii aeriene, transmiterea în timp real a imaginilor către punctul de comandă mobil și identificarea eventualelor persoane afectate.

Ministrul Alexandru Robogete activează planul de urgență european

UPDATE 11.30. Din primele informații, 13 persoane sunt internate în spitalele din București, dintre care amintim că trei au fost duși la Floreasca, una la Bagdasar și o altă persoană la Universitar, cu arsuri. Doi copii sunt internați la Spitalul Grigore Alexandrescu, unul dintre ei fiind în stare critică. Din informațiile Gândul, un pacient a refuzat internarea la Bagdasar.

Raed Arafat a confirmat că, până la această oră, se știe faptul că trei persoane și-au pierdut viața în explozia devastatoare. A fost mobilizată echipa de căutare și salvare de la Ciolpani. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă.

Raed Arafat: „Blocul este în colaps”

UPDATE. 11.15 . Şeful DSU, Raed Arafat, afirmă, în cazul exploziei violente care s-a produs vineri dimineaţă într-un bloc de opt etaje din sectorul 5 al Capitalei, că imobilul este „cu risc de colaps”, motiv pentru care roagă locatarii să nu intre în clădire pentru că este foarte periculos.

„Nu se va putea intra în bloc, este foarte periculos. Continuă doar acțiunea de căutare. Să nu riscați să intrați în bloc. Este rugămintea mea către populație”, a precizat Raed Arafat.

Premierul Ilie Bolojan, nicio reacție după explozia din Rahova până în acest moment

UPDATE 11.00 . „Dl Arafat și dl Rogobete sunt în permanentă legatură cu domnul premier și situatia este monitorizată în timp real”, a fost precizarea Ioanei Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, cu privire la explozia din Rahova.

Recomandările Poliției pentru cetățeni după explozia din Rahova

UPDATE. 10.58 – Poliția Capitalei a precizat că în urma producerii exploziei, polițiștii au intervenit de urgență pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative de intervenție.

De asemenea, au fost implementate și măsuri de deviere a traficului în zona afectată pentru a asigura fluidizarea circulației.

Poliția recomandă cetățenilor:

Evitați zona afectată – Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

Respectați indicațiile autorităților – Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți

Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi – Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

Nu blocați căile de acces

Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare

Furnizați informații utile – Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

Sprijiniți persoanele vulnerabile – Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților.

Mai multe persoane rănite au fost transportate la spitale din București

UPDATE 10.40. Până în acest moment au fost transportate la spital 12 victime, la următoarele spitale: Universitar, Grigore Alexandrescu, Floreasca, Matei Balș, Militar și Bagdasar

Mai mulți copii din liceul de vizavi de blocul cu explozia au ajuns la spital

UPDATE 10.19. Surse din cadrul ISMB au precizat că părinții și-au luat copiii

UPDATE 10.18. În urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuințe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale elementelor de construcție de pe fațada clădirii.

În urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuințe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale elementelor de construcție de pe fațada clădirii. UPDATE 10.15 . Din primele informații, ar fi vorba despre o acumulare masivă de gaze. A fost deschis un dosar penal. Situația de schimbă de la un minut la altul, iar oamenii sunt disperați de ceea ce trăiesc și se tem să iasă din locuințele lor.

Raed Arafat: „Situația e în dinamică”

UPDATE 9.45. La fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și directorul de operațiuni de salvare medicală. Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

„Este o explozie de gaz cu impact serios pe structurile bloculului și blocurilor din jur. Colegii mi-au spus de 11 persoane rănite. E plan roșu activat, echipe de căutare-salvare mobilizate inclusiv cea de la Ciolpani și echipele la fața locului. Sunt la fața locului și inspectorul șef și medicul șef de la SMURD. Știm de două persoane, dar situația e în dinamică, se va comunica”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat.

Liceul din zonă a fost evacuat

UPDATE. Elevii și profesorii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, aflat lângă blocul în care s-a produs explozia, au fost evacuați de urgență. Aceștia se aflau chiar în timpul orelor de curs.

Elevii și profesorii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, aflat lângă blocul în care s-a produs explozia, au fost evacuați de urgență. Aceștia se aflau chiar în timpul orelor de curs. UPDATE. Andrei Nistor, prefectul Capitalei, ajuns la fața locului, nu pare să aibă prea multe informații despre tragedia din Rahova. Mai mult, acesta a închis telefonul, după câteva întrebări care i-au fost adresate pe această temă la Realitatea.net.

„Dumnezeule! Cumplit! Când a bubuit s-au zguduit geamurile in cartier”

UPDATE. Oamenii în zonă sunt disperați. Aceștia au povestit că atunci când a avut loc explozia s-au zguduit geamurile în cartier.

„Dumnezeule! Cumplit! Explozie intr un bloc din Rahova. Cel mai probabil de la gaze. Când a bubuit s-au zguduit geamurile in cartier. Și tot respectul pentru autorități. În 3 minute, a sosit prima mașină de pompieri. În 10 minute erau toți acolo.”

„Evitați mijloacele de transport de pe Calea Rahovei”

UPDATE. Toate liniile de transport din zona sunt blocate. Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București.

Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție.

