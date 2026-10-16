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APIA a început plata avansului pentru 2026. Câți bani primesc fermierii pe hectar și pe cap de animal

APIA a început plata avansului pentru 2026. Câți bani primesc fermierii pe hectar și pe cap de animal
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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a dat startul, vineri, 16 octombrie, campaniei de plată în avans a subvențiilor aferente anului de cerere 2026. Fermierii eligibili pot primi anticipat până la 75% din valoarea intervențiilor finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și până la 85% pentru schemele susținute din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), potrivit Agro TV.

În sectorul vegetal, avansul pentru sprijinul de bază pentru venit, cunoscut drept BISS, este de aproximativ 75,77 euro pe hectar. Pentru plata redistributivă, fermierii pot primi circa 41,77 euro pe hectar, iar sprijinul destinat tinerilor fermieri ajunge la 41,52 euro pe hectar.

În cazul ecoschemelor, avansul este de 42,21 euro pe hectar pentru practicile benefice pentru mediu aplicate pe terenurile arabile. Pentru fermele mici și pentru înierbarea intervalelor dintre rândurile plantațiilor pomicole și viticole, suma poate ajunge la 75 de euro pe hectar.

Și crescătorii de animale pot beneficia de plăți în avans. Pentru vacile de lapte, suma este de aproximativ 260,86 euro pe cap de animal, în timp ce pentru bovinele de carne se acordă circa 183,53 euro. În cazul bivolițelor de lapte, avansul este de aproximativ 128 de euro pe cap, iar pentru ovine și caprine, de aproximativ 9,49 euro pe animal.

Plățile vor fi efectuate în lei, la cursul de schimb de 5,2788 lei pentru un euro în cazul intervențiilor finanțate din FEGA și de 5,0968 lei pentru un euro pentru cele finanțate din FEADR.

Campania de plată în avans se desfășoară până la 30 noiembrie 2026. Începând cu 1 decembrie, APIA va putea achita diferența până la valoarea integrală aprobată pentru fiecare schemă de sprijin.

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