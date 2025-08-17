A murit Terence Stamp, actorul care l-a jucat pe Generalul Zod în filmele „Superman”

Terence Stamp, actor britanic cunoscut pentru rolul său din filmul „Superman” (1978), a murit la vârsta de 87 de ani, după o carieră actoricească de 60 de ani.
Născut pe 22 iulie 1938, la Londra, a urmat studiile la Academia de Artă Dramatică Webber Douglas și a debutat pe scena teatrului în piesa „The Long and the Short and the Tall”, alături de actorul Michael Caine.
Primul film în care a jucat a fost „Billy Budd”, iar pentru performanța sa actoricează, a primit nominalizări pentru premii Oscar.
A devenit cunoscut după ce a jucat în filmele „The Divine Nymph” (1975), în rolul Generalului Zod din filmele „Superman” (1978) și „Superman II” (1980), în „The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert” (1994) și „ Star Wars: Episode I – The Phantom Menace” (1999)
În ultimii săi ani, a jucat în „Valkyrie” (2008), „The Adjustment Bureau” (2011) și „Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” (2016).
El a mai interpretat vocal personaje din jocurile video „The Elder Scrolls IV: Oblivion” (2006) și „Halo 3” (2007).
„Lasă în urmă o operă extraordinară, atât ca actor, cât și ca scriitor, care va continua să emoționeze oameni mulți ani de acum înainte”, a transmis familia.
Din distribuția actorilor principali ai filmului „Superman” (1978), doar cinci actori au mai rămas în viață.
Sursa Foto: Profimedia
