A murit Terence Stamp, actorul care l-a jucat pe Generalul Zod în filmele „Superman”

Terence Stamp, actor britanic cunoscut pentru rolul său din filmul „Superman” (1978), a murit la vârsta de 87 de ani, după o carieră actoricească de 60 de ani.

Născut pe 22 iulie 1938, la Londra, a urmat studiile la Academia de Artă Dramatică Webber Douglas și a debutat pe scena teatrului în piesa „The Long and the Short and the Tall”, alături de actorul Michael Caine.

Primul film în care a jucat a fost „Billy Budd”, iar pentru performanța sa actoricează, a primit nominalizări pentru premii Oscar.

A devenit cunoscut după ce a jucat în filmele „The Divine Nymph” (1975), în rolul Generalului Zod din filmele „Superman” (1978) și „Superman II” (1980), în „The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert” (1994) și „ Star Wars: Episode I – The Phantom Menace” (1999)

În ultimii săi ani, a jucat în „Valkyrie” (2008), „The Adjustment Bureau” (2011) și „Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” (2016).

El a mai interpretat vocal personaje din jocurile video „The Elder Scrolls IV: Oblivion” (2006) și „Halo 3” (2007).

„Lasă în urmă o operă extraordinară, atât ca actor, cât și ca scriitor, care va continua să emoționeze oameni mulți ani de acum înainte”, a transmis familia.

Din distribuția actorilor principali ai filmului „Superman” (1978), doar cinci actori au mai rămas în viață.

Marlon Brando (Jor-El, tatăl natural al lui Superman) a murit în 2004, la 80 ani, de la insuficiență respiratorie. Actorul suferea de cancer de ficat și diabet.

Gene Hackman (Lex Luthor, dușmanul cel mai mare al lui Superman) a murit la începutul acestui an, la vârsta de 95 ani. A fost găsit mort, alături de soția sa, moartă de la hantavirus. Actorul suferise complicații din cauza bolii Alzheimer.

Christopher Reeve (Superman) a murit în 2004 de la septicemie, la 52 de ani. Din 1985, el a rămas paralizat de la gât în jos după ce a căzut de pe cal.

Ned Beatty (Otis) a murit la 83 ani, în 2021.

Jackie Cooper (Perry White, șef-editor de la Daily Planet, șeful lui Clark Kent) a murit în 2011, la 88 ani.

Glenn Ford (Jonathan Kent, tatăl adoptiv al lui Superman) a murit în 2006, la 90 de ani.

Trevor Howard (Primul membru al consiliului de pe planeta Krypton) a murit la 74 ani, de la ciroză hepatică, în 1988.

Margot Kidder (Lois Lane, iubita lui Superman) s-a sinucis la 69 ani, în 2018, prin supradoză.

Phyllis Thaxter (Martha Kent, mama adoptivă a lui Superman) a murit la 92 de ani, în 2012.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Au apărut noi DETALII despre moartea actorului Gene Hackman și a soției sale, Betsy Arakawa. Ce au descoperit anchetatorii