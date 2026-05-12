Actorul care deschide un „nou capitol” în viața sa, după ce a fost hărțuit online ani la rând

Gandul Film
Actorul care deschide un „nou capitol" în viața sa, după ce a fost hărțuit online.

Barry Keoghan este gata să depășească „ura online”, după ce mai mulți internauți au lansat comentarii răutăcioase despre aspectul său fizic ieșit din tipare, scrie unilad.com.

Actorul irlandez a fost supus unui „bullying” pe internet, în ultimii ani. Unii l-au acuzat că „e absent” din viața fiului său, născut în 2022, iar alții că și-a înșelat fosta parteneră de viață. A fost un an greu pentru starul din „Crime 101” și „Peaky Blinders: The Immortal Man”.

Cariera lui Barry Keoghan este însă ferită de gurile rele. Tânărul actor a câștigat un premiu BAFTA pentru rolul din „The Banshees of Inisherin” și a fost nominalizat la Globul de Aur și Oscar. Pentru rolul din „Saltburn”, Keoghan a fost nominalizat tot la un premiu BAFTA.

În prezent, Barry filmează pentru seria lui Sam Mendes despre trupa Beatles, în care joacă rolul lui Ringo Starr. Filmările au început în luna martie în Liverpool, Marea Britanie.

Barry Keoghan: Las cariera să vorbească pentru mine

Hărțuirea online a lui Barry Keoghan durează de câțiva ani. „A existat mult abuz despre cum arăt, a depășit o limită…m-a făcut să mă izolez”, a povestit Keoghan pentru într-o intervenție la SiriusXM.

„M-a determinat să mă interiorizez, să nu mai vreau să merg nicăieri, să nu mai vreau afară. Îți spun cu toată sinceritatea. Devine o problemă”, a adăugat actorul în vârstă de 33 de ani.

Dar Barry este pregătit să lase totul în urma lui. Într-un interviu pentru Variety, starul spune că „deschide un nou capitol în viața lui, în care lasă munca să vorbească pentru el”.

„Vreau să închid această carte, să ridic privirea și să zâmbesc, să mă bucur de clipă.

Simt că am șters această frază, cumva. Nu am șters-o, desigur, dar am reușit să privesc pe fereastră și să zâmbesc”.

„Aleg cu grijă, cu precauție orice film în care joc, deoarece vreau să mă bucur, să mă vindec, să povestesc, să descopăr, să explorez. Vreau să fac un film alături de oameni care gândesc ca mine”, a încheiat Barry Keoghan.

Sursa foto main: Profimedia

