Prima pagină » Film » Obiecte din colecția lui Matthew Perry, vândute la licitație în scop caritabil. Starul din „Prietenii tăi” a murit în octombrie 2023

Obiecte din colecția lui Matthew Perry, vândute la licitație în scop caritabil. Starul din „Prietenii tăi” a murit în octombrie 2023

Obiecte din colecția lui Matthew Perry, vândute la licitație în scop caritabil. Starul din „Prietenii tăi” a murit în octombrie 2023
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Obiecte de colecție ce au aparținut lui Matthew Perry sunt scoase la licitație în scop caritabil.

Starul din „Prietenii tăi” a murit în 2023. În data de 5 iunie 2026, lucrurile lui „Chandler Bing” vor fi vândute la licitație, scrie uk.news.yahoo.

Evenimentul este organizat de Heritage Auctions, cu susținerea Fundației Matthew Perry, care dorește să destigmatizeze dependența și să îi ajute pe cei dependenți de substanțe interzise.

Lisa Kasteler Calio, CEO-ul fundației, a vorbit despre obiectivul său. „Matthew considera că dependența trebuie privită cu compasiune și soluții științifice, nu cu stigmatizare și tăcere”.

„Nimeni nu trebuie să se lupte singur cu boala”.

Obiecte din colecția lui Matthew Perry, scoase la licitație

Printre obiectele scoase la licitație, ce au aparținut starului din „Prietenii tăi”, se numără:

– O colecție de 26 de scenarii ale serialului „Friends”, inclusiv “The One With Ross’s Tan,” “The One Where Joey Speaks French” și chiar ultimele două episoade ale celebrei producții de comedie.

– Scenarii ale episodului pilot, semnat de Perry și colegii săi Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer, care au fost donate de Warner Bros., producătorul serialului.

– Un premiu Screen Actors Guild, câștigat de Matthew Perry în 1995.

– O replică a ramei de oglindă ce încadra vizorul ușii apartamentului lui Monica și Rachel din „Prietenii tăi”.

– Albumul foto „Prietenii tăi” al lui Perry, intitulat „The One With the Last Supper”.

– Lucrări de artă realizate de Bansky și Mel Bochner, din colecția lui Matthew Perry.

Actorul Matthew Perry / Sursa foto: Profimedia

Perry va rămâne veșnic „Chandler Bing”

Perry l-a interpretat magistral pe glumețul Chandler Bing în serialul-fenomen „Prietenii tăi”, difuzat de NBC între anii 1994-2004.

Din păcate, faima și-a pus amprenta asupra vieții personale a lui Matthew Perry, care a început să consume substanțe interzise.

Perry a fost găsit mort în cadă în casa lui de la Hollywood, la data de 28 octombrie 2023. Starul avea doar 54 de ani.

Medicul legist a stabilit că actorul consumase ketamină în cantități mari, fapt ce i-a provocat decesul.

Cinci persoane și-au recunoscut vinovăția în ancheta privind moartea lui Perry, inclusiv doi doctori și un dealer de droguri. Luna aceasta urmează să fie condamnați și asistentul personal și un prieten al lui Matthew Perry, care acționa ca intermediar pentru procurarea de droguri.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

DECES Chantal Nobel a murit la 77 de ani. În aprilie 1985, actrița franceză a suferit un accident care i-a distrus cariera
19:37
Chantal Nobel a murit la 77 de ani. În aprilie 1985, actrița franceză a suferit un accident care i-a distrus cariera
SHOWBIZ Actrița de succes care a falimentat după ce a fost păcălită de un escroc. „Îți mulțumim. Ne datorezi 90% din câștigurile tale”
18:17, 04 May 2026
Actrița de succes care a falimentat după ce a fost păcălită de un escroc. „Îți mulțumim. Ne datorezi 90% din câștigurile tale”
CINEMA Filmul biografic „Michael” bate recordul filmelor „Oppenheimer” și „Bohemian Rhapsody” la încasările din primul weekend de la lansare
13:59, 27 Apr 2026
Filmul biografic „Michael” bate recordul filmelor „Oppenheimer” și „Bohemian Rhapsody” la încasările din primul weekend de la lansare
INEDIT Actorul din Stăpânul Inelelor citește postările lui Trump cu vocea lui Gollum. Momentul a stârnit hohote de râs
17:59, 24 Apr 2026
Actorul din Stăpânul Inelelor citește postările lui Trump cu vocea lui Gollum. Momentul a stârnit hohote de râs
CINEMA Achiziția secolului. Investitorii Warner Bros. au aprobat fuziunea de 110 miliarde $ cu Paramount
19:00, 23 Apr 2026
Achiziția secolului. Investitorii Warner Bros. au aprobat fuziunea de 110 miliarde $ cu Paramount
FILM „Jurnalul unei cameriste” de Radu Jude este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026
10:26, 15 Apr 2026
„Jurnalul unei cameriste” de Radu Jude este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026
Mediafax
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
SURSE Scenarii în PNL după căderea Guvernului Bolojan: Opoziție, guvern minoritar sau refacerea coaliției cu PSD. Ce spun taberele din partid
Mediafax
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau alte măsuri
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
„Omul-Lup”: pacientul lui Sigmund Freud declarat vindecat, dar niciodată sănătos
ACTUALITATE Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
22:30
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
ANALIZĂ Avertisment în legătură cu stocurile globale de petrol, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz. Rezervele se apropie de cel mai scăzut nivel
22:15
Avertisment în legătură cu stocurile globale de petrol, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz. Rezervele se apropie de cel mai scăzut nivel
STENOGRAME Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL: „Avem o mare problemă de consecvență” / „Ideea de opoziție nu e deloc facilă”
22:10
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL: „Avem o mare problemă de consecvență” / „Ideea de opoziție nu e deloc facilă”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 6 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ionuț Cristache
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 6 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ionuț Cristache
STENOGRAME Ironii în ședința PNL. Ciucu: Mor că USR ne susține președintele şi noi suntem în şedință de 4 ore / Predoiu: La USR durează mai puțin, noi ținem mai mult
21:59
Ironii în ședința PNL. Ciucu: Mor că USR ne susține președintele şi noi suntem în şedință de 4 ore / Predoiu: La USR durează mai puțin, noi ținem mai mult
BREAKING NEWS PNL anunță că se retrage în opoziție și provoacă PSD și AUR să guverneze împreună
21:51
PNL anunță că se retrage în opoziție și provoacă PSD și AUR să guverneze împreună

Cele mai noi

Trimite acest link pe