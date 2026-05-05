Obiecte de colecție ce au aparținut lui Matthew Perry sunt scoase la licitație în scop caritabil.

Starul din „Prietenii tăi” a murit în 2023. În data de 5 iunie 2026, lucrurile lui „Chandler Bing” vor fi vândute la licitație, scrie uk.news.yahoo.

Evenimentul este organizat de Heritage Auctions, cu susținerea Fundației Matthew Perry, care dorește să destigmatizeze dependența și să îi ajute pe cei dependenți de substanțe interzise.

Lisa Kasteler Calio, CEO-ul fundației, a vorbit despre obiectivul său. „Matthew considera că dependența trebuie privită cu compasiune și soluții științifice, nu cu stigmatizare și tăcere”.

„Nimeni nu trebuie să se lupte singur cu boala”.

Obiecte din colecția lui Matthew Perry, scoase la licitație

Printre obiectele scoase la licitație, ce au aparținut starului din „Prietenii tăi”, se numără:

– O colecție de 26 de scenarii ale serialului „Friends”, inclusiv “The One With Ross’s Tan,” “The One Where Joey Speaks French” și chiar ultimele două episoade ale celebrei producții de comedie.

– Scenarii ale episodului pilot, semnat de Perry și colegii săi Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer, care au fost donate de Warner Bros., producătorul serialului.

– Un premiu Screen Actors Guild, câștigat de Matthew Perry în 1995.

– O replică a ramei de oglindă ce încadra vizorul ușii apartamentului lui Monica și Rachel din „Prietenii tăi”.

– Albumul foto „Prietenii tăi” al lui Perry, intitulat „The One With the Last Supper”.

– Lucrări de artă realizate de Bansky și Mel Bochner, din colecția lui Matthew Perry.

Perry va rămâne veșnic „Chandler Bing”

Perry l-a interpretat magistral pe glumețul Chandler Bing în serialul-fenomen „Prietenii tăi”, difuzat de NBC între anii 1994-2004.

Din păcate, faima și-a pus amprenta asupra vieții personale a lui Matthew Perry, care a început să consume substanțe interzise.

Perry a fost găsit mort în cadă în casa lui de la Hollywood, la data de 28 octombrie 2023. Starul avea doar 54 de ani.

Medicul legist a stabilit că actorul consumase ketamină în cantități mari, fapt ce i-a provocat decesul.

Cinci persoane și-au recunoscut vinovăția în ancheta privind moartea lui Perry, inclusiv doi doctori și un dealer de droguri. Luna aceasta urmează să fie condamnați și asistentul personal și un prieten al lui Matthew Perry, care acționa ca intermediar pentru procurarea de droguri.

