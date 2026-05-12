Toni Neacșu explică de ce crește riscul de dosar penal pentru Bolojan, după ce Comisia juridică a Senatului a recomandat sesizarea Parchetului pentru OUG privind SAFE
Avocatul Toni Neacșu explică motivul pentru care crește riscul de dosar penal pentru Bolojan, după ce Comisia juridică a Senatului a recomandat sesizarea Parchetului pentru OUG privind SAFE.

Premierul Ilie Bolojan ar putea fi vizat de o anchetă penală după ce Guvernul a modificat o ordonanță de urgență privind SAFE, deși fusese deja demis prin moțiune de cenzură. Avocatul Adrian Toni Neacșu spune că riscul unei investigații a crescut semnificativ după ce Comisia juridică a Senatului a cerut sesizarea Curții Constituționale și informarea autorităților competente.

Mesajul lui Toni Neacșu

„Comisia solicită și sesizarea Parchetului”

„Analiza Comisiei pentru constituționalitate din Senat are 12 pagini. Concluzioneză ceea ce știe orice jurist: repunerea obligatorie a unui act normativ pe ordinea de zi a ședinței Guvernului ca urmare a unui aviz negativ echivalează obligatoriu cu o readoptare a acestuia.

Comisia, pe lângă necesitatea sesizării CCR cu un conflict juridic de natură constituțională, solicită și sesizarea Parchetului.

Cercetarea lor constată un comportament al Guvernului mult mai ilegal decât știam din documentele publice: în ședința din 4 mai OUG 38/2026 nu a fost nici măcar formal adoptată, așa cum a susținut public, ci ea a fost amânată pentru o ședință ulterioară, pentru a veni avizul obligatoriu al Consiliului Legislativ”, a notat Toni Neacșu pe Facebook.

Comisia pentru constituționalitate din Senat a stabilit marți, cu 6 voturi „pentru” și 3 „împotrivă”, că adoptarea OUG 38/2026 de către Guvernul Ilie Bolojan, după demiterea Executivului prin moțiune de cenzură, a generat un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern.

