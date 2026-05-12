Toni Neacșu explică de ce crește riscul de dosar penal pentru Bolojan, după ce Comisia juridică a Senatului a recomandat sesizarea Parchetului pentru OUG privind SAFE

Avocatul Toni Neacșu explică motivul pentru care crește riscul de dosar penal pentru Bolojan, după ce Comisia juridică a Senatului a recomandat sesizarea Parchetului pentru OUG privind SAFE.

Premierul Ilie Bolojan ar putea fi vizat de o anchetă penală după ce Guvernul a modificat o ordonanță de urgență privind SAFE, deși fusese deja demis prin moțiune de cenzură. Avocatul Adrian Toni Neacșu spune că riscul unei investigații a crescut semnificativ după ce Comisia juridică a Senatului a cerut sesizarea Curții Constituționale și informarea autorităților competente.

„Comisia solicită și sesizarea Parchetului”

„Analiza Comisiei pentru constituționalitate din Senat are 12 pagini. Concluzioneză ceea ce știe orice jurist: repunerea obligatorie a unui act normativ pe ordinea de zi a ședinței Guvernului ca urmare a unui aviz negativ echivalează obligatoriu cu o readoptare a acestuia.

Comisia, pe lângă necesitatea sesizării CCR cu un conflict juridic de natură constituțională, solicită și sesizarea Parchetului.

Cercetarea lor constată un comportament al Guvernului mult mai ilegal decât știam din documentele publice: în ședința din 4 mai OUG 38/2026 nu a fost nici măcar formal adoptată, așa cum a susținut public, ci ea a fost amânată pentru o ședință ulterioară, pentru a veni avizul obligatoriu al Consiliului Legislativ”, a notat Toni Neacșu pe Facebook.

Comisia pentru constituționalitate din Senat a stabilit marți, cu 6 voturi „pentru” și 3 „împotrivă”, că adoptarea OUG 38/2026 de către Guvernul Ilie Bolojan, după demiterea Executivului prin moțiune de cenzură, a generat un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern.

