Actrița de succes care a falimentat după ce a fost păcălită de un escroc. „Îți mulțumim. Ne datorezi 90% din câștigurile tale”.

Actrița de succes care a falimentat după ce a fost păcălită de un escroc

Hayley Mills, unul dintre copiii-minune ai cinematografiei, care a jucat în producții precum „That Darn Cat!”, a împlinit recent 80 de ani, scrie independent.co.uk.

Actrița britanică a dezvăluit cum a fost obligată să se mute în America pentru a munci după ce averea ei s-a evaporat peste noapte.

Hayley Mill a fost una dintre „prințesele” de la Hollywood, cu apariții în filme clasice Disney din anii 1960.

Din păcate, după cum mărturisește starul, un „escroc” a lăsat-o fără toată averea.

Mills, în vârstă de 80 de ani, a povestit coșmarul la Gyles Brandreth’s Rosebud Podcast.

Ea și-a amintit despre faima de altădată și de aparițiile în filme Disney precum The Parent Trap (1961), That Darn Cat! (1965) și In Search of the Castaways (1962).

Hayley, păcălită de escrocul Stanley

Mills a spus că, în momentul ei de glorie, a fost încurajată să-și pună toți banii într-un fond de către un anume Stanley Passmore, care lucrase cu Sir John Mills, tatăl actriței.

Averea lui Mills a fost însă supra-taxată cu 90%, o taxă a acelor vremuri, instalată pentru revenirea Marii Britanii după pierderile cauzate de cel de-al Doilea Război Mondial.

La 21 de ani, actrița a primit un mesaj de la Stanley, în care, practic, Fiscul britanic o anunța inevitabilul: „Îți mulțumim. Ne datorezi 90% din câștigurile tale”.

Mills a recunoscut că nu a fost niciodată atentă cu banii și nu a știut ce reprezintă partea financiară pentru cariera ei artistică.

America, singura șansă

„Stanley a râs și mi-a zis: „Păi, cred că trebuie să te muți în America (la muncă). Și atât”, a povestit Mills. „Era un escroc. Nu i-a păsat nicidecum”.

Mills l-a dat în judecată pe escroc și a apelat la guvernul britanic. A pierdut, însă, recursul și milioane de dolari.

În 2021, vedeta a declarat, pentru The Times, că a avut oportunitatea de a se bucura de siguranța financiară, în loc să trudească, de nevoie, în America.

„Fiul meu a trebuit să meargă la internat, la vârsta de 10 ani. Eu nu eram acolo. Am regretat foarte, foarte mult”.

În ciuda problemelor cu banii, Mills a continuat să aibă o carieră artistică în SUA și a jucat în producții precum „Good Morning, Miss Bliss” (care a devenit apoi „Saved By the Bell”) și „Appointment with Death”.

În 2007, actrița a revenit pe ecranele din Marea Britanie, cu un rol în drama ITV „Wild at Heart”.

În 2024, Hayley Mills a avut un rol pe marele ecran, în thriller-ul „Trap”, regizat de M Night Shyamalan.

Autorul recomandă: