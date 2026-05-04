Actrița de succes care a falimentat după ce a fost păcălită de un escroc. „Îți mulțumim. Ne datorezi 90% din câștigurile tale”.
Hayley Mills, unul dintre copiii-minune ai cinematografiei, care a jucat în producții precum „That Darn Cat!”, a împlinit recent 80 de ani, scrie independent.co.uk.
Actrița britanică a dezvăluit cum a fost obligată să se mute în America pentru a munci după ce averea ei s-a evaporat peste noapte.
Hayley Mill a fost una dintre „prințesele” de la Hollywood, cu apariții în filme clasice Disney din anii 1960.
Din păcate, după cum mărturisește starul, un „escroc” a lăsat-o fără toată averea.
Mills, în vârstă de 80 de ani, a povestit coșmarul la Gyles Brandreth’s Rosebud Podcast.
Ea și-a amintit despre faima de altădată și de aparițiile în filme Disney precum The Parent Trap (1961), That Darn Cat! (1965) și In Search of the Castaways (1962).
Mills a spus că, în momentul ei de glorie, a fost încurajată să-și pună toți banii într-un fond de către un anume Stanley Passmore, care lucrase cu Sir John Mills, tatăl actriței.
Averea lui Mills a fost însă supra-taxată cu 90%, o taxă a acelor vremuri, instalată pentru revenirea Marii Britanii după pierderile cauzate de cel de-al Doilea Război Mondial.
La 21 de ani, actrița a primit un mesaj de la Stanley, în care, practic, Fiscul britanic o anunța inevitabilul: „Îți mulțumim. Ne datorezi 90% din câștigurile tale”.
Mills a recunoscut că nu a fost niciodată atentă cu banii și nu a știut ce reprezintă partea financiară pentru cariera ei artistică.
„Stanley a râs și mi-a zis: „Păi, cred că trebuie să te muți în America (la muncă). Și atât”, a povestit Mills. „Era un escroc. Nu i-a păsat nicidecum”.
Mills l-a dat în judecată pe escroc și a apelat la guvernul britanic. A pierdut, însă, recursul și milioane de dolari.
În 2021, vedeta a declarat, pentru The Times, că a avut oportunitatea de a se bucura de siguranța financiară, în loc să trudească, de nevoie, în America.
„Fiul meu a trebuit să meargă la internat, la vârsta de 10 ani. Eu nu eram acolo. Am regretat foarte, foarte mult”.
În ciuda problemelor cu banii, Mills a continuat să aibă o carieră artistică în SUA și a jucat în producții precum „Good Morning, Miss Bliss” (care a devenit apoi „Saved By the Bell”) și „Appointment with Death”.
În 2007, actrița a revenit pe ecranele din Marea Britanie, cu un rol în drama ITV „Wild at Heart”.
În 2024, Hayley Mills a avut un rol pe marele ecran, în thriller-ul „Trap”, regizat de M Night Shyamalan.
