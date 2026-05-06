Serialul de pe Netflix care a cucerit toate topurile. 10 milioane de telespectatori în doar o săptămână

Serialul de pe Netflix care a cucerit toate topurile. Thriller-ul psihologic a atras 10 milioane de urmăritori în doar o săptămână.

Serialul compus din 6 episoade „Unchosen” („Neales”), creat de Julie Gearey, este urmărit cu sufletul la gură de milioane de abonați, scrie express.co.uk.

Molly Windsor joacă rolul lui „Rosie”, o femeie care trăiește într-o sectă religioasă strictă.

Viața controlată a lui Rosie este „scurtcircuitată” de apariția unui evadat periculos, Sam, interpretat de Fra Fee.

„În timp ce Rosie navighează printr-o relație dureroasă cu soțul ei, Adam (Asa Butterfield), lumea ei este dată peste cap de un străin intrigant pe nume Sam. La început, Sam pare a fi evadarea perfectă din lumea întunecată a lui Rosie. Dar, pe măsură ce timpul trece, își dă seama că ceva sinistru se ascunde sub suprafață. Se pare că toată lumea are secrete pe care le ascunde, iar aceste adevăruri se dezvăluie pe parcursul a șase episoade”, relevă sinopsisul serialul „Neales”.

„Unchosen”, locul I în 69 de țări

Drama se inspiră din experiențele reale ale unor foști membri ai unui cult.

Scriitorul a vorbit cu cei care au fugit din aceste secte religioase. Distribuția este formată din actori cunoscuți, precum Asa Butterfield, Siobhan Finneran („Downtown Abbey”), alături de Aston McAuley, Alexa Davies, Lucy Black, Olivia Pickering și Christopher Eccleston (Doctor Who).

„Unchosen” a fost lansat pe Netflix în data de 21 aprilie. Serialul a devenit rapid un succes în 69 de țări.

Miniseria tulburătoare este cea mai urmărită pe Netflix UK, cu 10,4 milioane vizualizări într-o singură săptămână.

Criticii sunt, de asemenea, impresionați: „Unchosen” are un scor de 73% pe agregatorul de recenzii cinematografice Rotten Tomatoes.

