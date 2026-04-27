Filmul biografic „Michael” a debutat în cinematografele din SUA vineri, 24 aprilie. Un lungmetraj despre viața „regelui controversat al muzicii pop”, Michael Jackson, a obținut încasări de 97 milioane $.

Pe plan internațional, a devenit un nou „blockbuster” al anului 2026, după ce a obținut 217,4 milioane de dolari, raportează The Hollywood Reporter. Producătorii, deja încântați de startul reușit, anunță că plănuiesc să scoată al doilea film biografic despre Michael Jackson.

Povestea filmului „Michael”, cu un buget de aproape 200 de milioane $, se întinde de la pe debutul carierei muzicale a lui Michael Jackson din 1966 în formația muzicală „the Jackson 5” până la turneul „Bad Tour” din 1988.

Lungmetrajul cuprinde și momentele spectaculoase când Jaafar Jackson reconstituie peformanțele artistice ale unchiului său în videoclipurile legendare „Thriller” și „Billie Jean” ale anilor 80′.

Detalii despre filmul biografic al lui Michael Jackson

Filmul distribuit de Lionsgate este regizat de Antoine Fuqua (producător recunoscut pentru filmele „King Arthur” din 2004, „Olympus Has Fallen” din 2013, „The Equalizer” din 2014 și „The Magnificent Seven” din 2016) și produs de Graham King. Acesta din urmă a contribuit la producția câtorva filme cu tematică istorică:„Gangs of New York”, „The Aviator”, „The Young Victoria”, „Argo”, „Bohemian Rhapsody”

Artistul Jaafar Jackson, în vârstă de 29 de ani, joacă în rolul unchiului său. Jaafar a lansat în decursul carierei sale muzicale două videoclipuri muzicale, „Got Me Singing” (2019) și „Love One Another” (2021). Anunțul despre producția filmului a entuziasmat milioane de fani ai megastarului, care a decedat în 2009 de la supradoză de medicamente. Primul trailer a atras 30 de milioane de vizualizări și sute de mii de like-uri.

Unii comentatori chiar au lăudat alegerea nepotului artistului pentru rolul principal. Însă, dezvoltarea filmului a suferit amânări din cauza grevei SAG-AFTRA din 2023. SAG-AFTRA este o federație americană a artiștilor din radio și televiziune. O parte a poveștii filmului a fost refăcută pentru a elimina referințe la acuzațiile privind presupusele abuzuri sexuale ale artistului din 1993.

Filmul biografic „Michael” bate recordul deținut de „Oppenheimer”

Potrivit Billboard , „Michael” a bătut recordul încasărilor filmelor biografice „Oppenheimer” (2023) și „Bohemian Rhapsody” din primul weekend de la lansare.

„Această performanță record este o dovadă a incredibilei echipe de realizatori formată din producătorul Graham King și regizorul Antoine Fuqua, a unei distribuții uimitoare conduse de interpretarea unică a lui Jaafar Jackson, a partenerilor noștri de talie mondială de la Universal, a cooperării și sprijinului descendenților lui Michael Jackson și a echipei noastre neobosite și excepțional de talentată, Lionsgate”, a declarat într-un comunicat Adam Fogelson, președintele companiei Lionsgate Motion Picture Group.

„Bohemian Rhapsody” a încheiat primul weekend cu 51 milioane de dolari în 2018. Iar cel mai premiat film biografic cu Oscar, „Oppenheimer”, a obținut 80 de milioane $.

