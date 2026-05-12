Fostul premier Theodor Stolojan îi cere lui Nicușor Dan să nu mai tragă de timp: „Nu poate aștepta, trebuie să aplice Constituția"

Fost premier, Theodor Stolojan crede că Nicușor Dan trage de timp în chestiunea desemnării unui prim-ministru pentru România. În context, șeful statului ar trebui să se grăbească și să nominalizeze mai repede o persoană, este de părere liberalul.

Altfel, „stăm într-o băltire care nu este bună pentru România”, susține Stolojan.

Stolojan: „PSD-ul a demonstrat că are o majoritate”

Vorbind la Digi24 despre situația actuală, cu un Guvern Bolojan demis prin votul Parlamentului, Theodor Stolojan crede că România nu o mai poate duce mult timp în acest mod.

„Constituția prevede foarte limpede ce trebuie făcut într-o asemenea situație în care se află România, independent de ceea ce gândește președintele României, care își propune acum, mai nou, ca să desemneze un candidat de prim-ministru doar dacă acesta demonstrează că are o majoritate. Iată, PSD-ul a demonstrat că are o majoritate, sau a avut o majoritate, când Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură care a dărâmat guvernul Bolojan.

Deci, președintele Nicușor nu poate să nu respecte el însuși Constituția! Are un partid care a demonstrat că are o majoritate, indiferent ce declară, pe urmă, unii și alții din majoritatea respectivă, respectiv un partid sau altul care a participat la majoritatea care a dărâmat Guvernul Bolojan. Altfel, noi, iată, stăm într-o băltire care nu este bună pentru România”, a spus Stolojan.

Fostul premier a mai precizat că toate reformele din administrația publică centrală și locală, din companiile de stat, „au intrat în așteptare”.

„Să vedem cine-o veni și, poate, renunțăm să mai punem ordine în cheltuiele publice ale țării. Și să nu uităm că, de exemplu, companiile de stat, la ora actuală, lucrează în același cadru de delăsare cu care au început după anul 1989, în care, știți foarte bine, nu au stăpâni ca lumea, indicatorii lor de performanță sunt de râsul lumii. Am văzut indicatori de performanță la o companie cu capital de stat ca să-și țină ședințele de consiliu cu regularitate. Și pentru asta să primească bonusuri.

Asta e situația în companiile cu capital de stat, iar situația în administrația publică e la fel de slabă ca și în companiile de stat. Rducerea cheltuielor, care trebuie făcută aici, trebuie însoțită și cu schimbarea, pur și simplu, a modului de a gândi serviciile publice în România, nu ca niște simple centre de cheltuieli finanțate din impozite și taxe, ci ca centre care oferă servicii publice în condiții de eficiență a cheltuielii banilor publici”, mai spune Stolojan.

Capcana în care poate cădea Nicușor Dan

În opinia fostului șef de guvern, Nicușor Dan riscă să cadă „într-o capcană” a majorității.

„Deci, președintele României trebuie să aplice Constituția. El nu poate irosi timpul, timp care ar fi foarte util premierului desemnat, candidatului de prim-ministru, pentru a veni în 10 zile și a se prezenta în fața Parlamentului și în care să negocieze ajustări ale programului de guvernare care există în prezent și care a fost validat de toți partenerii noștri internaționali și de cei care ne finanțează.

Președintele, repet, pot să zic multe la ora actuală și eu nu mă ascund că am o simpatie față de el, Nicușor Dan nu are voie să nu respecte Constituția. El nu poate aștepta. Ce s-aștepte? La ora actuală vedem că lucrurile nu progresează.

Cele două partide, și PSD-ul, și PNL-ul și-au exprimat foarte clar opțiunile: PSD-ul că nu guvernează într-o alianță de guvernare cu AUR, ceea ce nu înseamnă că PSD-ul nu acceptă sprijinul AUR în Parlament, chiar dacă nu-l ia partener de guvernare.

Iar PNL-ul a arătat foarte clar că nu intră într-un nou guvern cu un partener care a dovedit că nu este loial unui program de guvernare pe care l-au agreat”, crede Stolojan.

