„Odiseea” lui Christopher Nolan: Cu ce noutăți vine noul trailer al filmului mitologic care urmează să apară în cinematografe

Mulți spectatorii au vizionat și au apreciat filmele „Inception”, „The Dark Knight”, „Interstellar”, „Dunkirk” și „Oppenheimer”. Acum, așteaptă cu nerăbdare lansarea filmului inspirat după „Odiseea” lui Homer în cinematografe. Este cea mai nouă producție a lui Christopher Nolan. Regizorul cunoscut pentru că nu folosește aproape niciodată efecte computerizate. Și nu-și lansează producțiile pentru ecrane în format 3D.  

Și pe măsură ce data lansării filmului epic „The Odyssey” se apropie cu pași repezi,  Universal Pictures tocmai a landat un nou trailer. Își fac apariția următorii actori:

  • Matt Damon (în rolul eroului mitologic, Ulise), actorul premiat la Oscar care a jucat în „Saving Private Ryan”, „The Departed”, „Good Will Hunting”, „Interstellar” , „Jason Bourne”, și „The Martian”.
  • Tom Holland (Tellemah, fiul lui Ulise), cunoscut pentru interpretarea supereroului Spider-Man în ultimii 10 ani;
  • Anne Hathaway (Penelopa, soția eroului) – a jucat mai recent în „The Devil Wears Prada 2 ”, „Les Miserables”, „The Dark Knight Rises” și „Interstellar”
  • Robert Pattinson (Antinous, unul dintre pețitorii care aspiră să se căsătorească cu Penelopa și să obțină tronul regatului Itaca), a jucat în „Twilight”, „Harry Potter”, „The Batman” și în „Mickey 17”.

Despre film

Povestea filmului urmărește întoarcerea de 10 ani a lui Ulise acasă, în insula Itaca. Micenienii (sau aheii) au biruit în asediul Troiei, într-un război care a durat tot 10 ani.

Ulise duce dorul după casă după ce a luptat sub regele Agamemnon (Benny Safdie) și Menelaus (Jon Bernthal).

Eroii vor fi ghidați și de către zei, în special de către Atena, zeița războiului și a înțelepciunii (interpretată de actrița fotomodel Zendaya din „Dune”).

„Odiseea” lui Nolan este în IMAX. Și de mare buget…

Trailerul conține secvențe spectaculoase  cum nu s-au mai văzut de la filmele „Clash of the Titans” și „Wrath of the Titans”, de la luptele cu ciclopi la Charlize Theron care o joacă pe nimfa Calypso.

Bugetul filmului se ridică la 250 de milioane de dolari, potrivit unui raport scurs în mediul online. Filmul a fost realizat cu camere Imax.

Controverse

Filmul lui Nolan, regizorul premiat de două ori cu Oscar, a fost în centrul unui scandal, după ce un zvon i-a înfuriat pe americanii conservatori.

Printre ei au fost și miliardarul Elon Musk, director al companiilor Tesla, SpaceX și X, precum și fost șef al DOGE din cadrul administrației președintelui Trump.

Mapamondul conservator a reacționat furios pe X când a circulat informația că  Lupita Nyong, o actriță mexicană de culoare, crescută în Kenya și cu cetățenie americană, cunoscută pentru rolurile ei în filmele „Black Panther”, „Star Wars” și „12 Years a Slave”, o va interpreta pe Elena din Troia.

„Odiseea”, o lansare peste mări și țări în „luna lui Cuptor”

„Odiseea” va apărea în cinematografe în iulie 2026, în toate cinematografele, inclusiv la IMAX.  Prima dată va fi lansat în Franța, pe 15 iulie, și în Australia,  Germania, Ungaria, Israel, Italia, Țările de Jos, Ucraina și Singapore pe 16 iulie.

Pe 17 iulie va fi lansat în cinematografele din Regatul Unit,  Canada, SUA, India, Spania, Polonia, Taiwan, Suedia, România etc.

Distribuția

Din distribuție fac parte actorii Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o,  Zendaya și Charlize Theron.

Odiseea este produsă de Emma Thomas și Christopher Nolan pentru compania lor, Syncopy. Producătorul executiv este Thomas Hayslip.

