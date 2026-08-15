Reorganizarea Ministerului Economiei intră în transparență decizională. Posturile de conducere se reduc cu 40%. Darău: Fără concedieri în prima etapă

Ministrul demis al Economiei, Irineu Darău (USR), a anunțat la Arad că proiectul de reorganizare a ministerului, cu o reducere de 40% a numărului posturilor de conducere și comasarea celor 13 direcții, intră în transparență decizională. Noua structură ar putea deveni operațională cel târziu la începutul lunii septembrie, transmite senatorul USR Răzvan Anghel.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă la sediul filialei USR Arad, unde ministrul a prezentat antreprenorilor și prioritățile mandatului său în materie de investiții, competitivitate și dezvoltare industrială.

Sondaj Gândul Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică? NU ȘTIU / NU RĂSPUND

NU

DA Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit senatorului USR Răzvan Anghel, care l-a însoțit vineri pe ministrul Irineu Darău, schema ministerului va fi redusă de la peste 700 la aproximativ 600 de posturi, fără concedieri în prima etapă, în timp ce numărul pozițiilor de conducere va scădea cu 40%. Reorganizarea vizează și o delimitare mai clară a activității celor 47 de companii de stat aflate în subordinea ministerului.

„Prima oprire a fost la Astra Vagoane Călători, una dintre companiile reprezentative pentru industria arădeană și pentru sectorul feroviar românesc. Am discutat despre perspectivele producției românești de material rulant, despre investițiile strategice și despre oportunitățile pe care companiile din România le pot avea în proiectele europene”, transmite Răzvan Anghel pe pagina sa de Facebook.

Darău: În această primă etapă nu vor fi concedieri

Senatorul USR precizează că ministrul a susținut o conferință de presă la sediul filialei USR Arad, după care a participat la o întâlnire cu 30 de antreprenori arădeni.

„Temele au mers de la energie și competitivitate industrială până la industria de apărare și relația dintre stat și mediul privat. Principalul anunț al vizitei a fost reorganizarea Ministerului Economiei: numărul posturilor de conducere se reduce cu 40%, cele 13 direcții existente sunt comasate în opt direcții generale, iar schema de personal scade de la peste 700 la aproximativ 600 de posturi. În această primă etapă nu vor fi concedieri.

Proiectul de hotărâre de Guvern intră în transparență decizională timp de zece zile, iar noua structură ar putea deveni efectivă cel târziu la începutul lunii septembrie. Reorganizarea prevede și o delimitare mai clară a activității celor 47 de companii de stat aflate în subordinea ministerului”, a detaliat Anghel.

„În ultimii 10 ani au fost 16 miniștri ai Economiei”

Ministrul Irineu Darău a susținut că instabilitatea politică și schimbările frecvente de la conducerea ministerului pot fragmenta proiectele pe termen lung.

„În ultimii 10 ani au fost 16 miniștri ai Economiei. Este foarte greu să ai proiecte mari, dar eu nu pot munci cu convingerea că fiecare zi e ultima mea zi la minister. Am depus un jurământ și vreau ca, în mandatul meu, să ascult cât mai mulți antreprenori din țară”, a declarat ministrul în conferința de presă de la Arad.

Ministrul susține că prioritățile declarate ale mandatului său sunt atragerea investițiilor, dezvoltarea industriei românești, reducerea blocajelor administrative și sprijinirea sectoarelor strategice, inclusiv industria de apărare și tehnologiile avansate.

„România are nevoie de un stat care să fie partener pentru cei care investesc, produc și creează locuri de muncă. Pentru a putea lua decizii bune, trebuie să fim prezenți în teritoriu și să ascultăm direct problemele și propunerile antreprenorilor”, a transmis ministrul în cadrul întâlnirilor de la Arad.

Ministrul de resort susține că la cele 47 de companii de stat din subordine se va face o separare clară între finanțare şi investiții, bazată pe productivitatea muncii.