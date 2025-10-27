Netflix anunță lansarea serialului „Last Samurai Standing”. Povestea: 292 de luptători vor lupta până la moarte

În perioada Meiji, un samurai neînvins pe nume Shujiro, decide să participe la o competiție pe viață și pe moarte pentru a-și salva familia și sătenii.

Este povestea celui mai nou serial TV anunțat printr-un teaser de către Netflix, intitulat „Last Samurai Standing”, care ar putea rivaliza cu serialul de mare succes de pe platformele Disney+ și Hulu, „Shogun” (2024).

„Battle royale” până la ultimul samurai

Povestea inspirată romanele „Ikusagami” ale lui Shogo Imamura va ilustra o luptă pe viață și pe moarte într-o partidă de tip „battle royale” de luptători care vor lupta până la moarte.

Din distribuția serialului au făcut parte peste 1.000 de oameni, inclusiv actorii din rolurile personajelor principale:

Junichi Okada

Yumia Fujisaki

Kaya Kiyohara

Masahiro Higashide

Shota Sometani

Taichi Saotome

Yuya Endo

Taiiku Okazaki

Serialul compus din șase episoade va debuta joi, 13 noiembrie 2025, doar pe Netflix.

2024-2025: Anii marilor lansări de seriale și jocuri cu samurai

La începutul acestui an, „Shogun”, serialul dramatic japonez inspirat după romanul omonim al lui James Clavell despre finalul perioadei Azuchi-Momoyama (1568–1600) și începutul perioadei Edo din 1603 , a dominat categoriile de televiziune cu trei premii de interpretare pentru actorii Hiroyuki Sanada, Anna Sawai și Tadanobu Asano, plus premiul pentru cea mai bună dramă TV din anul 2024.

A fost primul serial în limba japoneză care a obținut mai multe premii Emmy, precum și patru Globuri de Aur, fiind premiat ca „cel mai bun serial de televiziune al anului 2024”. Tot anul trecut a fost lansat și jocul video „Rise of the Ronin”, cu povestea amplasată la finalul epocii Edo, în 1853.

De asemenea, și 2025 este anul marilor lansări de jocuri video despre samurai. „Assassin’s Creed Shadows”, lansat de Ubisoft pe PC și console în martie 2025, a stârnit controverse și dezbateri în spațiul online în privința istoricității lui Yasuke, presupusul samurai african, care ar fi fost doar un cărăuș de arme al lui Oda Nobunaga. În poveste mai apare și Naoe, o luptătoare „shinobi” (sau ninja).

„Ghost of Yōtei”, continuatorul jocului video „Ghost of Tsushima”, este un joc lansat exclusiv pe PS5, pe 2 octombrie 2025, care urmărește povestea lui Atsu, o luptătoare „onna-musha” din clasa „bushi”, care caută răzbunare în Japonia anului 1603.

Sursa Foto: Netflix

Autorul recomandă: