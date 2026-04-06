A fost depus proiectul de lege pentru amnistia firmelor cu cod TVA anulat sau suspendat de ANAF. Ce prevede documentul

Proiectul de lege pentru amnistia firmelor care, în trecut, chiar și cu mulți ani în urmă, au avut codul de TVA anulat sau suspendat de ANAF, iar acum au fost notificate că au sume de plată, a fost depus, scrie Profit.ro. Peste 2.000 de firme au avut codul de TVA anulat sau suspendat și au încheiat tranzacții cu 10.000 de altfe firme.

Mișcarea a fost anunțată în urmă cu aproximativ o lună și jumătate ca fiind pregătită, cu anunțul că la nivel politic s-a discutat ca peste 2.000 de firme cu cod TVA anulat sau suspendat de ANAF și notificate că au datorii să poateă fi ajutate cu amnistie fiscală în Parlament, prin asumarea de către unul dintre partiele din coaliție a unui proiect de lege.

Proiectul este important mai ales că o serie de antreprenori au semnalat în ultima perioadă că au primit notificări cu sume de plată din urmă legate de TVA și au spus că nu au avut cunoștință despre situație și că nu au fost înștiințați de ANAF la momentul producerii evenimentului.

Care este poziția ANAF

La nivelul ANAF, poziția este că legea trebuie aplicată, iar firmele care, deși au avut codul de TVA suspendat sau anulat, au continuat să opereze ca și cum acest lucru nu s-a întâmplat sunt datoare cu sumele stabilite în urma controalelor și a ajustărilor aferente. În cazurile în care firmele afectate pot să dovedească că legea sau procedurilor ANAF au fost încălcate, pot contesta situația la ANAF și în instanță.

Proiectul de amnistie de acum a fost inițiat de USR, după ce subiectul a fost discutat în coaliție, iar membrii coaliției au susținut proiectul și au stabilit ca unul dintre partide să inițieze proiectul. Peste 20 de parlamentari USR, câțiva de la minorități, unul de la PNL și unul de la UDMR au semnat proiectul. Proiectul a fost inițiat în Parlament după ce premierul Ilie Bolojan a refuzat ca amnistia să fie adoptată prin Guvern, deoarece a fost preferată varianta Parlamentului, unde decizia ar fi asumată politic de toată coaliția.

Ce prevede proiectul de amnistie

Se anulează diferențele de obligații fiscale principale reprezentând TVA și/sau obligațiile fiscale accesorii aferente, stabilite de ANAF în aplicarea art. 11 alin. (6) sau alin. (8), ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2019 și data intrării în vigoare a prezentei legi.

Celor care au achitat li se restituie banii la cerere.

Termenul de prescripție pentru dreptul de a cere restituirea curge de la data intrării în vigoare a legii.

Nu se aplică în cazurile în care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau partial, TVA de la beneficiari.

Anularea obligațiilor fiscale prevăzute se face din oficiu, de către ANAF prin decizie de anulare care se comunică contribuabilului.

RECOMANDAREA AUTORULUI: