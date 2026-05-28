TOP 5 | Cele mai deprimante orașe din Europa. O localitate din România este în top

Unele orașe europene sunt asociate cu peisaje spectaculoase și o calitate ridicată a vieții, însă există și localități care au ajuns cunoscute pentru atmosfera apăsătoare, declinul economic și peisajele industriale abandonate. Acestea sunt considerate de mulți printre cele mai deprimante locuri din Europa.

Charleroi (Belgia)

Charleroi a fost desemnat neoficial în repetate rânduri de presa internațională drept „cel mai urât și deprimant oraș din Europa”. Localitatea reprezintă inima prăbușită a industriei carbonifere și siderurgice din Belgia.

Orașul este dominat de fabrici părăsite, coșuri de fum ruginite și peisaje industriale semi-abandonate. Șomajul ridicat și rata criminalității au lăsat străzi întregi pustii, iar clădirile înnegrite de funingine completează o atmosferă care amintește de un film post-apocaliptic.

Vorkuta (Rusia)

Aflat la granița dintre Europa și Asia, Vorkuta este considerat de mulți un loc care redefinește termenul „deprimant”.

Orașul s-a dezvoltat în jurul unui fost lagăr de muncă din sistemul Gulag și se confruntă cu temperaturi care ajung până la -40 de grade Celsius și nopți polare lungi. După prăbușirea minelor de cărbune, mii de apartamente au fost abandonate, transformându-se în adevărate blocuri-fantomă înghețate.

Norilsk (Rusia)

Deși se află geografic în Siberia, Norilsk este strâns legat de modelul orașelor industriale est-europene din Rusia.

Orașul este considerat unul dintre cele mai poluate de pe planetă din cauza topitoriilor de nichel. Zăpada este adesea neagră sau gălbuie din cauza poluării, iar speranța de viață este cu aproximativ zece ani mai mică decât media națională.

Lipsa copacilor pe o rază de zeci de kilometri și blocurile gri sovietice creează un peisaj extrem de sumbru.

Podgorica (Muntenegru)

Capitala Muntenegrului apare frecvent în rapoartele Comisiei Europene privind calitatea vieții drept unul dintre cele mai puțin satisfăcătoare orașe pentru locuitorii săi.

Podgorica a fost aproape complet distrusă în Al Doilea Război Mondial și reconstruită sub numele de Titograd, într-un stil brutalist rigid. Deși are o climă caldă, lipsa opțiunilor culturale, blocurile identice de beton cenușiu și economia stagnată îi oferă un aer monoton.

Corabia (România)

Și România apare în acest top cu orașul Corabia, din județul Olt. În dezbaterile de pe platformele sociale și în comentariile localnicilor, localitatea este adesea descrisă drept unul dintre cele mai triste locuri din țară. Pe internet circulă inclusiv gluma că orașul ar trebui să își schimbe numele în „Epava”.

În perioada comunistă, Corabia era un port important la Dunăre, cu fabrici de zahăr, fibre sintetice și pielărie. După 1989, industria locală s-a prăbușit complet.

Astăzi, gara și linia ferată sunt lăsate în paragină, iar portul este aproape inactiv. Multe clădiri din centrul orașului și din fostele zone industriale sunt abandonate, cu geamuri sparte și fațade deteriorate.

Lipsa locurilor de muncă a dus la plecarea masivă a tinerilor, lăsând în urmă străzi pustii și o atmosferă apăsătoare, specifică unui oraș rămas blocat în timp.

