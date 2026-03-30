Șefi ANAF București, plasați sub control judiciar de DNA. Aceștia primeau șpăgi de zeci de mii de euro pentru a „ierta” firmele de datorii la stat

Bianca Dogaru
Galerie Foto 2

Procurorii DNA au luat măsuri dure împotriva a doi șefi din cadrul DGRFP București, acuzați de fapte de corupție. Octavian-Ciprian Topan, șeful Serviciului Juridic, și Tatiana Popovici, director executiv juridic la data faptelor, sunt cercetați pentru luare de mită și trafic de influență.

Sediul Administratiei Sector 2 a Finantelor Publice, joi, 3 ianuarie 2019. ALEXANDRA PANDREA/MEDIAFAX FOTO

Aceștia ar fi cerut și primit sume uriașe de bani pentru a ajuta anumite firme aflate în dificultate să scape de plata unor datorii de milioane de lei către bugetul de stat.

Favoruri în schimbul a zeci de mii de euro

Anchetatorii susțin că, în anul 2022, Octavian Topan a pretins 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale aflate în insolvență. În schimbul banilor, acesta a promis că își va folosi influența asupra colegilor săi din ANAF pentru ca instituția să voteze favorabil un plan de reorganizare a firmei respective.

„În perioada mai–iunie 2022, inculpatul Topan Octavian-Ciprian, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins, prin intermediul unui practician în insolvență (martor în cauză), suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale (suspect în cauză). În scopul obținerii sumei pretinse anterior, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi lăsat să se creadă că, prin funcția ocupată și prin relațiile pe care le are (…), ar avea influență asupra acestora,” se arată în comunicatul transmis de DNA. 

Planul urmărea o reducere masivă a datoriilor. De la peste 7 milioane de lei, firma urma să plătească doar 2 milioane de lei. Din aceștu bani, o parte ar fi ajuns la Tatiana Popovici. Procurorii arată că aceasta a primit 15.000 de euro pentru a aproba documentele care favorizau firma beneficiară.

„Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanței deținute de A.N.A.F. de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei. În perioada februarie–octombrie 2023, în același context, inculpata Popovici Tatiana ar fi primit, prin intermediul martorului și al inculpatului Topan Octavian-Ciprian, suma de 15.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, parte din suma de 50.000 de euro pretinsă și primită de inculpatul Topan Octavian-Ciprian.”

DNA a scos în evidență că actele de corupție au continuat și în anul 2025. Octavian Topan este acuzat că a cerut și a primit alte sume de bani, de data aceasta de la lichidatori judiciari. Miza era ca ANAF să aprobe numirea acestora la conducerea unor firme intrate în faliment și să le stabilească onorarii generoase.

„În perioada octombrie–noiembrie 2025, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit suma de 5.000 de lei (echivalentul a aproximativ 1.000 de euro) de la lichidatorul judiciar al două societăți aflate în procedura falimentului (martor în cauză). De asemenea, la data de 27 noiembrie 2025, acesta ar fi acceptat promisiunea aceleiași persoane de a-i remite suma de 5.000 de euro.”

Inculpații au interdicția de a mai lucra în cadrul ANAF pe perioada anchetei

În urma acestor descoperiri, DNA a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Pe lângă interdicția de a părăsi țara, cei doi șefi au primit și interdicția de a-și exercita funcțiile în cadrul DGRFP București.

„Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații Topan Octavian-Ciprian și Popovici Tatiana trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele, respectiv consilier juridic și șef serviciu în cadrul D.G.R.F.P. București.”

 

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Bolovani de aproape 100.000 de lei, „plantați” pe spațiile verzi din Timișoara. Soluția Primăriei lui Dominic Fritz stârnește revoltă
15:33
Bolovani de aproape 100.000 de lei, „plantați” pe spațiile verzi din Timișoara. Soluția Primăriei lui Dominic Fritz stârnește revoltă
FLASH NEWS Zi de foc pe scena politică. Ședință de coaliție fără lideri, ministra Buzoianu înfruntă moțiunea. Grindeanu în turneu prin țară, cu primarii
15:10
Zi de foc pe scena politică. Ședință de coaliție fără lideri, ministra Buzoianu înfruntă moțiunea. Grindeanu în turneu prin țară, cu primarii
MEDIU Raport Eurostat: Românii generează cele mai puține deșeuri municipale din Uniunea Europeană
15:03
Raport Eurostat: Românii generează cele mai puține deșeuri municipale din Uniunea Europeană
MEDIU Descoperirea oamenilor de știință: mănușile de plastic eliberează microplastice. Rezultate fals pozitive în sute de studii
14:41
Descoperirea oamenilor de știință: mănușile de plastic eliberează microplastice. Rezultate fals pozitive în sute de studii
INEDIT Un oposum viu stătea ascuns printre jucăriile de pluș de la magazinul de cadouri al unui aeroport
14:12
Un oposum viu stătea ascuns printre jucăriile de pluș de la magazinul de cadouri al unui aeroport
TURISM Are 40.000 de locuitori, dar 6,5 milioane de turiști pe an. Care este cel mai aglomerat oraș din Europa, aflat la mai puțin de 1000 de km de București
14:02
Are 40.000 de locuitori, dar 6,5 milioane de turiști pe an. Care este cel mai aglomerat oraș din Europa, aflat la mai puțin de 1000 de km de București
Mediafax
Surpare de carosabil în Capitală. Trafic restricționat pe un sens de mers
Digi24
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și refuză utilizarea bazelor militare
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Loredana Pălănceanu, de la Antena 1, pentru cele 12 săptămâni la Survivor 2026
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
Generația chiriașilor de nevoie: „Nu îmi permit nici măcar o garsonieră într-un oraș mic, oricât de mult aș munci”
Mediafax
Câți soldați sunt necesari pentru a invada o țară? Lecțiile războaielor recente
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți cu toții lași?”
Cancan.ro
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Se pare că și veverițele sunt pretențioase la mâncare, nu doar oamenii
VIDEO Imagini cu momentul în care Poliția îi sparge geamul mașinii unui șofer care nu a vrut să coboare din autovehicul
16:20
Imagini cu momentul în care Poliția îi sparge geamul mașinii unui șofer care nu a vrut să coboare din autovehicul
COMUNICAT Măsuri pentru locuitorii sectorului 4, în plină criză a scumpirilor: Taxă auto revocată, sprijin pentru carburanți și decontarea transportului public
16:16
Măsuri pentru locuitorii sectorului 4, în plină criză a scumpirilor: Taxă auto revocată, sprijin pentru carburanți și decontarea transportului public
FLASH NEWS Președintele Egiptului spune că doar Trump poate încheia războiul din Iran. Ce previziuni sumbre are pentru prețul petrolului
16:07
Președintele Egiptului spune că doar Trump poate încheia războiul din Iran. Ce previziuni sumbre are pentru prețul petrolului
ADVERTORIAL Cum sunt colectate informațiile despre proprietăți în procesul de înregistrare sistematică
15:50
Cum sunt colectate informațiile despre proprietăți în procesul de înregistrare sistematică
CONTROVERSĂ O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
15:47
O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
MILITAR Imagini de la antrenamentele soldaților nord-coreeni. Metodele brutale prin care Kim Jong Un își pregătește armata pentru un război mondial
15:36
Imagini de la antrenamentele soldaților nord-coreeni. Metodele brutale prin care Kim Jong Un își pregătește armata pentru un război mondial

Cele mai noi

Trimite acest link pe