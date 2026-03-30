Șefi ANAF București, plasați sub control judiciar de DNA. Aceștia primeau șpăgi de zeci de mii de euro pentru a „ierta” firmele de datorii la stat

Procurorii DNA au luat măsuri dure împotriva a doi șefi din cadrul DGRFP București, acuzați de fapte de corupție. Octavian-Ciprian Topan, șeful Serviciului Juridic, și Tatiana Popovici, director executiv juridic la data faptelor, sunt cercetați pentru luare de mită și trafic de influență.

Aceștia ar fi cerut și primit sume uriașe de bani pentru a ajuta anumite firme aflate în dificultate să scape de plata unor datorii de milioane de lei către bugetul de stat.

Favoruri în schimbul a zeci de mii de euro

Anchetatorii susțin că, în anul 2022, Octavian Topan a pretins 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale aflate în insolvență. În schimbul banilor, acesta a promis că își va folosi influența asupra colegilor săi din ANAF pentru ca instituția să voteze favorabil un plan de reorganizare a firmei respective.

„În perioada mai–iunie 2022, inculpatul Topan Octavian-Ciprian, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins, prin intermediul unui practician în insolvență (martor în cauză), suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale (suspect în cauză). În scopul obținerii sumei pretinse anterior, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi lăsat să se creadă că, prin funcția ocupată și prin relațiile pe care le are (…), ar avea influență asupra acestora,” se arată în comunicatul transmis de DNA.

Planul urmărea o reducere masivă a datoriilor. De la peste 7 milioane de lei, firma urma să plătească doar 2 milioane de lei. Din aceștu bani, o parte ar fi ajuns la Tatiana Popovici. Procurorii arată că aceasta a primit 15.000 de euro pentru a aproba documentele care favorizau firma beneficiară.

„Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanței deținute de A.N.A.F. de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei. În perioada februarie–octombrie 2023, în același context, inculpata Popovici Tatiana ar fi primit, prin intermediul martorului și al inculpatului Topan Octavian-Ciprian, suma de 15.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, parte din suma de 50.000 de euro pretinsă și primită de inculpatul Topan Octavian-Ciprian.”

DNA a scos în evidență că actele de corupție au continuat și în anul 2025. Octavian Topan este acuzat că a cerut și a primit alte sume de bani, de data aceasta de la lichidatori judiciari. Miza era ca ANAF să aprobe numirea acestora la conducerea unor firme intrate în faliment și să le stabilească onorarii generoase.

„În perioada octombrie–noiembrie 2025, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit suma de 5.000 de lei (echivalentul a aproximativ 1.000 de euro) de la lichidatorul judiciar al două societăți aflate în procedura falimentului (martor în cauză). De asemenea, la data de 27 noiembrie 2025, acesta ar fi acceptat promisiunea aceleiași persoane de a-i remite suma de 5.000 de euro.”

Inculpații au interdicția de a mai lucra în cadrul ANAF pe perioada anchetei

În urma acestor descoperiri, DNA a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Pe lângă interdicția de a părăsi țara, cei doi șefi au primit și interdicția de a-și exercita funcțiile în cadrul DGRFP București.

„Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații Topan Octavian-Ciprian și Popovici Tatiana trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele, respectiv consilier juridic și șef serviciu în cadrul D.G.R.F.P. București.”

