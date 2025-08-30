Ai o casă de închiriat? De la anul o să ai nevoie și de o casă de MARCAT. Așa a decis Guvernul Bolojan

De anul viitor, oricine va închiria apartament în regim hotelier sau doar o cameră din locuința proprie va fi obligat să aibă casă de marcat și să dea bon fiscal.

Est cea mai nouă măsură a Guvernului Bolojan, care se va aplica proprietarilor, indiferent că vor închiria în regim hotelier pentru câteva seri o cameră sau un imobil, fie că vor închiria unei persoane un imobil sau o cameră pentru mai mult de 30 de zile.

Proprietarii trebuie să dețină case de marcat în respectivele camere sau imobile. Oferirea bonului fiscal va fi obligatorie, iar impozitarea se va efectua diferit de anul viitor, scrie Observator News.

În prezent, proprietarii care închiriază imobile plătesc 10%. Din 2026, se vor stabili impozite în funcție de numărul de camere oferite spre închiriere. De exemplu, cei cu 1-5 camere, vor plăti un impozit mai mic, iar cei cu peste 7 camere trebuie să plătească impozite mai mari.

În plus, toți proprietarii care închiriază imobile trebuie să-și declare veniturile la ANAF și să plătească impozit pentru acestea.

