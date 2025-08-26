Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”

Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, a discutat despre cele 2 tipuri importante de companii. Și anume, sectoarele ciclice și cele defensive. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI.

Alexandru Chirilă explică faptul că sunt sectoare care vor continua să prospere, deoarece „omenirea trebuie să supraviețuiască”. A oferit câteva exemple: alimente și medicamente.

„Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive. Sectoarele ciclice sunt cele care performează atunci când economia crește. Sectoarele defensive sunt sectoare care performează atunci când economia scade.

Și, ca să luăm un exemplu, niciodată într-o perioadă de criză, chiar și în 2008 și 1932, nu toate sectoarele au mers nasol. Pentru că oamenii se îmbolnăvesc în continuare, oamenii consumă medicamente, mănâncă în continuare, beau alcool în continuare. Așa că sunt sectoare care vor continua să aibă consum, pentru că omenirea trebuie să supraviețuiască. Bineînțeles, renunță la lux. Renunță să-și mai achiziționeze case, mașini”, a spus Alexandru Chirilă.

„Nu toate sectoarele intră în comă. Sunt sectoare care măresc pulsul economiei. Și acele sectoare ne țin pe noi pe o linie de plutire, în perioadele de criză. Dar, per total, înțeleg faptul că acel randament despre care vorbeam, de 8-10%, este un randament care, istoric, este garantat”, a precizat Adrian Artene.

Alexandrul Chirilă: „Puterea dobânzii compuse devine, cu adevărat, o putere atâta timp cât vom face investiții cu regularitate”

„Bineînțeles că autoritățile interzic să oferim garanții în investiții, motiv pentru care discutăm foarte mult despre istoric. Istoricul nu garantează randamentele din viitor, dar, înțelegând fundamentele capitalismului, înțelegem că lucrurile astea s-au întâmplat în istorie și, atâta timp cât omenirea nu se va schimba fundamental, aceleași principii vor guverna și viitorul. Istoria se repetă”, a continuat CEO Profit Point.

„Din perspectiva ta de investitor, ce este mai riscant: să amânăm investiția sau să investim sume mici în perioade de incertitudine?”, a întrebat Adrian Artene.

„Puterea dobânzii compuse devine, cu adevărat, o putere atâta timp cât vom face investiții cu regularitate, indiferent de unde se află piața. Bineînțeles, pentru a diminua riscul, există strategii de risk management prin care putem mitiga anumite riscuri în investiții”, a mai spus Alexandru Chirilă.

