Alexandru Chirilă explică STRATEGIA miliardarilor la „Pastila Financiară”: „S&P 500 este reperul vizavi de performanță”

Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, a explicat, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax” rolul indicelui bursier S&P 500, unul dintre cei mai importanți indicatori financiari din lume, ca reper pentru oricine investește.

Alexandru Chirilă a atras atenția asupra faptului că managerii marilor fonduri de investiții își raportează performanțele la S&P 500. Acesta a menționat că indicele bursier se calculează în funcție de metoda capitalizării.

„S&P 500 este dacă vrem reperul vizavi de performanța în investiții, în permanență trebuie să ne raportăm la ceva când discutăm dacă am performat bine sau mai puțin bine, să măsurăm. Managerii de fonduri de investiții renumite își aleg S&P ca fiind reperul lor vizavi de propria performanță în investiții. S&P este dacă vrem un coș colector al celor mai mari companii din Statele Unite, 500 de companii. Acest indice este calculat pe metoda capitalizării. Ce înseamnă capitalizare? Înseamnă număr de acțiuni emise de o companie ori prețul unei acțiuni,” a precizat Chirilă.

În același context, Chirilă a subliniat că, în ciuda crizelor majore din trecut și a prăbușirilor bursiere, precum Marea Depresiune din 1932 sau recesiunea din 2008, indicele a raportat în medie un randament anual între 8 și 10%.